Кудус может пропустить остаток сезона и чемпионат мира из-за новой травмы

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Ганы Мохаммед Кудус столкнулся с осложнениями в процессе реабилитации.
По информации источника, 25-летний футболист, не выходивший на поле с 4 января, получил новое повреждение.
На данный момент медицинский штаб не раскрывает характер травмы, однако рассматривается вариант оперативного вмешательства.
В случае проведения операции Кудус рискует пропустить не только оставшуюся часть клубного сезона, но и предстоящий чемпионат мира, где сборная Ганы должна встретиться с командами Англии, Хорватии и Панамы.