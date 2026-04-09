Кудус может пропустить остаток сезона и чемпионат мира из-за новой травмы

сегодня, 15:47

Атакующий полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Ганы столкнулся с осложнениями в процессе реабилитации.

По информации источника, 25-летний футболист, не выходивший на поле с 4 января, получил новое повреждение.

На данный момент медицинский штаб не раскрывает характер травмы, однако рассматривается вариант оперативного вмешательства.

В случае проведения операции Кудус рискует пропустить не только оставшуюся часть клубного сезона, но и предстоящий чемпионат мира, где сборная Ганы должна встретиться с командами Англии, Хорватии и Панамы.