«Барселона» готовит жалобу в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико»

сегодня, 15:57
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Руководство «Барселоны» выразило глубокое недовольство качеством судейства в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

Каталонский клуб рассматривает возможность подачи официальной жалобы в УЕФА на действия арбитра Иштвана Ковача и бригады ВАР.

Основные претензии касаются неназначенного пенальти за игру рукой Марка Пубиля, удаления Пау Кубарси после пересмотра эпизода и отсутствия красной карточки у полузащитника мадридцев Коке в первом тайме.

В руководстве «сине-гранатовых» подчеркивают отсутствие четких критериев вмешательства видеоассистентов в ключевые моменты встречи.

Маг_тм
сегодня в 16:34
Я пока не помню не один вылет Барсы, где они не обвинили в этом судью.
сегодня в 16:22
Что толку жаловаться
derrik2000
сегодня в 16:11
Во-во.
С Зенитом сговоритесь и совместную жалобу (Зенит - по матчу со Спартаком) отправьте: прОцент "за" положительное решение резко возрастёт. )
VeniaminS
сегодня в 16:09
Играть было надо,а не плакаться !
Гость
