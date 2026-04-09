«Барселона» готовит жалобу в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико»

Руководство «Барселоны» выразило глубокое недовольство качеством судейства в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).
Каталонский клуб рассматривает возможность подачи официальной жалобы в УЕФА на действия арбитра Иштвана Ковача и бригады ВАР.
Основные претензии касаются неназначенного пенальти за игру рукой Марка Пубиля, удаления Пау Кубарси после пересмотра эпизода и отсутствия красной карточки у полузащитника мадридцев Коке в первом тайме.
В руководстве «сине-гранатовых» подчеркивают отсутствие четких критериев вмешательства видеоассистентов в ключевые моменты встречи.
С Зенитом сговоритесь и совместную жалобу (Зенит - по матчу со Спартаком) отправьте: прОцент "за" положительное решение резко возрастёт. )
