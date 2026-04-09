«Барселона» готовит жалобу в УЕФА на судейство в матче с «Атлетико»

1775739429

сегодня, 15:57

Руководство «Барселоны» выразило глубокое недовольство качеством судейства в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико» (0:2).

Каталонский клуб рассматривает возможность подачи официальной жалобы в УЕФА на действия арбитра и бригады ВАР.

Основные претензии касаются неназначенного пенальти за игру рукой , удаления после пересмотра эпизода и отсутствия красной карточки у полузащитника мадридцев в первом тайме.

В руководстве «сине-гранатовых» подчеркивают отсутствие четких критериев вмешательства видеоассистентов в ключевые моменты встречи.