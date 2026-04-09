Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

сегодня, 17:24
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов стал вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

Голкипер немецкого клуба смог сделать девять сейвов в первом матче 1/4 финала плей-офф с мадридским «Реалом» на выезде (2:1).

Претендентами на награду также были нападающий Хулиан Альварес («Атлетико»), вратарь Давид Райя («Арсенал») и вингер Хвича Кварацхелия (ПСЖ).

112910415
сегодня в 18:01
посмотрим, как дальше ...
112910415
сегодня в 18:01
по делу признан !
Capral
сегодня в 17:58
Так, быстро признавайся- откуда берешь стихотворные ШЕДЕВРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
сегодня в 17:53
..за одну только 64-тую минуту в противостоянии с Винисиусом можно ЗМ давать =))
...Уже не веруя в победу,
Собрав все силы, Вини бросился к мячу,
Но Нойер крикнул :" ....Вон отседа!"
Подумал про себя бразил :" Не попаду!!!"
Шестьсят четвёртая минута ,
Сверкала ярко на табло,
Забей при проигрышным счёте,
Игра и дело бы пошло!!!
Capral
сегодня в 17:44, ред.
Нойер снова в тренде, вопрос- на долго ли... Но в этом, весь Нойер последних сезонов- выдать один великолепный матч, но затем провалить остальные. Сейчас о нём много пишут, много громких слов. Посмотрим как с Реалом сыграет. Сейчас для него главное стабильность. Грядет ЧМ, ну и продление контракта не за горами...
Удачи ему!!!!!!!
Хвичка наверно затосковал.....................................
25процентный клоун
сегодня в 17:41, ред.
Не Олисе, а Нойер.
А потому что Реал остановил он на Бернабеу
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:33
Зря Хвичу не выбрали...
