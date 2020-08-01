ГлавнаяВсе матчи
Матчи Италия. Серия А 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Россия. Суперкубок 2019
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2019/2020
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2019/2020
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2019/2020
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок Лиги 2019/2020
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Нидерланды. Эредивизие 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Суперкубок УЕФА 2018
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Первая Лига 2019/2020
Азербайджан. Премьер-Лига 2019/2020
Албания. Суперлига 2019/2020
Англия. Лига Два 2019/2020
Англия. Лига Один 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Аргентина. Суперлига 2019/2020
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2019/2020
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Бельгия. Вторая лига 2019/2020
Болгария. Вторая лига 2019/2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Венгрия. Чемпионат I 2019/2020
Германия. Вторая Бундеслига 2019/2020
Германия. Третья лига 2019/2020
Гондурас. Лига Насьональ 2019/2020
Греция. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2019/2020
Израиль. Премьер-Лига 2019/2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Испания. Сегунда 2019/2020
Италия. Серия B 2019/2020
Катар. Старс Лига 2019/2020
Кипр. Первый дивизион 2019/2020
Китай. Суперлига 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2019/2020
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Копа Судамерикана 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы U21 2019
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Нидерланды. Кубок 2019/2020
Нидерланды. Первый дивизион 2019/2020
Норвегия. Высшая лига 2020
Польша. Первый дивизион 2019/2020
Польша. Экстракласса 2019/2020
Португалия. Кубок 2019/2020
Португалия. Кубок Лиги 2019/2020
Португалия. Сегунда 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2019/2020
Россия. Премьер-Лига Крыма 2019/2020
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 2 2019/2020
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2019/2020
Словения. Вторая лига 2019/2020
Словения. Первая лига 2019/2020
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Первая лига 2019/2020
Турция. Супер-Лига 2019/2020
Украина. Кубок 2019/2020
Украина. Первая лига 2019/2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2019/2020
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2019/2020
Хорватия. Первая лига 2019/2020
Чехия. Первая лига 2019/2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-08-01
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-26
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-21
2019-10-25
2019-10-26
2019-10-27
2019-10-29
2019-10-30
2019-10-31
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-04
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-16
2019-12-18
2019-12-20
2019-12-21
2019-12-22
2020-01-05
2020-01-06
2020-01-11
2020-01-12
2020-01-13
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-20
2020-01-24
2020-01-25
2020-01-26
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-03
2020-02-05
2020-02-07
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-08
2020-03-09
2020-06-20
2020-06-21
2020-06-22
2020-06-23
2020-06-24
2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
2020-06-30
2020-07-01
2020-07-02
2020-07-04
2020-07-05
2020-07-07
2020-07-08
2020-07-09
2020-07-11
2020-07-12
2020-07-13
2020-07-14
2020-07-15
2020-07-16
2020-07-18
2020-07-19
2020-07-20
2020-07-21
2020-07-22
2020-07-23
2020-07-24
2020-07-25
2020-07-26
2020-07-28
2020-07-29
2020-08-01
2020-08-02
Наполи - Лацио
Брешиа - Сампдория
Милан - Кальяри
Аталанта - Интер
Ювентус - Рома

Текстовая онлайн трансляция матча Наполи против Лацио

Наполи Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь) 3:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) Лацио
Наполи
Лацио
Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)
3 : 1
завершен
01 августа 2020, 21:45
суббота
Смотреть трансляцию
Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)
Италия. Серия А 2019/2020, 38 тур
Стадион Сан-Паоло (Неаполь)
Ставки на футбольные матчи
BetCity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голы
Руис Фабиан
ассистент Мертенс Дрис 		1:0 9’
22’ 1:1 Иммобиле Чиро
ассистент Марушич Адам
Инсинье Лоренцо 2:1(П) 54’
Политано Маттео
ассистент Мертенс Дрис 		3:1 90+2’
Наказания
Кулибали Калиду 15’
Мариу Руй 69’
Тренеру Гаттузо Дженнаро 70’
72’ Иммобиле Чиро
90+4’ Милинкович-Савич Сергей
Элмас Эльхиф 90+5’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
63’ Баштуш Ачерби Франческо
63’ Вавро Денис Габаррон Патрик Хиль
Лосано Ирвинг Кальехон Хосе 78’
Гулям Фаузи Мариу Руй 78’
Демме Диего Лоботка Станислав 78’
83’ Лукаку Джордан Лаццари Мануэль
Элмас Эльхиф Инсинье Лоренцо 84’
Политано Маттео Зелински Петр 85’
87’ Адеканье Бобби Корреа Хоакин
87’ Андре Андерсон Пароло Марко
Статистика
 13 Удары по воротам 8
6 Удары в створ 3
10 Фолы 11
2 Угловые 2
1 Офсайды 1
56% Владение мячом 44%
2 Cэйвы 3
3 Предупреждения 2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
02 августа в 12:55
Это называется ли4овое чемпионство)
25процентный клоун
25процентный клоун
02 августа в 11:41
Аталанта меньше поражений чем Юве имеет и на 22 гола больше.
sv_1969
sv_1969
02 августа в 11:13
Слегка огорчает
Санчо Панса
Санчо Панса
02 августа в 11:00
Жаль, что Лацио не финишировали даже в тройке! Стоит признать, что после возобновления чемпионата Италии они много очков растеряли. Впрочем, в ЛЧ они все равно попали)
Владислав 122
Владислав 122
02 августа в 08:44
Не радует конечно.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
02 августа в 08:06
Лацио на ободах доехал до завершения сезона.
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
02 августа в 07:25
С победой Наполи!
С победой великий Гаттузо.
Вот и кончилась лафа римского середняка!
Они в группу ЛЧ точно не попадут,какой нибудь Краснодар их вынесет.
112910415
112910415
02 августа в 05:34
Эх, смазали ...
cska vperiod
cska vperiod
02 августа в 05:09
Лацио не смогли показать тот футбол, который был у них до пандемии.
youtomee
youtomee ответ Vladimir Grechko (раскрыть)
02 августа в 01:01, ред.
Ну они в ЛЕ будут, а так чего их жаль? на большее они в этом сезоне не наиграли, сколько провальных матчей было...
Лацистка
Лацистка
02 августа в 00:44
Позорники
berda2003
berda2003
02 августа в 00:15
больше и не надо...
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ SonicStar (раскрыть)
02 августа в 00:13
Понятно!думал побил.
SonicStar
SonicStar ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
02 августа в 00:11
Не побил, а вроде повторил
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
01 августа в 23:51, ред.
Рад за Чиро побил рекорд пончика
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
01 августа в 23:49
жаль наполи такая команда и за бортом
A.S.A
A.S.A
01 августа в 22:14
Чиро просто зверюга!
нашел свою команду,молодца!
ОПС
ОПС
01 августа в 11:19
П2
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100