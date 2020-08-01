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3 : 1
завершен
01 августа 2020, 21:45
суббота
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Стадион Сан-Паоло (Неаполь)
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Руис Фабиан
ассистент Мертенс Дрис
|1:0
|9’
|22’
|1:1
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Иммобиле Чиро
ассистент Марушич Адам
|Инсинье Лоренцо
|2:1(П)
|54’
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Политано Маттео
ассистент Мертенс Дрис
|3:1
|90+2’
|Кулибали Калиду
|15’
|Мариу Руй
|69’
|Тренеру Гаттузо Дженнаро
|70’
|72’
|Иммобиле Чиро
|90+4’
|Милинкович-Савич Сергей
|Элмас Эльхиф
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Баштуш
|Ачерби Франческо
|63’
|Вавро Денис
|Габаррон Патрик Хиль
|Лосано Ирвинг
|Кальехон Хосе
|78’
|Гулям Фаузи
|Мариу Руй
|78’
|Демме Диего
|Лоботка Станислав
|78’
|83’
|Лукаку Джордан
|Лаццари Мануэль
|Элмас Эльхиф
|Инсинье Лоренцо
|84’
|Политано Маттео
|Зелински Петр
|85’
|87’
|Адеканье Бобби
|Корреа Хоакин
|87’
|Андре Андерсон
|Пароло Марко
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|13
|Удары по воротам
|8
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|6
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|11
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|2
|Угловые
|2
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|1
|Офсайды
|1
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|2
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|2
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С победой великий Гаттузо.
Вот и кончилась лафа римского середняка!
Они в группу ЛЧ точно не попадут,какой нибудь Краснодар их вынесет.
С победой великий Гаттузо.
Вот и кончилась лафа римского середняка!
Они в группу ЛЧ точно не попадут,какой нибудь Краснодар их вынесет.
нашел свою команду,молодца!
нашел свою команду,молодца!