В 1 Стракоша Томас Голов пропущено: 3 Спасений: 3 Пасы: 13 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

З 33 Ачерби Франческо Ударов всего: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 63

З 3 Фелипе Луис Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

П 10 Альберто Луис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

П 4 Габаррон Патрик Хиль Отборы: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 63

П 29 Лаццари Мануэль Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 83

П 77 Марушич Адам Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

П 21 Милинкович-Савич Сергей Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 90

П 16 Пароло Марко Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 87

Н 17 Иммобиле Чиро Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

Н 11 Корреа Хоакин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 5 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 87

Запасные игроки

В 23 Геррьери Гвидо

В 24 Прото Силвио

З 8 Андерсон Джаван

З 13 Армини Николо

З 15 Баштуш Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 27

З 93 Вавро Денис Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 27

П 32 Катальди Данило

П 5 Лукаку Джордан Пасы: 2 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 13

Н 34 Адеканье Бобби Пасы: 2 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 9

Н 28 Андре Андерсон Отборы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 9

Н 20 Кайседо Фелипе