Флик — о матче с «Атлетико»: «Ребята проделали фантастическую работу»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги ответного матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1), который завершился вылетом каталонского клуба из турнира по сумме двух игр (2:3).

Команда создала достаточно моментов, чтобы довести счет до 3:0, однако не реализовала свои шансы и пропустила ответный мяч. Несмотря на то, что нам пришлось доигрывать встречу в численном меньшинстве, я считаю этот матч качественным. Я признателен игрокам за ту самоотдачу, которую увидел на поле. Нам не хватило везения, но это часть футбола, которую необходимо принять. Исход противостояния определили микроэпизоды. Нам по-прежнему есть что совершенствовать, но менталитет и отношение игроков к делу были образцовыми. Команда сделала всё возможное, и именно такой подход мы намерены сохранять в будущем. Ребята выполнили огромный объем работы, но достичь необходимого результата не удалось.