Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2025/2026

Флик — о матче с «Атлетико»: «Ребята проделали фантастическую работу»

сегодня, 08:29
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги ответного матча Лиги чемпионов против «Атлетико» (2:1), который завершился вылетом каталонского клуба из турнира по сумме двух игр (2:3).

Команда создала достаточно моментов, чтобы довести счет до 3:0, однако не реализовала свои шансы и пропустила ответный мяч. Несмотря на то, что нам пришлось доигрывать встречу в численном меньшинстве, я считаю этот матч качественным. Я признателен игрокам за ту самоотдачу, которую увидел на поле. Нам не хватило везения, но это часть футбола, которую необходимо принять. Исход противостояния определили микроэпизоды. Нам по-прежнему есть что совершенствовать, но менталитет и отношение игроков к делу были образцовыми. Команда сделала всё возможное, и именно такой подход мы намерены сохранять в будущем. Ребята выполнили огромный объем работы, но достичь необходимого результата не удалось.

Подписывайся в ВК
Все комментарии
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 09:04
А вы смотрели вчера игру? Уверен, что нет.)))
lotsman
сегодня в 08:59
Вот это по настоящему, не повезло.
Capral
сегодня в 08:59
Флик наверно никогда не поймет, или делает вид, что не понимает, что для больших побед на больших турнирах нужен командный фундамент, которого у его команды нет. Конечно могли забить, но пропустили, и пропустили, именно в стиле Флика. В прошлом году, когда Барса рвала всех на части, в полуфинале, команда умудрилась пропустить шесть мячей от Интера, который, сам забивал с огромным скрипом. А гол вчера от Атлетико- это фирменный гол Флика, его визитная карточка... Поэтому, говорить о не везении не стоит. Если тренер делает акцент только на атаку, игнорируя и пренебрегая основным командным построением, у его команды нет шансов на успех...
52ccy6qr55rc
сегодня в 08:46
Все было в пользу Барселоны и так провалились...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 