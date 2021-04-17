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2 : 2
завершен
17 апреля 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 68.8 - 130.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 2.1
Средний возраст: 28.7 - 27.2
Средний рост: 180.8 - 182.2
Легионеров: 5 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 4
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Стадион Стадион ФК "Краснодар" +11 +17, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ, МАТЧ ПРЕМЬЕР
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Ионов Алексей
ассистент Олссон Кристоффер
|1:0
|7’
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Ионов Алексей
ассистент Газинский Юрий
|2:0
|60’
|75’
|2:1
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Азмун Сердар
ассистент Ракицкий Ярослав
|86’
|2:2
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Мостовой Андрей
ассистент Дуглас Сантос
|44’
|Чистяков Дмитрий
|Олссон Кристоффер
|54’
|Чернов Евгений
|71’
|Классон Виктор
|89’
|90+1’
|Азмун Сердар
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|65’
|Сутормин Алексей
|Караваев Вячеслав
|65’
|Дриусси Себастьян
|Дзюба Артём
|65’
|Оздоев Магомед
|Чистяков Дмитрий
|65’
|Мостовой Андрей
|Малком
|Чернов Евгений
|Петров Сергей
|70’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Кабелла Реми
|70’
|Вильена Тонни
|Газинский Юрий
|70’
|Стоцкий Дмитрий
|Вандерсон
|81’
|Камболов Руслан
|Классон Виктор
|89’
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|11
|Удары по воротам
|18
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|5
|Удары в створ
|6
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|10
|Фолы
|7
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|2
|Угловые
|7
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|0
|Офсайды
|3
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|4
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|2
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Очнувшийся Краснодар сумел на встречных сыграть с Зенитом и выдал блестящий поединок...
Семак вспыхнул 4-мя заменами, но Ганчаренко антифризным спокойствием остудил порывы своего оппонента...
Одни упустили домашнюю победу, другие избежали потери трёх очков...
Боевая ничья 👍
Очнувшийся Краснодар сумел на встречных сыграть с Зенитом и выдал блестящий поединок...
Семак вспыхнул 4-мя заменами, но Ганчаренко антифризным спокойствием остудил порывы своего оппонента...
Одни упустили домашнюю победу, другие избежали потери трёх очков...
Боевая ничья 👍