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Краснодар - Зенит
Ахмат - Химки
Локомотив - Ростов
Ротор - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Зенит

Краснодар Логотип футбольный клуб Краснодар 2:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) Зенит
Краснодар
2 : 2
завершен
17 апреля 2021, 19:00
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 68.8 - 130.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.4 - 2.1
Средний возраст: 28.7 - 27.2
Средний рост: 180.8 - 182.2
Легионеров: 5 - 6
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 0 - 4
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Зенит
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 26 тур
Стадион Стадион ФК "Краснодар" +11 +17, Ясно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ, МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.114.381.65
Лига Ставок 4.70 4.40 1.67
Фонбет Live! 12.00 1.25 5.80
Мелбет 5.89 4.34 1.58
BetBoom 4.72 4.26 1.69
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    7' (1:0) Ионов Алексей (11) (Олссон Кристоффер (14))
     
    54' Олссон Кристоффер (14)
     
    60' (2:0) Ионов Алексей (11) (Газинский Юрий (8))
     
    3
    70' Петров Сергей (98) уходит с поля, Чернов Евгений (18) вышел на поле
    70' Кабелла Реми (7) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
    70' Газинский Юрий (8) уходит с поля, Вильена Тонни (52) вышел на поле
     
    71' Чернов Евгений (18)
     
    81' Вандерсон (10) уходит с поля, Стоцкий Дмитрий (89) вышел на поле
     
    2
    89' Классон Виктор (16)
    89' Классон Виктор (16) уходит с поля, Камболов Руслан (77) вышел на поле
     
    44' Чистяков Дмитрий (2)
     
    4
    65' Дзюба Артём (22) уходит с поля, Дриусси Себастьян (11) вышел на поле
    65' Караваев Вячеслав (15) уходит с поля, Сутормин Алексей (19) вышел на поле
    65' Чистяков Дмитрий (2) уходит с поля, Оздоев Магомед (27) вышел на поле
    65' Малком (8) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
     
    75' (2:1) Азмун Сердар (7) (Ракицкий Ярослав (44))
     
    86' (2:2) Мостовой Андрей (17) (Дуглас Сантос (3))
     
    90+1' Азмун Сердар (7)
    Голы
    Ионов Алексей
    ассистент Олссон Кристоффер     		1:0 7’
    Ионов Алексей
    ассистент Газинский Юрий     		2:0 60’
    75’ 2:1 Азмун Сердар
    ассистент Ракицкий Ярослав
    86’ 2:2 Мостовой Андрей
    ассистент Дуглас Сантос
    Наказания
    44’ Чистяков Дмитрий
    Олссон Кристоффер 54’
    Чернов Евгений 71’
    Классон Виктор 89’
    90+1’ Азмун Сердар
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Сутормин Алексей Караваев Вячеслав
    65’ Дриусси Себастьян Дзюба Артём
    65’ Оздоев Магомед Чистяков Дмитрий
    65’ Мостовой Андрей Малком
    Чернов Евгений Петров Сергей 70’
    Сулейманов Магомед-Шапи Кабелла Реми 70’
    Вильена Тонни Газинский Юрий 70’
    Стоцкий Дмитрий Вандерсон 81’
    Камболов Руслан Классон Виктор 89’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 18
    		5 Удары в створ 6
    		10 Фолы 7
    		2 Угловые 7
    		0 Офсайды 3
    		43% Владение мячом 57%
    		4 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    valt134
    valt134 ответ pomor45 (раскрыть)
    19 апреля в 00:40
    Да. Но и Бакланы не дремлют и летают так нызэнько-нызэнько...
    pomor45
    pomor45 ответ valt134 (раскрыть)
    18 апреля в 19:47
    Да, стадион (крыша) у Зенита превосходный.
    Санчо Панса
    Санчо Панса ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    18 апреля в 18:52
    По идеи, ни с кем) Но неужели Зенит в этом сезоне наиграл на титул?
    valt134
    valt134 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    18 апреля в 16:30
    Вы меня не поняли. Я о «вечном» правлении Путина.
    Mi6
    Mi6
    18 апреля в 15:51
    Отскочил картофельный физрук
    Сп62
    Сп62 ответ SHMEL258 (раскрыть)
    18 апреля в 11:12
    Всё правильно. Но для этого нужны силы, а их не оказалось.
    Сп62
    Сп62 ответ санек002 (раскрыть)
    18 апреля в 11:11
    Так же, как и рука Семака.
    LIVEALIFE
    LIVEALIFE
    18 апреля в 11:06
    Мне понравился матч, у Краснодара было огромное желание и очень хорошая самоотдача, чего вначале Зенит не совсем ожидал, но потом Зенит быстро вошёл в ритм. Такой темп конечно выматывал обе команды, но зато футбол смотрелся. Физически некоторые игроки Краснодара не совсем готовы держать такой темп до конца, поэтому 3-4 раза у игроков сводило ноги. Кстати, очень глупо писать, что Семак угадал с заменой, а Гончаренко нет. Если у вас пробило колесо, вы поедите на ободах или поставите костыль? ))) Зениту в этом плане попроще – заехал на пит стоп, поменял сразу 4 на новые и уехал. Что касаемо ошибок, из-за которых Краснодар пропустил, то здесь есть доля большого желания победы, нужно уметь сохранять холодную голову в бою и не форсировать. Так же Сафонову стоит поработать над выносом мяча и длинными передачами, которые могу сразу организовать атаку, как это делает Акинфеев. Пока летит куда-то всё в одну сторону. Конечно, Шапи не нужно играть на своей половине поля так, как он привык играть на чужой, это ошибка. Но в старании ему не откажешь, прессинговал и отрабатывал в защите хорошо, но на своей половине нужно проще и надёжней. Цена ошибки здесь велика. Ещё раз скажу, мне в целом игра понравилось, как у Краснодара, так и у Зенита. И я рад, что у Краснодара появилась самоотдача и желание играть.
    Брулин
    Брулин
    18 апреля в 10:53
    Мостового,нужно ставить играть !!! В Европе пацаны в 18-19 уже играют,а у нас в 25 ещё перспективные!!!
    Кержаков,11 или 13 матчей не забивал,а Морозов его ставил,не слушая упрёков!
    А сейчас,молодого легче в аренду отдать,в какой нибудь Тамбов,потом в фнл спихнуть,а потом и забыли о молодом и перспективном.
    санек002
    санек002 ответ particular (раскрыть)
    18 апреля в 10:19
    вот так бы всегда!чувствуется рука ганчаренко!
    Misha78
    Misha78
    18 апреля в 10:17
    Малкома надо сажать на скамейку, а еще лучше продавать, занимает только место Мостового. Андрей трудяга, реально заслужил место в основе своей игрой.
    протон1
    протон1
    18 апреля в 09:10
    вчера ставил на ничью. 1-1 . не совсем угадал. но все же ничья 2-2. тоже. быки могли и выиграть.
    SHMEL258
    SHMEL258
    18 апреля в 09:07
    Игра понравилась, быки не доиграли до конца, начали прижиматься, а с зенитом так нельзя, за что и были наказаны. Играли бы в свой футбол как в первом тайме и начале второго победили бы.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    18 апреля в 08:51
    Дали бой и то дело.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ valt134 (раскрыть)
    18 апреля в 08:24, ред.
    Вообще ни разу....))
    Зря напраслину возводишь...
    Да такая же "крыша" была и недавно....в годы когда и Спартак и Локо чемпионили....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответ Санчо Панса (раскрыть)
    18 апреля в 08:09, ред.
    Скорей за серебро....а не золото....
    У Зенита осталось 4 матча....
    И 3 из них с 14-й,15-й и 16-й командами таблицы....
    Ротор - 5 последних матчей проиграл...
    Тамбов - 8 последних
    Уфа - 8 последних игр - 1 победа..
    ...и с кем из них по твоему Зенит должен потерять очки ?? ))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    18 апреля в 07:05
    Сафонов, конечно, жестко ошибся, когда Азмун забил! Вообще после возвращения в строй Матвей смотрится не очень убедительно. А Кайо как играл в центре обороны, так и играет:) Зениту респект за проявленный характер! Но Локомотив стал к ним ближе и вся борьба за золото еще впереди.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров ответ cska1948 (раскрыть)
    18 апреля в 06:42
    А разве не красная вратарю за игру руками за пределами штрафной?
    valt134
    valt134 ответ pomor45 (раскрыть)
    18 апреля в 01:52
    Да с такой «крышей» Зенит будет бессменным чемпионом вплоть до 2036–го года. И до этого же года будет отгребать «по полной» в Лиге Чемпионов. Питер, вам не стыдно?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    18 апреля в 00:58
    Ну ту все ясно , к бабке не ходи ....
    Позвонили Ганчаренке из Газпрома - а не не хотел бы ты мальчик в Зенит перейти поработать ?
    Ну Витя всегда готов !
    Владимир Штых
    Владимир Штых ответ Костик Смирнов (раскрыть)
    17 апреля в 23:15
    на своего глянь. чудом отскочили, довольствуйся тем что есть!
    Ислам0926
    Ислам0926
    17 апреля в 23:15
    Глупые замены со стороны Гончаренко сломали игру
    CSKA2012
    CSKA2012
    17 апреля в 23:08
    Ну Гончаренко как всегда, упустил победу на ровном месте.
    andrefino13
    andrefino13 ответ ermak6848 (раскрыть)
    17 апреля в 22:41
    Моуринье?
    ermak6848
    ermak6848
    17 апреля в 22:37
    гнать тренера недачника...
    andrefino13
    andrefino13
    17 апреля в 22:34
    Заметно было, что Краснодар последние 20 минут, ехал на морально волевых.... Вильена нужно взвесить, лицо шире экрана.
    andrefino13
    andrefino13
    17 апреля в 22:31
    Помню времена, когда Шапи и Игнатьев вспыхнули.... Один в Рубине балласт, Шапи в Краснодаре... Профиссионализм наших молодых.. Картина маслом с одесским акцентом
    Beekeeper
    Beekeeper ответ Petergoff (раскрыть)
    17 апреля в 22:24
    так это, они думали что так спокойненько выйдут и раскатают умирающий краснодар
    Beekeeper
    Beekeeper ответ pomor45 (раскрыть)
    17 апреля в 22:20
    угу, по 1 очку в игре, по любому 7 наберет )))
    Шуnя771
    Шуnя771
    17 апреля в 22:11
    Замены Краснодара не в полной мере оправдали надежды всех... Шапи далек от оптимальной формы, даже...
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