«Челси» оштрафован на 150 тысяч фунтов за бросок бутылки

вчера, 22:12
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 2Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Лондонский «Челси» оштрафован на 150 000 фунтов стерлингов за бросок пластиковой бутылки из технической зоны команды в сторону персонала «Астон Виллы» во время матча Премьер-лиги в прошлом месяце.

Независимый регулятор наложил штраф после того, как «Челси» признал свою вину, говорится в заявлении Футбольной Ассоциации. «Челси» был обвинен в нарушении правил порядка в начале этого месяца. По сообщениям СМИ, отягчающим обстоятельством при вынесении вердикта послужило то, что бутылка содержала воду.

Матч, прошедший 27 декабря, завершился победой «Виллы» 2:1.

drug01
drug01
вчера в 22:38
Дорогая оказалась вода в бутылке!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:15
"Независимый регулятор наложил штраф после того, как «Челси» признал свою вину," - Эх надо было в отказ идти...)))
