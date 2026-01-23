«Челси» оштрафован на 150 тысяч фунтов за бросок бутылки

1769195546

вчера, 22:12

Лондонский «Челси» оштрафован на 150 000 фунтов стерлингов за бросок пластиковой бутылки из технической зоны команды в сторону персонала «Астон Виллы» во время матча Премьер-лиги в прошлом месяце.

Независимый регулятор наложил штраф после того, как «Челси» признал свою вину, говорится в заявлении Футбольной Ассоциации. «Челси» был обвинен в нарушении правил порядка в начале этого месяца. По сообщениям СМИ , отягчающим обстоятельством при вынесении вердикта послужило то, что бутылка содержала воду.

Матч, прошедший 27 декабря, завершился победой «Виллы» 2:1.