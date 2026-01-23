«Тоттенхэм» сделал предложение «Ливерпулю» по трансферу Робертсона

1769197267

вчера, 22:41

«Тоттенхэм» направил первое официальное предложение по поводу перехода защитника «Ливерпуля» .

Летом прошлого года Робертсон едва не перешел в «Атлетико Мадрид», но сделка была отменена, и теперь «Тоттенхэм» хочет переманить футболиста к себе, воспользовавшись тем, что его контракт истекает в конце сезона.

С тех пор как игрок сборной Шотландии перешел в «Ливерпуль» из «Халла» в 2017 году за сумму в районе 8 миллионов фунтов, он выиграл с клубом все возможные трофеи и стал культовой фигурой на Мерсисайде.