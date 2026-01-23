Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Тоттенхэм» сделал предложение «Ливерпулю» по трансферу Робертсона

вчера, 22:41

«Тоттенхэм» направил первое официальное предложение по поводу перехода защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.

Летом прошлого года Робертсон едва не перешел в «Атлетико Мадрид», но сделка была отменена, и теперь «Тоттенхэм» хочет переманить футболиста к себе, воспользовавшись тем, что его контракт истекает в конце сезона.

С тех пор как игрок сборной Шотландии перешел в «Ливерпуль» из «Халла» в 2017 году за сумму в районе 8 миллионов фунтов, он выиграл с клубом все возможные трофеи и стал культовой фигурой на Мерсисайде.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» выбирает замену Каземиро из четырех кандидатов
Вчера, 22:18
Слухи«Кристал Пэлас» отклонил предложение «Милана» по трансферу Матета
Вчера, 22:08
В «Челси» отреагировали на слухи о возвращении Палмера в «Манчестер Сити»
Вчера, 19:55
СлухиМолодой центрбек «Барселоны» перейдет в «Комо»
Вчера, 19:52
В «Реале Сосьедад» опровергли слухи об уходе Захаряна
Вчера, 17:53
СлухиЗахарян может покинуть «Реал Сосьедад» — радио
22 января
Все комментарии
aaj4zrdk6nfe
aaj4zrdk6nfe
вчера в 23:04
Шпорам бы такой опытный защитник пригодился
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 