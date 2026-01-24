26-летний полузащитник сборной Нидерландов Ноа Ланг перешел из «Наполи» в «Галатасарай». Футболист арендован до конца сезона.
В договоре аренды на сумму два миллиона евро предусмотрена необязательная опция выкупа. По данным различных СМИ, речь идет о 30 миллионов евро.
«Галатасарай» также сообщает, что Ланг получит гарантированную чистую зарплату в размере 1 750 000 евро за оставшуюся часть сезона в турецкой Суперлиге. Контракт крайнего нападающего с «Наполи» действует до середины 2030 года.
но был конфликт с Конте.
теперь Наполи без сильного левого вингера.
это выстрел себе в колено, о Конте))
при том правые вингера Нерес и Политано травмированы.
из полузащитников Де Брюйне и Ангисса тоже в лазарете.
наверно, клуб подпишет замену Ланге.
читал, что в Нидерландах считают, что Ланг один из самых талантливых атакующих игроков страны Тюльпанов.
Марко ван Бастен и Рафа ван дер Варт говорили, что Ноа сильнее Коди Гакпо из Ливерпуля.
но Гуллит с ними не соглашался)))))
но признаться, с характером Ланга способен совладать не каждый тренер.
Конте и конфликт = слова синонимы, даже начинаются на 3 одинаковые буквы.
но был конфликт с Конте.
теперь Наполи без сильного левого вингера.
это выстрел себе в колено, о Конте))
при том правые вингера Нерес и Политано травмированы.
из полузащитников Де Брюйне и Ангисса тоже в лазарете.
наверно, клуб подпишет замену Ланге.
читал, что в Нидерландах считают, что Ланг один из самых талантливых атакующих игроков страны Тюльпанов.
Марко ван Бастен и Рафа ван дер Варт говорили, что Ноа сильнее Коди Гакпо из Ливерпуля.
но Гуллит с ними не соглашался)))))
но признаться, с характером Ланга способен совладать не каждый тренер.
Конте и конфликт = слова синонимы, даже начинаются на 3 одинаковые буквы.