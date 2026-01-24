Ланг перешел из «Наполи» в «Галатасарай»

1769264933

сегодня, 17:28

26-летний полузащитник сборной Нидерландов перешел из «Наполи» в «Галатасарай». Футболист арендован до конца сезона.

В договоре аренды на сумму два миллиона евро предусмотрена необязательная опция выкупа. По данным различных СМИ , речь идет о 30 миллионов евро.

«Галатасарай» также сообщает, что Ланг получит гарантированную чистую зарплату в размере 1 750 000 евро за оставшуюся часть сезона в турецкой Суперлиге. Контракт крайнего нападающего с «Наполи» действует до середины 2030 года.