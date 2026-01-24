«Интер» одержал крупную победу над «Пизой» в чемпионате Италии

1769204721

сегодня, 00:45

В матче итальянской Серии А встречались «Интер» и «Пиза». Встреча завершилась со счетом 6:2.

Голами у хозяев отметились: Зелиньски (39', пенальти), Мартинес (41'), Эспосито (45+2'), Димарко (82'), Бонни (86'), Мхитарян (90+3'). За гостей забивал Морео (11', 23').

По итогам встречи «Интер» имеет 52 очка, у гостей — 14 очков.

В следующем матче «Интер» сыграет 1 февраля, соперником будет «Кремонезе». «Пиза» проведет следующий матч 1 февраля, (соперник — «Сассуоло»).