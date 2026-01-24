Top.Mail.Ru
«Интер» одержал крупную победу над «Пизой» в чемпионате Италии

сегодня, 00:45
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)6 : 2Логотип футбольный клуб ПизаПизаМатч завершен

В матче итальянской Серии А встречались «Интер» и «Пиза». Встреча завершилась со счетом 6:2.

Голами у хозяев отметились: Зелиньски (39', пенальти), Мартинес (41'), Эспосито (45+2'), Димарко (82'), Бонни (86'), Мхитарян (90+3'). За гостей забивал Морео (11', 23').

По итогам встречи «Интер» имеет 52 очка, у гостей — 14 очков.

В следующем матче «Интер» сыграет 1 февраля, соперником будет «Кремонезе». «Пиза» проведет следующий матч 1 февраля, (соперник — «Сассуоло»).

shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 09:45
...Приветствую! Первое,что пришло в голову, стоит ли бедная???!!!
Опять эти хоккейные счета!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:22
Теннисный счёт!
А все начиналось с 0:2))) думаю как раз за это тренеру будет что высказать своим, а так молодцы конечно)
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:21
Концерт устроили команды
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:21, ред.
Любопытная игра - Интер сначала дал сопернику фору в два мяча, ну а потом показал гостям как по их мнению "может упасть Пизанская башня"...)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:25
Да, Интер накидал полную Пизе авоську, ну и Пиза пару раз ответила.
Гость
