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0 : 0
завершен
06 декабря 2020, 17:00
воскресенье
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Стадион Олимпико
|Педро
|11’
|18’
|Лопес Максим
|Вильяр Гонсало
|25’
|Педро
|41’
|Миранте Антонио
|45+2’
|71’
|Распадори Джакомо
|79’
|Мба Обьянг Педро
|Карсдорп Рик
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Распадори Джакомо
|Лопес Максим
|73’
|Хараслин Лукаш
|Бога Жереми
|73’
|Траоре Хамед
|Джуричич Филип
|Диавара Амаду
|Пеллегрини Лоренцо
|82’
|82’
|Кириакопулос Гиоргос
|Рожерио
|Майораль Борха
|Джеко Эдин
|85’
|85’
|Бурабиа Мехди
|Мба Обьянг Педро
|Жуан
|Кумбулла Мараш
|89’
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|16
|Удары по воротам
|5
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|1
|Удары в створ
|1
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|10
|Фолы
|11
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|12
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|3
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|43%
|Владение мячом
|57%
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|1
|Cэйвы
|1
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|5
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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