«Наполи» подписал полузащитника «Вероны» Джоване

1769284226

вчера, 22:50

Бразильский полузащитник сменил клуб, покинув «Верону» и присоединившись к «Наполи».

Условия перехода предусматривают аренду с последующим обязательным приобретением 22-летнего футболиста. Сумма сделки оценивается примерно в 20 миллионов евро, также включены различные бонусы.

Что касается личного соглашения, Джоване заключил контракт с «Наполи» до 2031 года, согласно которому его ежегодная заработная плата составит 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Серии А Джоване провел 21 матч, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.