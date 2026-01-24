Top.Mail.Ru
«Наполи» подписал полузащитника «Вероны» Джоване

вчера, 22:50

Бразильский полузащитник Джоване сменил клуб, покинув «Верону» и присоединившись к «Наполи».

Условия перехода предусматривают аренду с последующим обязательным приобретением 22-летнего футболиста. Сумма сделки оценивается примерно в 20 миллионов евро, также включены различные бонусы.

Что касается личного соглашения, Джоване заключил контракт с «Наполи» до 2031 года, согласно которому его ежегодная заработная плата составит 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Серии А Джоване провел 21 матч, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи.

lazzioll
lazzioll
вчера в 23:38
Лацио вел-вел и в итоге нифига не вывел игрока. чел пошел туда где надежнее и еврокубки. печально. для Лацио. для игрока все нормально)))
Гость
