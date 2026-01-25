«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче Ла Лиги

1769293361

сегодня, 01:22

В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» в гостях победил со счетом 2:0 «Вильярреал».

Дублем отметился Килиан Мбаппе. Он забил на 47-й, а также с пенальти на 90+2-й минуте.

У «Реала» 51 очко, и он вышел в лидеры, однако у «Барселоны» (49 очков) есть матч в запасе. «Вильярреал» с 41 очком идет 4-м.