«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче Ла Лиги

В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» в гостях победил со счетом 2:0 «Вильярреал».
Дублем отметился Килиан Мбаппе. Он забил на 47-й, а также с пенальти на 90+2-й минуте.
У «Реала» 51 очко, и он вышел в лидеры, однако у «Барселоны» (49 очков) есть матч в запасе. «Вильярреал» с 41 очком идет 4-м.
Этот момент на 62мин., показателен тем, что Камавинга не прочитал затею соперника, и как вся оборона Реала слишком вжался в свою вратарскую, что дало возможность сопернику беспрепятственно пробить из выгодной позиции. А Куртуа прочитал соперника и выбежал к центру, благодаря своему опыту и интуиции, в противном случае, соперник выбегал очень перспективно...
Выход Куртуа далеко из ворот тоже показателен — такие решения принимаются не от хорошей жизни. В целом опасных ситуаций у ворот «Реала» возникло заметно больше, чем хотелось бы, и при чуть лучшей реализации матч мог сложиться совсем иначе.
Из положительного- это конечно атака Реала, её смена направления, и та живописность, с которой игроки Мадрида её пишут!!! Кроме того, сейчас прессинг Реала, уже не тяжелейший, изнурительный труд, а избирательная мера, даже можно сказать- изобретательная!!! Арбелоа включает прессинг, когда это необходимо, и отключает его, когда в нем нет нужды. У Реала появился стиль, лицо, рисунок, всё то, чего не было при Алонсо. Команда больше не работает на поле, она творит, играет!!!
Лучшие, однозначно- Камавинга и Вини!!! Конечно, свой вклад внёс и Мбаппе, который включился в тот момент, когда надо было создать задел, а своим пенальти- окончательно успокоил соперника. Очень понравилось, как мадридцы пресекали попытки соперника пройти центр поля в позиционной атаке, то-есть, каждый из игроков Реала знал свое место на поле и выдвигался в нужный момент и в нужном направлении...
Не хочу предвосхищать события и делать культ из двух последних матчей Реала, но то, что изменения видны, и в лучшую сторону- факт однозначный. Соперник- колючий, неприятный, прессингующий, но тем ценнее победа Реала, с чем я команду и поздравляю!!!
Сама же игра была невнятной. Второй тайм — получше, во многом за счёт соперника, который выглядел слабее. Ну и Килиан, конечно, посодействовал :)) Собственно, ничего удивительного — это его талант.
Об остальном — вразброс. С защитой всё понятно: особых претензий нет, поскольку защиты, увы, пока нет как таковой. А то, что «Реал» не пропустил, повторюсь — скорее потому, что соперник не забил.
В центре поля — провал за провалом. Камавинга пару-тройку раз привёз (правда, и спасал тоже, но это, в общем-то, его обязанность). Каррерас старался, но будь соперник поточнее — не спас бы.
Гюлер — слишком много неточностей, а ведь именно он должен строить игру — это его епархия. Джуд пахал, но всё равно это не тот Джуд, которого хотелось бы видеть.
По поводу Арбелоа: по моему разумению, он опоздал с заменами минут на 10–15 минимум. В общем и целом - пока не очень понятно, как и что, но... это всего лишь третья игра и две победы — не так плохо. Будем надеяться....
Удачи «Реалу»!
