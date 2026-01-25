Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Реал» обыграл «Вильярреал» в матче Ла Лиги

сегодня, 01:22
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал0 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» в гостях победил со счетом 2:0 «Вильярреал».

Дублем отметился Килиан Мбаппе. Он забил на 47-й, а также с пенальти на 90+2-й минуте.

У «Реала» 51 очко, и он вышел в лидеры, однако у «Барселоны» (49 очков) есть матч в запасе. «Вильярреал» с 41 очком идет 4-м.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ливерпуль» проиграл «Борнмуту» в матче английского чемпионата
Вчера, 22:30
«Манчестер Сити» дома победил «Вулверхэмптон» в матче чемпионата Англии
Вчера, 20:00
«Бавария» потерпела первое поражение в Бундеслиге, уступив дома «Аугсбургу»
Вчера, 19:30
«Комо» забил шесть голов «Торино» в матче Серии А
Вчера, 19:08
«Интер» одержал крупную победу над «Пизой» в чемпионате Италии
Вчера, 00:45
ПСЖ обыграл «Осер» в матче чемпионата Франции
23 января
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 02:10, ред.
Приветствую, Герман!!!
Этот момент на 62мин., показателен тем, что Камавинга не прочитал затею соперника, и как вся оборона Реала слишком вжался в свою вратарскую, что дало возможность сопернику беспрепятственно пробить из выгодной позиции. А Куртуа прочитал соперника и выбежал к центру, благодаря своему опыту и интуиции, в противном случае, соперник выбегал очень перспективно...
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:04
Приветствую, Виктор! Да, да, с этим трудно не согласиться! Соперник имел реальные шансы зацепиться за результат. Был как минимум один стопроцентный момент во втором тайме, когда из идеальной позиции по центру ворот не забили, плюс несколько эпизодов, где оборона «Реала» действовала, мягко скажем, неуверенно.
Выход Куртуа далеко из ворот тоже показателен — такие решения принимаются не от хорошей жизни. В целом опасных ситуаций у ворот «Реала» возникло заметно больше, чем хотелось бы, и при чуть лучшей реализации матч мог сложиться совсем иначе.
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 01:54, ред.
Ну вот как раз надежды у В/Р были. Достаточно вспомнить 62 мин., когда В/Р не забил из убойнейшей позиции, прямо по центру ворот. И был еще ряд моментов, когда ошибалась ЦЗ Реала. Можно вспомнить, как выбежал Куртуа, почти к центру поля, когда у соперника была попытка обострить. Так что, надежды у В/Р были, и основательные.
Capral
Capral
сегодня в 01:40
Вероятно, я назвал бы этот матч Реала идеальным, если бы не несколько негативных моментов. А именно: прежде всего- это провисание правого фланга Реала, особенно в 1-м тайме, когда, длинными передачами, В/Р запускал на Педросу, и тот шел на обострение, а на 62 мин., и вовсе, через правый фланг, хозяева, едва не забили- разыграв домашнюю заготовку... И последнее, это то, что иногда, в середине поля, у Реала случался дисбаланс в линиях, когда, одним длинным пасом, В/Р бросал в прорыв нескольких своих игроков, в то время, как мадридцев было меньшинство, и не было подстраховки.

Из положительного- это конечно атака Реала, её смена направления, и та живописность, с которой игроки Мадрида её пишут!!! Кроме того, сейчас прессинг Реала, уже не тяжелейший, изнурительный труд, а избирательная мера, даже можно сказать- изобретательная!!! Арбелоа включает прессинг, когда это необходимо, и отключает его, когда в нем нет нужды. У Реала появился стиль, лицо, рисунок, всё то, чего не было при Алонсо. Команда больше не работает на поле, она творит, играет!!!

Лучшие, однозначно- Камавинга и Вини!!! Конечно, свой вклад внёс и Мбаппе, который включился в тот момент, когда надо было создать задел, а своим пенальти- окончательно успокоил соперника. Очень понравилось, как мадридцы пресекали попытки соперника пройти центр поля в позиционной атаке, то-есть, каждый из игроков Реала знал свое место на поле и выдвигался в нужный момент и в нужном направлении...

Не хочу предвосхищать события и делать культ из двух последних матчей Реала, но то, что изменения видны, и в лучшую сторону- факт однозначный. Соперник- колючий, неприятный, прессингующий, но тем ценнее победа Реала, с чем я команду и поздравляю!!!
ABir
ABir
сегодня в 01:32
Реал очень достойно и профессионально просел матч с одним из лидеров чемпионата в гостях не на минуту не позволив сопернику надеяться на положительный для них исход встречи.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:28, ред.
Поздравления с победой — очень важной победой, а также с лидерством в чемпионате! Понятно, что, скорее всего, лишь до завтрашнего вечера, но с моральной точки зрения это всё равно крайне значимо.
Сама же игра была невнятной. Второй тайм — получше, во многом за счёт соперника, который выглядел слабее. Ну и Килиан, конечно, посодействовал :)) Собственно, ничего удивительного — это его талант.
Об остальном — вразброс. С защитой всё понятно: особых претензий нет, поскольку защиты, увы, пока нет как таковой. А то, что «Реал» не пропустил, повторюсь — скорее потому, что соперник не забил.
В центре поля — провал за провалом. Камавинга пару-тройку раз привёз (правда, и спасал тоже, но это, в общем-то, его обязанность). Каррерас старался, но будь соперник поточнее — не спас бы.
Гюлер — слишком много неточностей, а ведь именно он должен строить игру — это его епархия. Джуд пахал, но всё равно это не тот Джуд, которого хотелось бы видеть.
По поводу Арбелоа: по моему разумению, он опоздал с заменами минут на 10–15 минимум. В общем и целом - пока не очень понятно, как и что, но... это всего лишь третья игра и две победы — не так плохо. Будем надеяться....
Удачи «Реалу»!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 