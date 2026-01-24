Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

В Англии не подтверждают информацию о желании «Реала» избавиться от Трента

вчера, 22:58

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не просил защитника Трента Александер-Арнольда покинуть клуб ближайшим летом, несмотря на появившиеся в испанских СМИ сообщения.

Ранее издание El Nacional сообщило, что новый тренер мадридцев Арбелоа предложил 27-летнему игроку найти новый клуб летом. Однако, по данным Daily Mail, такого разговора не было, и у Александер-Арнольда все еще есть будущее в «королевском клубе».

В то же время из-за недостатка игрового времени правый защитник значительно опустился в иерархии главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля, и сейчас открыт вопрос о том, попадет ли футболист в заявку на ЧМ-2026.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Челси» сделал предложение «Реалу» по переходу Мастантуоно
Вчера, 22:53
Слухи«Тоттенхэм» сделал предложение «Ливерпулю» по трансферу Робертсона
23 января
Слухи«Манчестер Юнайтед» выбирает замену Каземиро из четырех кандидатов
23 января
Слухи«Кристал Пэлас» отклонил предложение «Милана» по трансферу Матета
23 января
В «Челси» отреагировали на слухи о возвращении Палмера в Манчестер
23 января
СлухиМолодой центрбек «Барселоны» перейдет в «Комо»
23 января
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 00:09
...Мастер променада, мистер "само спокойствие" на поле! Вот сказали скоро,неторопливо в общей группе появится! Радость то какая!!! Не было у баба забот,купила баба порося!!! В Реале не пижонить надо, а показать себя ярко с пользой!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 