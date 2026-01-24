В Англии не подтверждают информацию о желании «Реала» избавиться от Трента

1769284701

вчера, 22:58

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не просил защитника покинуть клуб ближайшим летом, несмотря на появившиеся в испанских СМИ сообщения.

Ранее издание El Nacional сообщило, что новый тренер мадридцев Арбелоа предложил 27-летнему игроку найти новый клуб летом. Однако, по данным Daily Mail, такого разговора не было, и у Александер-Арнольда все еще есть будущее в «королевском клубе».