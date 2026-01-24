В Англии не подтверждают информацию о желании «Реала» избавиться от Трента

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа не просил защитника Трента Александер-Арнольда покинуть клуб ближайшим летом, несмотря на появившиеся в испанских СМИ сообщения.
Ранее издание El Nacional сообщило, что новый тренер мадридцев Арбелоа предложил 27-летнему игроку найти новый клуб летом. Однако, по данным Daily Mail, такого разговора не было, и у Александер-Арнольда все еще есть будущее в «королевском клубе».
В то же время из-за недостатка игрового времени правый защитник значительно опустился в иерархии главного тренера сборной Англии Томаса Тухеля, и сейчас открыт вопрос о том, попадет ли футболист в заявку на ЧМ-2026.