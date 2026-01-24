Бывший игрок «Эвертона» Хит подвергся похищению в Марокко

1769273480

вчера, 19:51

Бывший футболист «Эвертона» в 2024 году стал жертвой похищения в Марокко.

Все началось с обычного собеседования на должность тренера в Саудовской Аравии: британский агент связался с ним и предоставил ему билет на самолет и бронирование в пятизвездочном отеле.

Его жена Джейн объяснила Athletic, что никаких подозрительных признаков не было: «Они часами обсуждали это, и агент без колебаний отвечал на все вопросы. Все казалось нормальным, как и его предыдущие переезды из Англии в США ».

Однако когда Хит прибыл в Марокко, ситуация обострилась — тренер был похищен и затем получил указание отправить деньги своим похитителям, которые, по его словам, сказали ему: «Ты понимаешь, что все пойдет не так, как планировалось. Ты отправишь нам деньги сейчас же».

Требуемая сумма значительно превышала шестизначную цифру. Однако Хит и его жена сумели найти способ убедить похитителей освободить его, не передавая им деньги.