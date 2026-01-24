Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминал

Бывший игрок «Эвертона» Хит подвергся похищению в Марокко

вчера, 19:51

Бывший футболист «Эвертона» Эдриан Хит в 2024 году стал жертвой похищения в Марокко.

Все началось с обычного собеседования на должность тренера в Саудовской Аравии: британский агент связался с ним и предоставил ему билет на самолет и бронирование в пятизвездочном отеле.

Его жена Джейн объяснила Athletic, что никаких подозрительных признаков не было: «Они часами обсуждали это, и агент без колебаний отвечал на все вопросы. Все казалось нормальным, как и его предыдущие переезды из Англии в США».

Однако когда Хит прибыл в Марокко, ситуация обострилась — тренер был похищен и затем получил указание отправить деньги своим похитителям, которые, по его словам, сказали ему: «Ты понимаешь, что все пойдет не так, как планировалось. Ты отправишь нам деньги сейчас же».

Требуемая сумма значительно превышала шестизначную цифру. Однако Хит и его жена сумели найти способ убедить похитителей освободить его, не передавая им деньги.

В течение нескольких месяцев бывший футболист хранил молчание, общаясь только с небольшой группой людей и профсоюзом менеджеров Премьер-лиги, пока ФБР не вмешалось в аналогичное дело, касающееся другого менеджера.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бывший босс «Локомотива» Липатов искал исполнителей убийства за $200 тыс.
22 января
Бывшему футболисту сборной Англии Кэрроллу грозит тюремное заключение
29 декабря 2025
Экс-президент Украинской ассоциации футбола объявлен в розыск на Украине
25 декабря 2025
Футболиста сборной Англии Тоуни арестовали за удар человека головой в баре
09 декабря 2025
Суд в Южной Корее приговорил девушку к тюрьме за шантаж футболиста Сона
08 декабря 2025
Футболист Мостовой рассказал, что ходил с охраной после попытки похищения
27 ноября 2025
Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 20:14
Бывший футболист, тренер, Англия, Марокко, Саудовская Аравия, агент, жена, сумма, похитители, деньги, свобода, профсоюзы, ФБР.
Напишите статью.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:54, ред.
"Однако Хит и его жена сумели найти способ убедить похитителей освободить его, не передавая им деньги". - "Уболтали" - Вот это талант достойный уважения !!! )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 