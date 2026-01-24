«Бавария» потерпела первое поражение в Бундеслиге, уступив дома «Аугсбургу»

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Бавария» и «Аугсбург». Встреча завершилась со счетом 1:2.
Голом у хозяев отметился Ито (23'). За гостей забивали Чавес (75'), Массенго (81').
По итогам встречи «Бавария» имеет 50 очков, у гостей — 19 очков. Мюнхенцы потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата.
В следующем матче «Бавария» сыграет 31 января, соперником будет «Гамбург». «Аугсбург» проведет следующий матч также 31 января (соперник — «Санкт-Паули»).
Если в первом тайме мюнхенцы еще что-то создавали усилиями Диаса и Олисе, то во втором тайме кроме удара Олисе в крестовину вспомнить и нечего, зато игроки Аусбурга горели желанием отыграться, и получилось не просто отыграться, а победить Баварию еще и на ее поле!!! Браво!
Возможно после перерыва на НГ сказанулся, по мне всегда так после отдыха нет желания пахать на полную. Играли совсем без желания.
Ну кто муже такая пощечина полезна до плей офф ЛЧ. Знаю немецкий характер, они часто задирают нос перед соперниками, а такие проигрыши всегда ставят выскочек на место.
