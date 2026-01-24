Top.Mail.Ru
«Бавария» потерпела первое поражение в Бундеслиге, уступив дома «Аугсбургу»

сегодня, 19:30
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбургМатч завершен

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Бавария» и «Аугсбург». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился Ито (23'). За гостей забивали Чавес (75'), Массенго (81').

По итогам встречи «Бавария» имеет 50 очков, у гостей — 19 очков. Мюнхенцы потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата.

В следующем матче «Бавария» сыграет 31 января, соперником будет «Гамбург». «Аугсбург» проведет следующий матч также 31 января (соперник — «Санкт-Паули»).

Все новости
q7k9s8g9955b
q7k9s8g9955b
сегодня в 21:46
Сенсационный результат. Перед началом матча коэффициент на победу Баварии составлял всего лишь 1,13, а в итоге мюнхенцы потерпели первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. У Баварии осталось 50 очков и по-прежнему уверенное первое место. У Аугсбурга 19 баллов и промежуточная 13-я строчка в турнирной таблице.
xqxjbp5k935z
xqxjbp5k935z
сегодня в 21:44
Во втором тайме Аугсбург перевернул игру с ног на голову. Команда Баума всё время смело атаковала и заставила Баварию занервничать. Гости регулярно создавали опасные моменты, а в заключительный отрезок поединка "фуггеры" не просто сумели сравнять счёт, но и вырвали победу!
Nenash
Nenash
сегодня в 21:37
Устали выигрывать..
Capral
Capral ответ Aidos Ayazov (раскрыть)
сегодня в 21:19
Будем надеяться...)))
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:16
Так у руководства Баварии корни то немецкие ))). Помнится один из руководителей Баварии обещал ад на Альянц Арене Реал Мадриду в ответной игре))). Будем надеяться, что этой игрой Бавария помогла землякам остаться в Бундеслиге.
salleeh
salleeh
сегодня в 21:14
Крайне не мотивированы игроки Баварии, в итоге получили холодный душ…
Capral
Capral ответ Aidos Ayazov (раскрыть)
сегодня в 21:14
От немецкого характера ничего не осталось- немцев не осталось...................)))
Capral
Capral ответ SLFenix (раскрыть)
сегодня в 21:12
Да, я тоже поржал!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
SLFenix
SLFenix ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:09
да да
забавно как комментатор Реал принижал
мол Бавария или Сити бы щас встретились Мадриду, был бы разгром
по итогу, одни не смогли БУГИ ВУГИ обыграть, вторе АУГСБУРГИ
lotsman
lotsman
сегодня в 21:04
Не всё же время выигрывать. А вообще, играть надо с любым соперником как с самым сильным, не расслабляться. А тут решили что раз аутсайдер то можно в полноги. Вот и получили плюху.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:58, ред.
когда Бавария выигрывает, все ругают Бундеслигу.
а сегодня?))
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:48, ред.
Игра в ЛЧ тоже прошли не ахти. Такое ощущение что они уставшие какие-то.

Возможно после перерыва на НГ сказанулся, по мне всегда так после отдыха нет желания пахать на полную. Играли совсем без желания.

Ну кто муже такая пощечина полезна до плей офф ЛЧ. Знаю немецкий характер, они часто задирают нос перед соперниками, а такие проигрыши всегда ставят выскочек на место.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:34, ред.
Скажу так, Бавария получила хорошую пощечину там, где мало кто ожидал этого!!!
Если в первом тайме мюнхенцы еще что-то создавали усилиями Диаса и Олисе, то во втором тайме кроме удара Олисе в крестовину вспомнить и нечего, зато игроки Аусбурга горели желанием отыграться, и получилось не просто отыграться, а победить Баварию еще и на ее поле!!! Браво!
kmhb
kmhb ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:16, ред.
Да и первый там не лучше, можно было не смотреть. Первый гол Убрига.
112910415
112910415
сегодня в 19:58
слабенько сыграли
Capral
Capral
сегодня в 19:49
Как для интриги в чемпионате- нормально. А вот, как с такой игрой играть в ЛЧ? Не смотрел 1-й тайм, а по второму тайму- полная безнадега, безответственность и бардак. Скучнейший 2-й тайм, который, оживили гостевые голы и удар Олисе в перекладину. Второй гол- комедия с участием Та и Убрига. И где был сегодня Кейн? В ЦЗ без Упомекано проходной двор. Та, как и ожидалось не держит эту позицию один. Рутинная игра без эмоций от Баварии. Ждал выхода Мусиалы. Мало времени было, чтобы посмотреть на него, но даже за эти полчаса, пару раз неплохо крутанул защитников соперника. Вобщем- жалкое зрелище, недостойное внимания, в бесхарактерной игре Баварии.
shur
shur
сегодня в 19:45, ред.
.... Аууууууууууууу стерлиц ????!!!!!! Нет хуже Аууууууу гсбург!!!
Аууууууууууууууууууууууууууууу!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:45
В гостях , волевая победа над Баварией - остаётся только поздравить Аугсбург!!!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 19:41
О как! Неожиданно. Спустили с небес мюнхенцев. Как минимум, в этом сезоне они не повторят достижение Байера теперь.
