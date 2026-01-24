«Бавария» потерпела первое поражение в Бундеслиге, уступив дома «Аугсбургу»

1769272227

сегодня, 19:30

В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги встречались «Бавария» и «Аугсбург». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился Ито (23'). За гостей забивали Чавес (75'), Массенго (81').

По итогам встречи «Бавария» имеет 50 очков, у гостей — 19 очков. Мюнхенцы потерпели первое поражение в текущем розыгрыше чемпионата.

В следующем матче «Бавария» сыграет 31 января, соперником будет «Гамбург». «Аугсбург» проведет следующий матч также 31 января (соперник — «Санкт-Паули»).