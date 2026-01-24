Top.Mail.Ru
«Ливерпуль» проиграл «Борнмуту» в матче английского чемпионата

вчера, 22:30
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут3 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 23-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Борнмут» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами у хозяев отметились: Эванилсон (26'), Хименес (33') и Адли (90+5'). За гостей забивали ван Дейк (45') и Собослаи (80').

По итогам встречи «Борнмут» имеет 30 очков (13-е место), у гостей — 36 очков (4-е место).

В следующем матче «Борнмут» сыграет 31 января, соперником будет «Вулверхэмптон». «Ливерпуль» проведет следующий матч также 31 января (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).

Vilar
Vilar
вчера в 23:59
Если честно, как-то даже расстроился за Ливерпуль. Только чуть-чуть порадовался за МС, как Ливерпуль провалился, что-то не так, в Британском королевстве.
rzpjb72zcdgg
rzpjb72zcdgg
вчера в 23:58
Матч получился зрелищный,с развязкой в конце,в стиле АПЛ
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:31
Только не Алонсо)). Может Ле Бриса попробовать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:26
ауты Борнмута сделали аут Слота.
надеюсь.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 23:10
Матч не смотрел, но это дно. Смысла нет оставлять этого Брюса Уиллиса. Он как и Раньери. Тренер одного сезона. Абсолютно нет никакой системы развития. Только стагнация. Зачем нам второй МЮ? Нам МЮ не нужен 😬
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:01
Да второй гол Борнмута был забит из явного офсайда. Эта система ВАР вообще безтолковая получается
ABir
ABir
вчера в 23:00
Голевая получилась встреча!
shur
shur
вчера в 22:56
...пустые, ненужные разговоры послематчивые! Борнмут в концовке космос! Как будто Я не футбол смотрел, а матч НХЛ!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 22:49, ред.
На рынке Алонсо освободился, скоро Слота попросят. В АПЛ новая мода Зимой вместо резины на колёсах, менять тренеров!
Capral
Capral
вчера в 22:47, ред.
Поражение по делу. В первом случае знатно лоханулся ван Дейк, потом офсайдный гол Борнмута, ну и третий зашел, после суматохи во вратарской Ливера. В 1-м тайме, Ливер играл быстро и отлично действовала связка Салах-Вирц. Неплохо обостряли, двигались, нагнетали. Во 2-м тайме Ливер устроил статичную осаду ворот соперника, с перекатыванием мяча, с, до предела плотным подходе к друг другу, что облегчало Борнмуту оборону своих ворот... В такой игре потерялся Вирц. Не его это игра. Он и в Байере играл в быстрый, прессингующий футбол, поэтому был заметен.

А этот футбол не его. Кроме всего, не хватает Вирцу тонкости, утонченности в передечах. Иногда, что-то получается, но в большинстве случаев выглядит грубо. В середине 2-го тайма команды стали играть без центра поля и сразу пошла пацанская игра, с обилиeм острых моментов. Hадо признать, что оборона Ливерпуля выглядела сверх дырявой и проходной, что в итоге закончилось для гостей катастрофой.

Борнмут, на протяжении всего 2-го тайма был ближе к победе, действовал острее и умнее соперника. Кроме всего, Ливер часто проигрывал центр поля, откуда Борнмут мгновенно формировал свою контр игру. И конечно, у Ливера напрочь отсутствует организация игры. Красивый гол Собослаи, только скрасил горечь поражения и надо признать- вполне заслуженного.
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:46
...а вот и виновный !!!
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:43
..."зараза" но высшей пробы! Какая воля к победе, это не концовка,а
целая увертюра с оркестром! Браво победителям,браво Борнмут!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 22:37
Думал Ливерпулю дальше падать некуда и ничью брал! Ан нет
Nenash
Nenash
вчера в 22:37
Борнмут бегал, прессинговал и победил. Гол венгра хорош.. 👍
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:36
Борнмут зараза на последних секундах ТС сбил(((
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:33, ред.
Как же убог Салах.
-1 игрок.
После такой игры, лучше ему вообще не заикаться о себе.
