«Ливерпуль» проиграл «Борнмуту» в матче английского чемпионата

1769283014

вчера, 22:30

В матче 23-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Борнмут» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами у хозяев отметились: Эванилсон (26'), Хименес (33') и Адли (90+5'). За гостей забивали ван Дейк (45') и Собослаи (80').

По итогам встречи «Борнмут» имеет 30 очков (13-е место), у гостей — 36 очков (4-е место).

В следующем матче «Борнмут» сыграет 31 января, соперником будет «Вулверхэмптон». «Ливерпуль» проведет следующий матч также 31 января (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).