В матче 23-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Борнмут» и «Ливерпуль». Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами у хозяев отметились: Эванилсон (26'), Хименес (33') и Адли (90+5'). За гостей забивали ван Дейк (45') и Собослаи (80').
По итогам встречи «Борнмут» имеет 30 очков (13-е место), у гостей — 36 очков (4-е место).
В следующем матче «Борнмут» сыграет 31 января, соперником будет «Вулверхэмптон». «Ливерпуль» проведет следующий матч также 31 января (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).
А этот футбол не его. Кроме всего, не хватает Вирцу тонкости, утонченности в передечах. Иногда, что-то получается, но в большинстве случаев выглядит грубо. В середине 2-го тайма команды стали играть без центра поля и сразу пошла пацанская игра, с обилиeм острых моментов. Hадо признать, что оборона Ливерпуля выглядела сверх дырявой и проходной, что в итоге закончилось для гостей катастрофой.
Борнмут, на протяжении всего 2-го тайма был ближе к победе, действовал острее и умнее соперника. Кроме всего, Ливер часто проигрывал центр поля, откуда Борнмут мгновенно формировал свою контр игру. И конечно, у Ливера напрочь отсутствует организация игры. Красивый гол Собослаи, только скрасил горечь поражения и надо признать- вполне заслуженного.
