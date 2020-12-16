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Интер - Наполи
Ювентус - Аталанта
Фиорентина - Сассуоло
Дженоа - Милан
Парма - Кальяри
Специа - Болонья
Верона - Сампдория

Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Наполи

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Лига ставок 2.26 3.35 3.55
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    57' Брозович Марцело (77)
     
    67' Брозович Марцело (77) уходит с поля, Сенси Стефано (12) вышел на поле
     
    73' (1:0) Лукаку Ромелу (9)
     
    77' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Хакими Ашраф (2) вышел на поле
     
    80' Лукаку Ромелу (9)
     
    85' Шкриньяр Милан (37)
     
    86' Янг Эшли (15) уходит с поля, Д'Амброзио Данило (33) вышел на поле
     
    88' Д'Амброзио Данило (33)
     
    90+1' Ханданович Самир (1)
     
    16' Мертенс Дрис (14) уходит с поля, Петанья Андреа (37) вышел на поле
     
    59' Бакайоко Тьему (5)
     
    2
    71' Оспина Давид (25)
    71' Инсинье Лоренцо (24)
     
    2
    74' Бакайоко Тьему (5) уходит с поля, Политано Маттео (21) вышел на поле
    74' Зелински Петр (20) уходит с поля, Руис Фабиан (8) вышел на поле
     
    75' Лосано Ирвинг (11)
     
    2
    85' Демме Диего (4) уходит с поля, Элмас Эльхиф (7) вышел на поле
    85' Мариу Руй (6) уходит с поля, Гулям Фаузи (31) вышел на поле
    Голы
    Лукаку Ромелу 1:0(П) 73’
    Наказания
    Брозович Марцело 57’
    59’ Бакайоко Тьему
    71’ Оспина Давид
    71’ Инсинье Лоренцо
    75’ Лосано Ирвинг
    Лукаку Ромелу 80’
    Шкриньяр Милан 85’
    Д'Амброзио Данило 88’
    Ханданович Самир 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    16’ Петанья Андреа Мертенс Дрис
    Сенси Стефано Брозович Марцело 67’
    74’ Политано Маттео Бакайоко Тьему
    74’ Руис Фабиан Зелински Петр
    Хакими Ашраф Мартинес Лаутаро 77’
    85’ Элмас Эльхиф Демме Диего
    85’ Гулям Фаузи Мариу Руй
    Д'Амброзио Данило Янг Эшли 86’
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 18
    		2 Удары в створ 3
    		17 Фолы 9
    		4 Угловые 3
    		1 Офсайды 3
    		40% Владение мячом 60%
    		3 Cэйвы 1
    		5 Предупреждения 3
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 16:22
      Альфамен
      Альфамен ответ Makcum (раскрыть)
      вчера в 14:51
      Т.е. если вы говорите,что пенальти 100%,значит офсайда у игрока Интера,что его заработал не было,правильно???
      Makcum
      Makcum ответ Альфамен (раскрыть)
      вчера в 09:16
      Ответ очевиден:
      пенальти на 100% был
      Кк это к судье, в ЛЧ также наказали Видаля и тоже по делу. Эмоции хорошо но они профи, должны держать язык под контролем.
      Игра сама по себе чисто итальянская, борьба тактика. Смотрелась хорошо.
      Победил Интер!
      Субъективное мнение
      Субъективное мнение
      вчера в 08:24
        Duda Gigolaev Osetin
        Duda Gigolaev Osetin
        вчера в 08:11
        Одного лидера Наполи удалили, второй травмировался. Сегодня исход был предрешён.
        Марсело Бьелса
        Марсело Бьелса ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 08:09
        С возвращением подлинного никнейма тебя, браво!!!!!

        Интеровцы уже совсем не палятся, у них уже Чикатила среди фанов. На очереди Ангарский маньяк и Битцевский маньяк (что-то мне подсказывает, что и тот и другой очень рады вчерашним результатам в Англии, Испании и Италии).
        Legend 6
        Legend 6 ответ Makcum (раскрыть)
        вчера в 08:00
        Да, из школы кривого меломана
        Альфамен
        Альфамен ответ Makcum (раскрыть)
        вчера в 01:37
        Причем тут гоббы/не гоббы,игру обсудить есть желание???Если нет,то может и не стоит на кнопочки нажимать!!!?Мне интересно мнение интериста по поводу кк и пенальти,есть,что сказать?
        Сики Туранчокс
        Сики Туранчокс ответ Makcum (раскрыть)
        вчера в 01:20
        Откуда? Оттуда!
        Сики Туранчокс
        Сики Туранчокс ответ Чикатило 9996 (раскрыть)
        вчера в 01:19
        Вот Лукаку подфартило,
        Полюбился Чикатилло!
        Makcum
        Makcum
        вчера в 01:11
          Ozabot
          Ozabot ответ Великий_Князь (комментарий удален) (раскрыть)
          вчера в 01:03
          Еще и прямая красная за споры? Это вообще какой-то сюр.
          Ozabot
          Ozabot
          вчера в 00:52
          Разве можно удалять за споры и назначать пенальти одновременно? Это же двойное наказание.
          Maximiliano_777
          Maximiliano_777
          вчера в 00:43
          Поздравляю с победой. Бездарная игра. Ханданович Зверь просто.
          Maximiliano_777
          Maximiliano_777 ответ juvenale (раскрыть)
          вчера в 00:42
          Ахахах))
          juvenale
          juvenale ответ Maximiliano_777 (раскрыть)
          вчера в 00:41
          судя по матчу миланский
          Maximiliano_777
          Maximiliano_777 ответ juvenale (раскрыть)
          вчера в 00:40
          Вряд ли имеется в виду Торино
          juvenale
          juvenale
          вчера в 00:38
          наполи даже в меньшинстве должны были побеждать
          Чикатило 9996
          Чикатило 9996
          вчера в 00:35
          Лукаку лучший! Топ так топ
          Imrebellion
          Imrebellion
          вчера в 00:31
          там у ПСЖ также пенка+кк) в матче РМ кк, Юве пенка) остается ЛФК следовать тенденциям)
          Imrebellion
          Imrebellion
          вчера в 00:23
          ахахах, и тут пенка с красной))
          Juve14
          Juve14
          вчера в 00:23
          А вот и красная для Инсинье, кстати я его имел в виду, т.к. он представлял опасность, в комплекте с пенкой оплатили картонные
          juvenale
          juvenale ответ Maximiliano_777 (раскрыть)
          вчера в 00:20
          какой туринский говоришь?
          juvenale
          juvenale
          вчера в 00:20
          пенальти и удаление у Наполи))))
          Juve14
          Juve14
          16 декабря в 23:45
          Мертенса поломали? Безнаказанно? Ждем красную в пользу картона
          Juve14
          Juve14
          16 декабря в 23:45
          Наполи победит на классе
          Maximiliano_777
          Maximiliano_777
          16 декабря в 23:20
          Судья и тут "туринский"?!
          Ozabot
          Ozabot
          16 декабря в 23:01
          Как же тесно на верхушке таблицы Серии А. Одна ошибка и ты вне зоны ЛЧ. Накал страстей.
          1bear
          1bear
          16 декабря в 22:32
          болею за Интер!!!
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