В 25 Оспина Давид Голов пропущено: 1 Фолов совершено: 1 Спасений: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 95

З 22 Ди Лоренцо Джованни Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 96 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 95

З 26 Кулибали Калиду Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 90 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 95

З 44 Манолас Константинос Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 87 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 95

З 6 Мариу Руй Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 84

П 5 Бакайоко Тьему Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 74

П 4 Демме Диего Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 74 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 84

П 20 Зелински Петр Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 74

П 24 Инсинье Лоренцо Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 60 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 72

П 11 Лосано Ирвинг Ударов всего: 2 Фолов заработано: 5 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

Н 14 Мертенс Дрис Всего навесов: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 16

Запасные игроки

В 16 Контини Никита

В 1 Мерет Алекс

З 31 Гулям Фаузи Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 11

З 19 Максимович Никола

З 2 Малькуи Кевин

З 33 Ррахмани Амир

З 23 Хисай Эльсеид

П 68 Лоботка Станислав

П 8 Руис Фабиан Отборы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 21

П 7 Элмас Эльхиф Фолов совершено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 11

Н 37 Петанья Андреа Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 79