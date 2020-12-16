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1 : 0
завершен
16 декабря 2020, 22:45
среда
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Стадион Джузеппе Меацца
|Лукаку Ромелу
|1:0(П)
|73’
|Брозович Марцело
|57’
|59’
|Бакайоко Тьему
|71’
|Оспина Давид
|71’
|Инсинье Лоренцо
|75’
|Лосано Ирвинг
|Лукаку Ромелу
|80’
|Шкриньяр Милан
|85’
|Д'Амброзио Данило
|88’
|Ханданович Самир
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|16’
|Петанья Андреа
|Мертенс Дрис
|Сенси Стефано
|Брозович Марцело
|67’
|74’
|Политано Маттео
|Бакайоко Тьему
|74’
|Руис Фабиан
|Зелински Петр
|Хакими Ашраф
|Мартинес Лаутаро
|77’
|85’
|Элмас Эльхиф
|Демме Диего
|85’
|Гулям Фаузи
|Мариу Руй
|Д'Амброзио Данило
|Янг Эшли
|86’
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|5
|Удары по воротам
|18
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|2
|Удары в створ
|3
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|17
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|3
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|40%
|Владение мячом
|60%
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|3
|Cэйвы
|1
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|5
|Предупреждения
|3
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|0
|Удаления
|1
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пенальти на 100% был
Кк это к судье, в ЛЧ также наказали Видаля и тоже по делу. Эмоции хорошо но они профи, должны держать язык под контролем.
Игра сама по себе чисто итальянская, борьба тактика. Смотрелась хорошо.
Победил Интер!
пенальти на 100% был
Кк это к судье, в ЛЧ также наказали Видаля и тоже по делу. Эмоции хорошо но они профи, должны держать язык под контролем.
Игра сама по себе чисто итальянская, борьба тактика. Смотрелась хорошо.
Победил Интер!
Интеровцы уже совсем не палятся, у них уже Чикатила среди фанов. На очереди Ангарский маньяк и Битцевский маньяк (что-то мне подсказывает, что и тот и другой очень рады вчерашним результатам в Англии, Испании и Италии).
Интеровцы уже совсем не палятся, у них уже Чикатила среди фанов. На очереди Ангарский маньяк и Битцевский маньяк (что-то мне подсказывает, что и тот и другой очень рады вчерашним результатам в Англии, Испании и Италии).
https://youtu.be/PDm_fGhZFfk
Полюбился Чикатилло!
Полюбился Чикатилло!