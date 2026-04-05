Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыНидерланды. Эредивизи 2025/2026

ПСВ стал чемпионом Нидерландов в 27‑й раз

вчера, 19:35
0 : 0 Волендам — Фейеноорд. Матч завершен

ПСВ из Эйндховена досрочно оформил 27‑й чемпионский титул в истории клуба после ничьей «Фейеноорда» с «Волендамом» (0:0) в 29-м туре Эредивизи. За пять туров до конца чемпионата клуб из Эйндховена опережает роттердамцев на 17 очков.

ПСВ под руководством тренера Петера Боса оформил третий титул подряд.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
вчера в 21:45
если бы не влетали мертвому Телстару и бодрому почти лигочемпионскому Неймегену то стали бы раньше намного. молодцы.
Karkaz
вчера в 21:22
Аякс и ПСВ чередуют гегемонию, вот уже который раз ПСВ взял титул.
zd58exsf7658
вчера в 20:59
Подарили чемпионство.... не забив голов....
iBragim2102
вчера в 20:51
ура, у фейнорда 11 человек травмировано, это рекорд наверно
t0s1k
вчера в 20:49
Да там и не было шансов то у феенорда
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 