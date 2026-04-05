«Интер» разгромил «Рому» в матче Серии А

В матче 31-го тура Серии А «Интер» победил «Рому» со счетом 5:2.
Дубль у миланцев сделал Лаутаро Мартинес (1, 52). Также забивали Хакан Чалханоглу (45+2), Маркус Тюрам (55) и Николо Барелла (63). У «Ромы» голами отличились Джанлука Манчини (40) и Лоренцо Пеллегрини (70).
«Интер» лидирует в таблице с 72 очками. «Рома» идет 6-й с 54 очками.
Вот эта страсть нужна, вот это стремление обострять, а не катать вокруг центра.
Болелам на Меацца отдельный респект за поддержку Бастони
Хакан кнч плюху положил жесткую.
Наконец-то удары появились
просто раздавили римских волков.
