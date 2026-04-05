«Интер» разгромил «Рому» в матче Серии А

вчера, 23:39
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)5 : 2Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

В матче 31-го тура Серии А «Интер» победил «Рому» со счетом 5:2.

Дубль у миланцев сделал Лаутаро Мартинес (1, 52). Также забивали Хакан Чалханоглу (45+2), Маркус Тюрам (55) и Николо Барелла (63). У «Ромы» голами отличились Джанлука Манчини (40) и Лоренцо Пеллегрини (70).

«Интер» лидирует в таблице с 72 очками. «Рома» идет 6-й с 54 очками.

112910415
112910415
сегодня в 06:25
чемпионами будут !
6mh78tsk3yxs
6mh78tsk3yxs
сегодня в 05:26
Знатно отделали старого дурака Гаспу
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 04:50, ред.
В этом году Интеру не помешает какая-то Лига чемпионов и можно брать чемпионство в Италии. К сожалению не знаю стоит ли оно того раз итальянский футбол в таком упадке и сборная пролетает мимо ЧМ в который раз.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:43
Весомая заявка на чемпионство - соперникам догнать их поможет только чудо...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:23
Опять нчнутся раговоры о Тотти
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:45
Голевая феерия всегда нравится зрителю...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:09
Вот о чем и говорят Итальянцы , не одного звезды у Ромы сборной Италии , у Интера средние игроки сборной Барелла, в другом чемпе этот парень затеряется. После 2006 нету звезд у сборной Италии.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:03
Рома сравняв разбудила зверя)))
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
вчера в 23:59
Интер набирает ход.... Хакан Чалханоглу и Маркус Тюрам сделали разницу...
Un_De
Un_De
вчера в 23:43
Ну вот же ну. Ну могут же, красавчики. С победой, Нерадзурри!!!
Вот эта страсть нужна, вот это стремление обострять, а не катать вокруг центра.
Болелам на Меацца отдельный респект за поддержку Бастони
Хакан кнч плюху положил жесткую.
Наконец-то удары появились
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:41
мощная игра Интера.
просто раздавили римских волков.
