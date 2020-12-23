В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 2 Выносы: 3 Спасений: 5 Пенальти отражено: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 2 Калабрия Давиде Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 36 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 89

З 20 Калулу Пьер Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 13 Романьоли Алессио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 9 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 90

П 33 Крунич Раде Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 56 Салемакерс Алексис Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 64

П 8 Тонали Сандро Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

Н 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 79

П 12 Ребич Анте Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 90 Доннарумма Антонио

В 1 Тэтэрушану Чиприан

З 5 Далот Диогу Минут сыграно: 1

З 43 Дуарте да Силва Леонардо

З 14 Конти Андреа

З 22 Мусаккьо Матео

П 7 Кастильехо Самуэль Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 25

П 97 Фриджерио Марко

П 15 Хауге Йенс Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 11

Н 21 Диас Браим

Н 29 Коломбо Лоренцо