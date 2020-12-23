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Милан - Лацио
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Болонья - Аталанта
Наполи - Торино
Рома - Кальяри
Сампдория - Сассуоло
Специа - Дженоа
Удинезе - Беневенто

Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Лацио

Милан Логотип футбольный клуб Милан 3:2 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) Лацио
Милан
Лацио
3 : 2
завершен
вчера, 22:45
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Италия. Серия А 2020/2021, 14 тур
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Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 3
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.273.673.24
BetCity 2.13 3.60 3.50
Fonbet 2.05 3.60 3.50
Мелбет 1.99 3.72 3.84
Лига ставок 2.16 3.75 3.45
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    10' (1:0) Ребич Анте (12) (Чалханоглу Хакан (10))
     
    17' (2:0) Чалханоглу Хакан (10)
     
    41' Крунич Раде (33)
     
    44' S. Pioli
     
    65' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Кастильехо Самуэль (7) вышел на поле
     
    78' Эрнандес Тео (19)
     
    79' Леау Рафаэл (17) уходит с поля, Хауге Йенс (15) вышел на поле
     
    3
    90+2' (3:2) Эрнандес Тео (19) (Чалханоглу Хакан (10))
    90+3' Калабрия Давиде (2) уходит с поля, Далот Диогу (5) вышел на поле
    90+4' Кастильехо Самуэль (7) уходит с поля, Мальдини Даниэль (27) вышел на поле
     
    2
    28' (2:0) Нереализованный пенальти Иммобиле Чиро (17)
    28' (2:1) Альберто Луис (10)
     
    32' Корреа Хоакин (11) уходит с поля, Мурики Ведат (94) вышел на поле
     
    39' Эскаланте Гонсало (18)
     
    46' Эскаланте Гонсало (18) уходит с поля, Катальди Данило (32) вышел на поле
     
    59' (2:2) Иммобиле Чиро (17) (Милинкович-Савич Сергей (21))
     
    64' Альберто Луис (10)
     
    2
    74' Иммобиле Чиро (17) уходит с поля, Перейра Андреас (7) вышел на поле
    74' Милинкович-Савич Сергей (21) уходит с поля, Акпа Акпро Жан-Даниэль (92) вышел на поле
     
    80' Акпа Акпро Жан-Даниэль (92)
     
    2
    88' Мурики Ведат (94)
    88' Габаррон Патрик Хиль (4) уходит с поля, Худт Уэсли (14) вышел на поле
    Голы
    Ребич Анте
    ассистент Чалханоглу Хакан     		1:0 10’
    Чалханоглу Хакан 2:0(П) 17’
    28’ 2:1 Альберто Луис
    59’ 2:2 Иммобиле Чиро
    ассистент Милинкович-Савич Сергей
    Эрнандес Тео
    ассистент Чалханоглу Хакан     		3:2 90+2’
    Наказания
    39’ Эскаланте Гонсало
    Крунич Раде 41’
    S. Pioli 44’
    64’ Альберто Луис
    Эрнандес Тео 78’
    80’ Акпа Акпро Жан-Даниэль
    88’ Мурики Ведат
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    32’ Мурики Ведат Корреа Хоакин
    46’ Катальди Данило Эскаланте Гонсало
    Кастильехо Самуэль Салемакерс Алексис 65’
    74’ Перейра Андреас Иммобиле Чиро
    74’ Акпа Акпро Жан-Даниэль Милинкович-Савич Сергей
    Хауге Йенс Леау Рафаэл 79’
    88’ Худт Уэсли Габаррон Патрик Хиль
    Далот Диогу Калабрия Давиде 90+3’
    Мальдини Даниэль Кастильехо Самуэль 90+4’
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 13
    		5 Удары в створ 7
    		9 Фолы 14
    		4 Угловые 6
    		2 Офсайды 0
    		38% Владение мячом 62%
    		5 Cэйвы 2
    		3 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Oplot
    Oplot
    сегодня в 01:57
    Милан молодцы!!!💪💪💪
    drug01
    drug01
    сегодня в 01:02
    Вот это результат,,,,!!!!
    NGYRZ
    NGYRZ
    сегодня в 00:53
    Похоже Милан нашел своего тренера, который потихоньку будит Милан от спячки!


    Милан можно лишь поздравить.
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 00:52
    Валидол
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 00:44
    Всех с победой! Вот это концовку выдали ребята. Ну, и Тео это просто подарок судьбы! Спасибо Зидану за победу!
    Charismatic
    Charismatic
    сегодня в 00:42
    Ну всё, 3-2))
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 00:26
    Капец ситуация. Даже замены делать некем. Никого нет.
    Zak11
    Zak11
    сегодня в 00:18
    Пора Милан ставить на место.
    Charismatic
    Charismatic ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 00:01
    Радужные просто нырять разучились)) Вон, вчера дважды нырнули, но судья не поверил. Правда теперь его отстранить хотят, за то, что две левых пенки радужным не поставил. Принцессу до истерики чуть не довел.
    Ozabot
    Ozabot
    вчера в 23:41
    Надо сбавлять темп игры, а то «Лацио» в кураж вошли. И еще бы заменить этого Крунича, а то уже на вторую желтую скоро нарвется. Хоть Мусаккьо пусть выходит в оборону, а малыш Калулу идет в опорку. А то сейчас вдесятером останемся, хотя Крунич в составе это и есть игра в меньшинстве.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 23:27
    Вперёд Милан, дави юве
    allemz II
    allemz II
    вчера в 23:25
    Милану нужно уходить в отрыв.
    Ozabot
    Ozabot
    вчера в 23:22
    Жду голы от Леау и Тео. Почему-то кажется, что они выдадут.
    DEIVID 2
    DEIVID 2 ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 23:21
      Abbath
      Abbath
      вчера в 23:16
      Дурацкий пенальти, но по делу. Римляне в игре.
      witynchik
      witynchik ответ Abbath (раскрыть)
      вчера в 23:08
      было время )))
      Abbath
      Abbath
      вчера в 23:05
      2-0. Отличный старт.
      juvenale
      juvenale
      вчера в 23:04
      ну что 9ый пеналь)))а плохой будет Ювентус с 4)))))
      1bear
      1bear ответ Abbath (раскрыть)
      вчера в 22:45
      ...супер матч!!! как же не хватает зрителей сейчас-такие эмоции!!!
      1bear
      1bear
      вчера в 22:36
      верю,что и без Златана Милан сегодня неудержим - победа хозяев неизбежна !!!
      Abbath
      Abbath
      вчера в 22:22
      Минутка ностальгии
      RUPRICHT
      RUPRICHT
      вчера в 16:21
      «Россонери» продолжают удивлять: на прошедших выходных подопечные Стефано Пиоли без травмированных Златана Ибрагимовича и Анте Ребича визуально очень уверенно сломили в гостях сопротивление крепкого «Сассуоло». В рамках чемпионата Италии «Милан» не знает горечи поражений на протяжении 25-ти матчей и сейчас твёрдо намерен завершить календарный год в статусе уверенного лидера.
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