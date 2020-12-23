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3 : 2
завершен
вчера, 22:45
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Стадион Джузеппе Меацца
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 3
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Ребич Анте
ассистент Чалханоглу Хакан
|1:0
|10’
|Чалханоглу Хакан
|2:0(П)
|17’
|28’
|2:1
|Альберто Луис
|59’
|2:2
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Иммобиле Чиро
ассистент Милинкович-Савич Сергей
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Эрнандес Тео
ассистент Чалханоглу Хакан
|3:2
|90+2’
|39’
|Эскаланте Гонсало
|Крунич Раде
|41’
|S. Pioli
|44’
|64’
|Альберто Луис
|Эрнандес Тео
|78’
|80’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|88’
|Мурики Ведат
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|32’
|Мурики Ведат
|Корреа Хоакин
|46’
|Катальди Данило
|Эскаланте Гонсало
|Кастильехо Самуэль
|Салемакерс Алексис
|65’
|74’
|Перейра Андреас
|Иммобиле Чиро
|74’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Милинкович-Савич Сергей
|Хауге Йенс
|Леау Рафаэл
|79’
|88’
|Худт Уэсли
|Габаррон Патрик Хиль
|Далот Диогу
|Калабрия Давиде
|90+3’
|Мальдини Даниэль
|Кастильехо Самуэль
|90+4’
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|13
|Удары по воротам
|13
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|5
|Удары в створ
|7
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|9
|Фолы
|14
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|4
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|0
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|5
|Cэйвы
|2
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|3
|Предупреждения
|4
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Милан можно лишь поздравить.
Милан можно лишь поздравить.
https://www.youtube.com/watch?v=Ja7UnQ_rDI4