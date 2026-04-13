Ганский футболист погиб в результате атаки на автобус команды

сегодня, 10:51

Нападающий ганского клуба «Берекум Челси» Доминик Фримпонг погиб в результате вооружённого нападения на автобус команды, сообщает пресс‑служба Футбольной ассоциации Ганы.

Инцидент произошёл, когда автобус возвращался из гостевого матча чемпионата страны с «Самартексом», завершившегося со счётом 0:1. По данным местных СМИ , один из игроков получил тяжёлые ранения и скончался. Речь идёт о 20‑летнем Доминике Фримпонге.

В текущем сезоне Фримпонг провёл за «Берекум Челси» 13 матчей и отметился двумя голами.