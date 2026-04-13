Минспорт опубликовал проект нового лимита на легионеров в РПЛ

Министерство спорта РФ опубликовало на официальном портале проект приказа об изменении лимита на легионеров в чемпионате России. Согласно документу, с сезона‑2026/27 клубы РПЛ смогут включать в заявку не более 12 иностранных игроков, а на поле одновременно их число не должно превышать семи.
Проект также предусматривает поэтапное ужесточение правила: в сезоне‑2027/28 ожидается формула «11+6», а в сезоне‑2028/29 — «10+5», то есть 10 легионеров в заявке и 5 на поле.
Сейчас в РПЛ действует лимит «13+8»: до 13 иностранных футболистов в заявке и до 8 одновременно в стартовом составе.
может, пора вложится в образование своих тренеров?
сильные российские тренера будут растить в России сильных игроков.
хотя у нас очень часто решает не тренер.
ибо нет реального хозяина. но есть все временщики: и тренеры, и хозяева клубов (назначенцы от глав регионов или топ-банков)
выстраивать и выращивать что то толковое некому. а иностранным тренерам это не нужно вовсе, им главное, зарплату получать и давать результат на какое то время.
отдельно спасибо Галицкому за ФК Краснодар.
заметь, чемпионство Краснодару принес росс.тренер Мусаев.
коммунальном хозяйстве запретят, кто же подметать улицы будет =))
Легионеры в чемпионате не служат для развития футбола в стране, а скорее наоборот. Если сравните достижения в советское время игровых видов спорта с современными, то вы увидите разницу, которая не в пользу современного спорта. Ни в одном игровом виде спорта современная Россия не превзошла, да что там превзошла, даже не приблизилась к достижениям в советское время, когда легов не было.
Отсюда вывод: легионеры - это ЗЛО!
