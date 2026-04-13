Минспорт опубликовал проект нового лимита на легионеров в РПЛ

1776082312

сегодня, 15:11

Министерство спорта РФ опубликовало на официальном портале проект приказа об изменении лимита на легионеров в чемпионате России. Согласно документу, с сезона‑2026/27 клубы РПЛ смогут включать в заявку не более 12 иностранных игроков, а на поле одновременно их число не должно превышать семи.

Проект также предусматривает поэтапное ужесточение правила: в сезоне‑2027/28 ожидается формула «11+6», а в сезоне‑2028/29 — «10+5», то есть 10 легионеров в заявке и 5 на поле.