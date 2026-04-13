Правила футбола и реформы — Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Минспорт опубликовал проект нового лимита на легионеров в РПЛ

сегодня, 15:11

Министерство спорта РФ опубликовало на официальном портале проект приказа об изменении лимита на легионеров в чемпионате России. Согласно документу, с сезона‑2026/27 клубы РПЛ смогут включать в заявку не более 12 иностранных игроков, а на поле одновременно их число не должно превышать семи.

Проект также предусматривает поэтапное ужесточение правила: в сезоне‑2027/28 ожидается формула «11+6», а в сезоне‑2028/29 — «10+5», то есть 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

Сейчас в РПЛ действует лимит «13+8»: до 13 иностранных футболистов в заявке и до 8 одновременно в стартовом составе.

Владимир_Спартак
сегодня в 17:46
Три лега и не больше...и перейти на весна осень и хватит подстраиваться под гей-европу...
armeez59
сегодня в 17:02
5 легионеров на поле это наверно максимум который должен действовать уже с нового сезона, а не с 2030 года. Для чего такой разнос во времени. Для проекта Краснодар где 9 легионеров на поле или для Зенита с 7 легионерами. Пора давно эту финансово бездонную лавочку прекрыть.
пират Елизаветы
сегодня в 17:01
в клубах РПЛ много тренеров из зарубежья.
может, пора вложится в образование своих тренеров?
сильные российские тренера будут растить в России сильных игроков.
хотя у нас очень часто решает не тренер.
ибо нет реального хозяина. но есть все временщики: и тренеры, и хозяева клубов (назначенцы от глав регионов или топ-банков)
выстраивать и выращивать что то толковое некому. а иностранным тренерам это не нужно вовсе, им главное, зарплату получать и давать результат на какое то время.
отдельно спасибо Галицкому за ФК Краснодар.
заметь, чемпионство Краснодару принес росс.тренер Мусаев.
lotsman
сегодня в 16:18
Моё личное мнение, оптимальный вариант, 8 в заявке и 4 на поле.
shur
сегодня в 15:54
...прикольно, товарищ из Самарканда дело говорит, только если и
коммунальном хозяйстве запретят, кто же подметать улицы будет =))
cska1948
сегодня в 15:33
Если это чемпионат России, а не международный, то в нём должны играть россияне.
Легионеры в чемпионате не служат для развития футбола в стране, а скорее наоборот. Если сравните достижения в советское время игровых видов спорта с современными, то вы увидите разницу, которая не в пользу современного спорта. Ни в одном игровом виде спорта современная Россия не превзошла, да что там превзошла, даже не приблизилась к достижениям в советское время, когда легов не было.
Отсюда вывод: легионеры - это ЗЛО!
sihafazatron
сегодня в 15:27
"Пора раздавать гражданство"- подумали где-то в Питере....
112910415
сегодня в 15:22
отрезать ногу по кусочкам )
Али Самаркандский
сегодня в 15:15
Надо вообще запретить легионеров в РПЛ
