Министр спорта РФ: «Новый лимит повысит спрос на российских игроков»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал грядущие изменения в лимите на легионеров в РПЛ .

Приказ Минспорта по новому лимиту опубликован и будет подписан в ближайшее время. Это решение было объявлено почти год назад, все клубы РПЛ имели возможность подготовиться.

У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счёт перераспределения средств в детско‑юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров.