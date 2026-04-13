Министр спорта РФ: «Новый лимит повысит спрос на российских игроков»

сегодня, 15:44

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал грядущие изменения в лимите на легионеров в РПЛ.

Приказ Минспорта по новому лимиту опубликован и будет подписан в ближайшее время. Это решение было объявлено почти год назад, все клубы РПЛ имели возможность подготовиться.

У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счёт перераспределения средств в детско‑юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров.

С сезона‑2026/27 клубы РПЛ смогут включать в заявку не более 12 иностранных игроков, а на поле одновременно их число не должно превышать семи. Далее лимит будет только ужесточаться.

Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 16:56
Спрос на российских игроков повысится тогда, когда в заявке будет 8, а на поле будет выходить 4. Сейчас на поле выходит 8, а будет 7, от такого понижения спрос на россиян не увеличится. Это смешно.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 16:53, ред.
Повышенный спрос при полном отсутствии предложения это такое себе если честно. Перекладывание ответственности они называют "созданием мотивации". Как всегда перераспределяют средства которые им даже не пренадлежат.
5h5aqe665sbm
5h5aqe665sbm
сегодня в 16:46
И опять на одни и те же грабли.... паспортист ничего не делая будет получать большие бабки...
shur
shur
сегодня в 16:15, ред.
....Лимит повысит спрос ребята,
А кто за качество в ответе!
И время есть и капиталы,
Специалистов только нет и школы на примете!!!
По всюду дезисы друзья!
Надеемся что эта мысль,
Зайдёт как изменение, как новизна!!!
Гость
