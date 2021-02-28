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Интер - Дженоа
Сампдория - Аталанта
Кротоне - Кальяри
Удинезе - Фиорентина
Наполи - Беневенто
Рома - Милан

Текстовая онлайн трансляция матча Интер против Дженоа

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    1' (1:0) Лукаку Ромелу (9) (Мартинес Лаутаро (10))
     
    69' (2:0) Дармиан Маттео (36) (Лукаку Ромелу (9))
     
    2
    76' Брозович Марцело (77) уходит с поля, Гальярдини Роберто (5) вышел на поле
    76' Мартинес Лаутаро (10) уходит с поля, Санчес Алексис (7) вышел на поле
     
    80' (3:0) Санчес Алексис (7)
     
    2
    84' Дармиан Маттео (36) уходит с поля, Д'Амброзио Данило (33) вышел на поле
    84' Перишич Иван (14) уходит с поля, Янг Эшли (15) вышел на поле
     
    85' Барелла Николо (23) уходит с поля, Видаль Артуро (22) вышел на поле
     
    19' Сапата Кристиан (2)
     
    40' Стротман Кевин (20)
     
    2
    46' Радованович Иван (21) уходит с поля, Онгене Жером (25) вышел на поле
    46' Стротман Кевин (20) уходит с поля, Бехрами Валон (11) вышел на поле
     
    2
    62' Скамакка Джанлука (9) уходит с поля, Пандев Горан (19) вышел на поле
    62' Гильоне Паоло (18) уходит с поля, Шомуродов Элдор (61) вышел на поле
     
    71' Мелегони Филиппо (24) уходит с поля, Портанова Маноло (17) вышел на поле
    Голы
    Лукаку Ромелу
    ассистент Мартинес Лаутаро     		1:0 1’
    Дармиан Маттео
    ассистент Лукаку Ромелу     		2:0 69’
    Санчес Алексис 3:0 80’
    Наказания
    19’ Сапата Кристиан
    40’ Стротман Кевин
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Бехрами Валон Стротман Кевин
    46’ Онгене Жером Радованович Иван
    62’ Пандев Горан Скамакка Джанлука
    62’ Шомуродов Элдор Гильоне Паоло
    71’ Портанова Маноло Мелегони Филиппо
    Гальярдини Роберто Брозович Марцело 76’
    Санчес Алексис Мартинес Лаутаро 76’
    Д'Амброзио Данило Дармиан Маттео 84’
    Янг Эшли Перишич Иван 84’
    Видаль Артуро Барелла Николо 85’
    Статистика
    		 24 Удары по воротам 3
    		12 Удары в створ 2
    		12 Фолы 8
    		9 Угловые 1
    		50% Владение мячом 50%
    		2 Cэйвы 10
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Sadjon
    Sadjon
    01 марта в 08:47
    Отлично сыграл Интер.....
    kts99
    kts99
    28 февраля в 20:10
    Интер есть Интер
    Альфамен
    Альфамен ответ Camellot (комментарий удален) (раскрыть)
    28 февраля в 20:07
      Альфамен
      Альфамен ответ Camellot (раскрыть)
      28 февраля в 20:06
      В группе смерти???Смешно,т.е. Боруссия М и Шахтер это группа смерти???
      juvenale
      juvenale ответ Camellot (раскрыть)
      28 февраля в 20:05, ред.
      кОндидаты бир шева и славия хахах
      juvenale
      juvenale ответ Camellot (комментарий удален) (раскрыть)
      28 февраля в 20:04
        Рукалицо
        Рукалицо ответ Camellot (раскрыть)
        28 февраля в 20:01, ред.
          112910415
          112910415
          28 февраля в 19:59
          уверенно так движутся к результату !
          Camellot
          Camellot ответ Little Caprice (раскрыть)
          28 февраля в 19:59
          Я так считаю, в третьей корзине самая сильная команда была именно Боруссия, может у тебя есть другие кондидаты?
          Рукалицо
          Рукалицо ответ Camellot (раскрыть)
          28 февраля в 19:56, ред.
          В какой корзине? В третьей? Ну тогда точно мёртвая группа. Для Интера)))Хотя Гладбах был в четвёртой корзине.
          Little Caprice
          Little Caprice ответ Camellot (раскрыть)
          28 февраля в 19:50
          Про "группу смерти" - это такой очень толстый троллинг? :)
          juvenale
          juvenale ответ Camellot (раскрыть)
          28 февраля в 19:44
          Шахтер и гладбах группа смерти хахахахахаха
          в прошлом году тоже была славия и третий состав барсы хахахах
          Порту так точно сильнее Шахтера и гладбаха
          Camellot
          Camellot ответ Рукалицо (раскрыть)
          28 февраля в 19:41
          Боруссия была самым сильным соперником в третьей корзине
          Рукалицо
          Рукалицо ответ Camellot (раскрыть)
          28 февраля в 19:33
            Camellot
            Camellot ответ juvenale (раскрыть)
            28 февраля в 19:27
            Я думаю адекваты понимают что последние место в очередной группе смерти, не так страшно как вылет от порту
            Рукалицо
            Рукалицо
            28 февраля в 19:17
            Конте и в Челси так начинал.Без еврокубков взял чемпионат,а как появились проблемы и график пожёстче заныл и убежал.Максимум парикан пару сезонов Интером порулит и швах.
            juvenale
            juvenale ответ Igo0rek (раскрыть)
            28 февраля в 19:09
            он с начала сезона уже уплыл,но ничего страшного когда-то это должно было случиться
            juvenale
            juvenale ответ Camellot (раскрыть)
            28 февраля в 19:09
            уже поднял....последнее место в группе лч....это просто позор,что у Италии будет такой чемпион
            Санчо Панса
            Санчо Панса
            28 февраля в 19:04
            Все пошло не так для грифонов с самых первых минут встречи, когда Лукаку отличился:( Заслуженная победа нерадзурри, которые мчатся к своему чемпионскому титулу на всех порах!
            Bom Bom
            Bom Bom
            28 февраля в 19:04
            Ожидаемо. Интер любит побеждать Дженоа всухую
            Don Nerazzurri
            Don Nerazzurri
            28 февраля в 18:44
            С заслуженной победой!
            Forza Inter!
            Ravshan878
            Ravshan878
            28 февраля в 18:43
            Это всё.Тушите свет пишете письма.(((
            Ravshan878
            Ravshan878 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
            28 февраля в 18:31
            Приветствую.Не знаю.Тренерский расстановки. Последний игры не попадает в основу. Тоже самое и Антона Миранчука.Ёшкина кот второй пошёл.😱.
            Ravshan878
            Ravshan878
            28 февраля в 18:26
            Шома нужен гол. Давай родной. Лукаку звер.)
            ЮГ РОССИИ
            ЮГ РОССИИ ответ Ravshan878 (раскрыть)
            28 февраля в 18:16, ред.
            А что с Шомой,вроде бы игрок основы а играет мало
            Igo0rek
            Igo0rek
            28 февраля в 17:40
            Вот так уплывает чемпионский титул от Юве))
            Ravshan878
            Ravshan878
            28 февраля в 17:35
            Лукаку танк 134.)
            Camellot
            Camellot
            28 февраля в 16:32
            Впереди заслуженный трон, именно с великим Интером сериал поднимется с колен
            Ravshan878
            Ravshan878
            28 февраля в 12:44
            Надеюсь будет ничья. Игроки Дженоа прекрасно понимае, очки нужны.Иначи придётся переместиться в зону вылета.Буду болеть за ШОМу и Кришито.)
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