|
3 : 0
завершен
28 февраля 2021, 17:00
воскресенье
|
Стадион Джузеппе Меацца
|
Лукаку Ромелу
ассистент Мартинес Лаутаро
|1:0
|1’
|
Дармиан Маттео
ассистент Лукаку Ромелу
|2:0
|69’
|Санчес Алексис
|3:0
|80’
|19’
|Сапата Кристиан
|40’
|Стротман Кевин
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Бехрами Валон
|Стротман Кевин
|46’
|Онгене Жером
|Радованович Иван
|62’
|Пандев Горан
|Скамакка Джанлука
|62’
|Шомуродов Элдор
|Гильоне Паоло
|71’
|Портанова Маноло
|Мелегони Филиппо
|Гальярдини Роберто
|Брозович Марцело
|76’
|Санчес Алексис
|Мартинес Лаутаро
|76’
|Д'Амброзио Данило
|Дармиан Маттео
|84’
|Янг Эшли
|Перишич Иван
|84’
|Видаль Артуро
|Барелла Николо
|85’
|
|24
|Удары по воротам
|3
|
|
|12
|Удары в створ
|2
|
|
|12
|Фолы
|8
|
|
|9
|Угловые
|1
|
|
|50%
|Владение мячом
|50%
|
|
|2
|Cэйвы
|10
|
|
|0
|Предупреждения
|2
|
в прошлом году тоже была славия и третий состав барсы хахахах
Порту так точно сильнее Шахтера и гладбаха
в прошлом году тоже была славия и третий состав барсы хахахах
Порту так точно сильнее Шахтера и гладбаха
Forza Inter!
Forza Inter!