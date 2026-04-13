Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тедеев: «В первом тайме мы намного больше создали голевых моментов»

сегодня, 22:50
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в 24-м туре РПЛ.

По созданным моментам, по содержанию этот матч самый обидный с точки зрения результата, потому что мы точно не заслуживали поражения. В первом тайме мы намного больше создали голевых моментов у ворот соперника, мы обязаны были реализовывать и забивать. Во втором тайме мы полностью владели инициативой, были намного ближе к победе. Но так вышло, что первые два мяча получили из‑за наших простейших ошибок. Индивидуальные действия игроков в какой‑то определенный момент приносят антирезультат, такое бывает, от ошибок никто не застрахован.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
CCCP1922
сегодня в 23:56
Счёт на табло стадиона...
Capral
сегодня в 23:05, ред.
Ну, вероятно поэтому, вы в двух очках от зоны прямого вылета...
Сложно ожидать чуда от команды, лидер которой- старый п......н Дзюба.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 