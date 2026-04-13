Тедеев: «В первом тайме мы намного больше создали голевых моментов»

Главный тренер «Акрона» прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в 24-м туре РПЛ .

По созданным моментам, по содержанию этот матч самый обидный с точки зрения результата, потому что мы точно не заслуживали поражения. В первом тайме мы намного больше создали голевых моментов у ворот соперника, мы обязаны были реализовывать и забивать. Во втором тайме мы полностью владели инициативой, были намного ближе к победе. Но так вышло, что первые два мяча получили из‑за наших простейших ошибок. Индивидуальные действия игроков в какой‑то определенный момент приносят антирезультат, такое бывает, от ошибок никто не застрахован.