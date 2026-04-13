Флик пожаловался на качество газона в Мадриде перед матчем с «Атлетико»

вчера, 21:38

Главный тренер «Барселоны» обратил внимание представителей УЕФА на неудовлетворительное состояние игрового покрытия мадридского стадиона «Рияд Эйр Метрополитано».

По информации источника, инцидент произошел перед началом регламентной тренировки каталонского клуба. На видеозаписях, опубликованных порталом El Desmarque, зафиксирован момент обращения немецкого специалиста к делегатам союза, в ходе которого он указал на поврежденные участки поля.