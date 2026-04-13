Флик пожаловался на качество газона в Мадриде перед матчем с «Атлетико»

вчера, 21:38
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона22:00 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обратил внимание представителей УЕФА на неудовлетворительное состояние игрового покрытия мадридского стадиона «Рияд Эйр Метрополитано».

По информации источника, инцидент произошел перед началом регламентной тренировки каталонского клуба. На видеозаписях, опубликованных порталом El Desmarque, зафиксирован момент обращения немецкого специалиста к делегатам союза, в ходе которого он указал на поврежденные участки поля.

Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:25
Т.е. "заминировали" поле по которому сами бегать будут?)...интересная версия)...
Groboyd
Groboyd ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 22:43
Арбелоа на что валить будет после вылета от Баварии?
Шишанутый
вчера в 22:41
Этот физрук уже стелит заранее соломку перед вылетом. В первом матче он на судей пораженее свалил а сейчас у него поле виновато. 🤡👎
пират Елизаветы
вчера в 21:50
в кубковом матче мадридцы обильно полили поле.
теперь повредили газон.
маленькие военные хитрости))
shur
вчера в 21:46
...фрагменты паники....???!!!
lazzioll
вчера в 21:44
а мячи не сдували???
Гость
