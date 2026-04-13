Вингер «Барселоны» выразил признательность нападающему «Сантоса» , подчеркнув определяющее влияние бразильца на свое профессиональное становление. Игрок отметил, что футбол в исполнении Неймара стал для него главным источником вдохновения в детстве.

Матч, завершившийся со счетом 6:1, неоднократно просматривался мною, в том числе в прямом эфире. Неймар являлся ключевой фигурой моего детства и остается моим кумиром; я признателен ему за вклад в развитие футбола. Его игра служит источником вдохновения: зрители приобретают билеты ради его выступлений, а спустя несколько дней возвращаются к просмотру записей. Я выражаю ему благодарность за профессиональную деятельность и выражаю надежду на его участие в предстоящем чемпионате мира.