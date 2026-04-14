«Барселона» добивается проверки высоты травы на стадионе «Атлетико»

1776116712

сегодня, 00:45

Руководство и тренерский штаб «Барселоны» выразили официальную претензию относительно подготовки поля на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

Наставник каталонцев обратил внимание делегатов УЕФА на избыточную высоту травы, которая может негативно влиять на скорость перемещения мяча.

Согласно техническому регламенту турнира, высота травяного покрова должна быть равномерной по всей площади и не превышать трех сантиметров.

Представители «Атлетико» отвергают обвинения, заявляя о полном соответствии газона установленным стандартам и значительном улучшении его состояния в последнее время.

В УЕФА подтвердили готовность обязать принимающую сторону провести дополнительную стрижку газона, если инспекция зафиксирует отклонения от норм.