«Барселона» добивается проверки высоты травы на стадионе «Атлетико»

сегодня, 00:45
АтлетикоБарселона22:00 Не начался

Руководство и тренерский штаб «Барселоны» выразили официальную претензию относительно подготовки поля на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

Наставник каталонцев Ханс-Дитер Флик обратил внимание делегатов УЕФА на избыточную высоту травы, которая может негативно влиять на скорость перемещения мяча.

Согласно техническому регламенту турнира, высота травяного покрова должна быть равномерной по всей площади и не превышать трех сантиметров.

Представители «Атлетико» отвергают обвинения, заявляя о полном соответствии газона установленным стандартам и значительном улучшении его состояния в последнее время.

В УЕФА подтвердили готовность обязать принимающую сторону провести дополнительную стрижку газона, если инспекция зафиксирует отклонения от норм.

Ранее сообщалось, что Флик обратил внимание представителей УЕФА на неудовлетворительное состояние игрового покрытия мадридского стадиона «Рияд Эйр Метрополитано».

Все новости
Экс-игрок «Арсенала» Партей отверг новые обвинения в изнасиловании
Вчера, 23:22
Соболев отказался комментировать свое поведение в игре с «Краснодаром»
Вчера, 09:46
Италия может получить вакантное место на ЧМ-2026 в случае снятия Ирана
12 апреля
Нойер опроверг слухи о конфликте с Юлианом Нагельсманном
12 апреля
В Саудовской Аравии разгорелся скандал во время борьбы за чемпионство
12 апреля
Батчи о матче с «Ахматом»: «Чувствовал, что были немного сдутые мячи»
11 апреля
сегодня в 02:35
Что же вы на своем идеальном газоне проиграли то?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:59
)))
Гость
