|Манчестер Сити
|3:1
|Порту
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3 : 1
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Этихад Стэдиум
|14’
|0:1
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Диас Луис
ассистент Урибе Матеус
|Агуэро Серхио
|1:1(П)
|21’
|Гюндоган Илкай
|2:1
|65’
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Торрес Ферран
ассистент Фоден Фил
|3:1
|73’
|Уокер Кайл
|28’
|Силва Бернарду
|34’
|Канселу Жоау
|36’
|Гарсия Эрик
|67’
|84’
|Пепе
|Фернандиньо
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|55’
|Манафа Уилсон
|Диас Луис
|Фоден Фил
|Гюндоган Илкай
|68’
|Торрес Ферран
|Агуэро Серхио
|68’
|77’
|Накадзима Соя
|Сануси Заиду
|77’
|Нану
|Корона Хесус
|77’
|Тареми Мехди
|Виейра Фабио
|80’
|Эванилсон
|Сарр Маланг
|Фернандиньо
|Родри
|85’
|Стоунз Джон
|Фернандиньо
|90+4’
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|9
|Удары по воротам
|6
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|6
|Удары в створ
|2
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|15
|Фолы
|4
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|4
|Угловые
|1
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|68%
|Владение мячом
|32%
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|1
|Cэйвы
|3
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|5
|Предупреждения
|1
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