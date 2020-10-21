В 31 Эдерсон Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 50 Гарсия Эрик Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 106 Точность пасов: 99 Минут сыграно: 90

З 3 Диаш Рубен Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 111 Точность пасов: 104 Минут сыграно: 90

З 27 Канселу Жоау Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 73 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 90

З 2 Уокер Кайл Отборы: 3 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 79 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 90

П 8 Гюндоган Илкай Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 68

П 16 Родри Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 85

П 20 Силва Бернарду Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

Н 10 Агуэро Серхио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 68

Н 26 Марез Рияд Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

Н 7 Стерлинг Рахим Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 33 Карсон Скотт

В 13 Штеффен Зак

З 5 Стоунз Джон Минут сыграно: 1

З 78 Харвуд-Беллис Тэйлор

П 82 Бернабе Адриан

П 69 Дойл Томас

П 11 Зинченко Александр

П 61 Нмеча Феликс

П 80 Палмер Коул

П 25 Фернандиньо Фолов совершено: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9

П 47 Фоден Фил Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 22