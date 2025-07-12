«Аль-Наср» и «Милан» могут обменяться футболистами

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сегодня, 00:46

Нападающий «Милана» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, в подписании американца заинтересован «Аль-Наср», который обозначил игрока в качестве одной из главных трансферных целей.

«Аль-Наср» изучает разные варианты сделки, в число которых входит обмен с участием защитника , который может отправиться в «Милан».