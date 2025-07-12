«Аль-Наср» и «Милан» могут обменяться футболистами

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, в подписании американца заинтересован «Аль-Наср», который обозначил игрока в качестве одной из главных трансферных целей.
«Аль-Наср» изучает разные варианты сделки, в число которых входит обмен с участием защитника Эмерика Ляпорта, который может отправиться в «Милан».
Увы, и "хорошие" мальчики у компа и "плохие" постоянно прогрессируют, и продукты последних вирусы, улиты... тоже совершенствуются... Залет в SSD серьёзного "вредителя" как правило имеет очень плохие последствия, в лучшем случае часть инфы останется... Это отдельный вопрос.
По клонам... Кому надо видят их "родство", но если сайт допускает это, зачем что то придумывать на программном уровне? Это не противозаконно?)
Увы, и "хорошие" мальчики у компа и "плохие" постоянно прогрессируют, и продукты последних вирусы, улиты... тоже совершенствуются... Залет в SSD серьёзного "вредителя" как правило имеет очень плохие последствия, в лучшем случае часть инфы останется... Это отдельный вопрос.
По клонам... Кому надо видят их "родство", но если сайт допускает это, зачем что то придумывать на программном уровне? Это не противозаконно?)
Как так: любимая команда Барселона, а лига - РПЛ ?))
Как так: любимая команда Барселона, а лига - РПЛ ?))
Не думаю, что данный обмен поможет Милану! Пулишич один из лучших игроков клуба в прошедшем сезоне и нет никакого смысла избавляться от него, да и Ляпорт не такой топ защитник, который сразу наведет порядок в обороне....опытный, но не топ!
Не думаю, что данный обмен поможет Милану! Пулишич один из лучших игроков клуба в прошедшем сезоне и нет никакого смысла избавляться от него, да и Ляпорт не такой топ защитник, который сразу наведет порядок в обороне....опытный, но не топ!
Если Вы так хорошо разбираетесь в этой отрасли, плюс большие знания и опыт в разработке сайтов, то, полагаю, у Вас есть максимально безопасное именно техническое решение по борьбе с клонами?
Если Вы так хорошо разбираетесь в этой отрасли, плюс большие знания и опыт в разработке сайтов, то, полагаю, у Вас есть максимально безопасное именно техническое решение по борьбе с клонами?