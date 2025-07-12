 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

«Аль-Наср» и «Милан» могут обменяться футболистами

сегодня, 00:46

Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, в подписании американца заинтересован «Аль-Наср», который обозначил игрока в качестве одной из главных трансферных целей.

«Аль-Наср» изучает разные варианты сделки, в число которых входит обмен с участием защитника Эмерика Ляпорта, который может отправиться в «Милан».

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Реал» не готов платить 100 млн евро за Алексиса МакАллистера
Сегодня, 00:27
Слухи«Челси» готов продать Николаса Джексона за 100 млн фунтов стерлингов
Вчера, 23:50
Мареска подтвердил, что Мадуеке перейдёт в «Арсенал»
Вчера, 23:07
Европейские гранды нацелились на кражу века. «Ливерпуль» отбивает своего лидера у «Баварии» и «Барсы»
Вчера, 18:48Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Мадуеке отправился в Лондон накануне финала Клубного чемпионата мира
Вчера, 16:28
«Аль-Хиляль» собирается приобрести у «Фиорентины» Кина за 52 млн евро
Вчера, 16:13
 
Сортировать
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:48, ред.
Приветствую Уважаемого!

Увы, и "хорошие" мальчики у компа и "плохие" постоянно прогрессируют, и продукты последних вирусы, улиты... тоже совершенствуются... Залет в SSD серьёзного "вредителя" как правило имеет очень плохие последствия, в лучшем случае часть инфы останется... Это отдельный вопрос.
По клонам... Кому надо видят их "родство", но если сайт допускает это, зачем что то придумывать на программном уровне? Это не противозаконно?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
сегодня в 09:26
Жора. Вопрос не в тему.
Как так: любимая команда Барселона, а лига - РПЛ ?))
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:37
Игроки стали обменной валютой...
Не думаю, что данный обмен поможет Милану! Пулишич один из лучших игроков клуба в прошедшем сезоне и нет никакого смысла избавляться от него, да и Ляпорт не такой топ защитник, который сразу наведет порядок в обороне....опытный, но не топ!
9gkrx2wg3fzj
9gkrx2wg3fzj
сегодня в 07:32
Какой-то маловероятный факт.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:03
Обычно игроки, обмениваться футболками, после матча, сейчас начали обмениваться футболистами...)))
4asxehm9b6s5
4asxehm9b6s5
сегодня в 06:55
Милан пытается надуть арабов.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:45
Думаю это простой вброс не нужно Это Милану
jRest
jRest ответ протон (раскрыть)
сегодня в 05:59
Первый раз, если честно, слышу, что конструктор сайтов ещё борется с вирусами. Есть у меня знакомый, который довольно продвинут в техническом плане, собирающий под заказ системники, устанавливающий ПО всевозможное и т.п.. Так когда я поймал на ноут майнер, скачавая какую-то программу, он три дня бился и не смог ничего с этим вирусом сделать. Даже переустановка системы не помогла - вирус накрепко засел в SSD и даже флешке, которую по своей глупости я подключал к ноуту в это время. Пришлось выбросить и диск и флешку под сопутствующие слова приятеля: против новых вирусов бессильны все...

Если Вы так хорошо разбираетесь в этой отрасли, плюс большие знания и опыт в разработке сайтов, то, полагаю, у Вас есть максимально безопасное именно техническое решение по борьбе с клонами?
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 05:21
Думаю, такой обмен выгоден только Аль-Насру. Милан вряд ли пойдет на это.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:29
А подскажите, какой смысл играть с десятками аккаунтов, где тупо шансов нет....
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:22
Крепостных спрашивать никто не собирается....
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 01:16
Какая-то утка. «Милан» вряд ли будет менять единственного игрока, которому не все равно, на пенсионера )
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 