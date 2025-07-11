«Челси» готов продать Николаса Джексона за 100 млн фунтов стерлингов

Нападающий Николас Джексон может покинуть «Челси».
По данным источника, лондонский клуб готов продать форварда за 100 млн фунтов стерлингов этим летом.
В подписании сенегальца заинтересован «Милан», однако итальянская команда не готова заплатить такую сумму.
после флуминенсе за него и 10 жалко,если честно.и это несмотря на то,что он сыграл то минут 35
после флуминенсе за него и 10 жалко,если честно.и это несмотря на то,что он сыграл то минут 35
В МЛС бы себя точно нашёл. Шоумены там в цене...
В МЛС бы себя точно нашёл. Шоумены там в цене...
За сто миллионов фунтов его вряд ли купят, но прибыль, всё равно, будет ого-го-го. Интересно, а за сколько Джексона покупали? Зачем Челси покупает столько игроков, спрашиваем мы? Да ведь это чертовски прибыльный бизнес. Синим точно не грозит ответственность за нарушение ФФП.
За сто миллионов фунтов его вряд ли купят, но прибыль, всё равно, будет ого-го-го. Интересно, а за сколько Джексона покупали? Зачем Челси покупает столько игроков, спрашиваем мы? Да ведь это чертовски прибыльный бизнес. Синим точно не грозит ответственность за нарушение ФФП.