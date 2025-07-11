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«Челси» готов продать Николаса Джексона за 100 млн фунтов стерлингов

вчера, 23:50

Нападающий Николас Джексон может покинуть «Челси».

По данным источника, лондонский клуб готов продать форварда за 100 млн фунтов стерлингов этим летом.

В подписании сенегальца заинтересован «Милан», однако итальянская команда не готова заплатить такую сумму.

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Все комментарии
Датак
Датак
сегодня в 11:40
боули сам за него сильно переплатил,так еще и заработать пытается)))
после флуминенсе за него и 10 жалко,если честно.и это несмотря на то,что он сыграл то минут 35
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 10:01
Откуда такие цифры? Вроде самый обычный средний форвард
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:37, ред.
Не..., как приколист он на поле непревзойдённый. Колька эдакий футбольный Эдди Мерфи. И сумма за него прикольная.)
В МЛС бы себя точно нашёл. Шоумены там в цене...
algimantas veit
algimantas veit
сегодня в 05:49
Этот тупой и 50 лямов не достоин
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 02:48
Думаю, Джексон не стоит таких денег. Вряд ли Челси найдет покупателей за такой конский ценник, даже саудовские клубы им столько не заплатят. Если они действительно не рассчитывают на форварда и хотят его продать, то необходимо снижать цену как минимум вдвое.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:03
Чет арабы молчат такой игрок пропадает )
AKH
AKH
сегодня в 01:04
100 лямов да еще фунтов? Это же 2.5 Дембеля😀. Смешно..
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:41
Это просто жесть.,.
За сто миллионов фунтов его вряд ли купят, но прибыль, всё равно, будет ого-го-го. Интересно, а за сколько Джексона покупали? Зачем Челси покупает столько игроков, спрашиваем мы? Да ведь это чертовски прибыльный бизнес. Синим точно не грозит ответственность за нарушение ФФП.
протон
протон
сегодня в 00:37
Этот тот самый Джексон , который в конце сезона умудрился дважды получить прямые красные карточки только-только выйдя на замену?
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:35
За 100 только арабы купят
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:55
Бред, какие 100 млн? 100 млн в какой валюте? 😂🤦🏽‍♂️ Везде информация о 45-50 миллионах
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