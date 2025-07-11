«Челси» готов продать Николаса Джексона за 100 млн фунтов стерлингов

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вчера, 23:50

Нападающий может покинуть «Челси».

По данным источника, лондонский клуб готов продать форварда за 100 млн фунтов стерлингов этим летом.

В подписании сенегальца заинтересован «Милан», однако итальянская команда не готова заплатить такую сумму.