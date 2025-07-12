Энцо Фернандес раскритиковал Клубный чемпионат мира из-за жары

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вчера, 14:29

Полузащитник «Челси» подверг критике время начала матчей на Клубном чемпионате мира и пожаловался на погоду.

Жара стоит невероятная. Правда заключается в том, что играть при такой температуре очень опасно. Это сказывается и на зрелищности самой игры, и на комфорте болельщиков, пришедших на стадион, и на восприятии людей, которые смотрят матч дома. Скорость игры уже не та, футбол кажется медленным. Надеюсь, что в следующем году во время турнира сборных будет другое время начала матчей, а футбол станет более зрелищным и интересным.

«Челси» в финале Клубного ЧМ сыграет против «Пари Сен-Жермен».