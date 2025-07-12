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Энцо Фернандес раскритиковал Клубный чемпионат мира из-за жары

вчера, 14:29
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:00 Не начался

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес подверг критике время начала матчей на Клубном чемпионате мира и пожаловался на погоду.

Жара стоит невероятная. Правда заключается в том, что играть при такой температуре очень опасно. Это сказывается и на зрелищности самой игры, и на комфорте болельщиков, пришедших на стадион, и на восприятии людей, которые смотрят матч дома. Скорость игры уже не та, футбол кажется медленным. Надеюсь, что в следующем году во время турнира сборных будет другое время начала матчей, а футбол станет более зрелищным и интересным.

«Челси» в финале Клубного ЧМ сыграет против «Пари Сен-Жермен».

Чемпионат мира среди национальных сборных пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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Comentarios
Comentarios
вчера в 16:25, ред.
А другие как кондишена над головой нет
fngjry994fnb
fngjry994fnb
вчера в 14:39
Организаторы в большей степень о своих доходах пеклись, а не о футболистах и болельщиках.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:31
Энцо - Не ты первый , не ты последний критик этого чемпионата...)
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