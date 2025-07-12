«Реал» не готов платить 100 млн евро за Алексиса МакАллистера

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сегодня, 00:27

«Реал» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Ливерпуля» .

Мадридский клуб очень заинтересован в трансфере аргентинца. Однако «красные» запрашивают за своего футболиста более 100 млн евро. «Реал» не готов платить такую сумму.