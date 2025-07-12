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«Реал» не готов платить 100 млн евро за Алексиса МакАллистера

сегодня, 00:27

«Реал» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Ливерпуля» Алексиса МакАллистера.

Мадридский клуб очень заинтересован в трансфере аргентинца. Однако «красные» запрашивают за своего футболиста более 100 млн евро. «Реал» не готов платить такую сумму.

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Все комментарии
Пасынок Переса
Пасынок Переса
сегодня в 11:03
Пора Реалу становиться аргентинским.
v9k2ccfm9jqm
v9k2ccfm9jqm
сегодня в 09:41
😁ну пусть ждут, пока контракт закончится
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:50
Есть простая схема, как этим клубам договориться и закрыть свои проблемные позиции!
У Ливерпуля намечается беда на позиции левого вингера! Помимо потери Жоты (вечная ему память🙏), клуб может потерять и Диаса, который очень сильно хочет перейти либо в Барселону, либо в Баварию, и получится, что красные останутся только с Гакпо! Реал, готов продать Родриго и просит за игрока примерно от 80 до 100 млн! Так почему бы им не совершить обмен?! Правда не вижу смысла Ливерпулю отпускать Алексиса, игрок сильный, важный
dkubu5caxqq8
dkubu5caxqq8
сегодня в 07:38
Реал в вечном поиске, просто так сорить деньгами не будет.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 07:21
Я думаю что никто не готов.
8h4eff8szuy5
8h4eff8szuy5
сегодня в 06:52
Ливерпуль должен серьезно подвинуться.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:50
А разве МакАллистер столько стоит? Да и вообще, зачем он Реалу?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 05:47
Я думаю, что цена может обсуждаться.... Что-то слишком много игроков Ливерпуля в сфере интересов Реала.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:49
100 млн мало. Для лучшего клуба только 250 млн. И Ливерпуль ещё подумает.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 00:47
Реал купил Трента, проявляет интерес к Конате, Лучо, Макке....
не проще было Хаби перейти в Ливерпуль, а не в Реал?)))
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