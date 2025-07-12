«Реал» не готов платить 100 млн евро за Алексиса МакАллистера

«Реал» проявляет интерес к подписанию полузащитника «Ливерпуля» Алексиса МакАллистера.
Мадридский клуб очень заинтересован в трансфере аргентинца. Однако «красные» запрашивают за своего футболиста более 100 млн евро. «Реал» не готов платить такую сумму.
У Ливерпуля намечается беда на позиции левого вингера! Помимо потери Жоты (вечная ему память🙏), клуб может потерять и Диаса, который очень сильно хочет перейти либо в Барселону, либо в Баварию, и получится, что красные останутся только с Гакпо! Реал, готов продать Родриго и просит за игрока примерно от 80 до 100 млн! Так почему бы им не совершить обмен?! Правда не вижу смысла Ливерпулю отпускать Алексиса, игрок сильный, важный
У Ливерпуля намечается беда на позиции левого вингера! Помимо потери Жоты (вечная ему память🙏), клуб может потерять и Диаса, который очень сильно хочет перейти либо в Барселону, либо в Баварию, и получится, что красные останутся только с Гакпо! Реал, готов продать Родриго и просит за игрока примерно от 80 до 100 млн! Так почему бы им не совершить обмен?! Правда не вижу смысла Ливерпулю отпускать Алексиса, игрок сильный, важный
не проще было Хаби перейти в Ливерпуль, а не в Реал?)))
не проще было Хаби перейти в Ливерпуль, а не в Реал?)))