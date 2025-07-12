Зинченко может перейти в «Вест Хэм»

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вчера, 08:58

Лондонский «Арсенал» хочет продать своего защитника .

По информации источника, одним из вариантов продолжения карьеры футболиста стал «Вест Хэм». «Молотобойцы» считают, что опыт 28-летнего Зинченко поможет команде достичь поставленных целей, а поскольку до истечения срока его контракта с «Арсеналом» остался всего год, то покупка может быть оформлена на довольно выгодных условиях.

В сезоне-2024/25 он провёл 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что игрок интересен «Ювентусу» и «Милану».