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Зинченко может перейти в «Вест Хэм»

вчера, 08:58

Лондонский «Арсенал» хочет продать своего защитника Александра Зинченко.

По информации источника, одним из вариантов продолжения карьеры футболиста стал «Вест Хэм». «Молотобойцы» считают, что опыт 28-летнего Зинченко поможет команде достичь поставленных целей, а поскольку до истечения срока его контракта с «Арсеналом» остался всего год, то покупка может быть оформлена на довольно выгодных условиях.

В сезоне-2024/25 он провёл 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что игрок интересен «Ювентусу» и «Милану».

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 20:51
Артём, меня он интересовал как футболист. Гнилой, не гнилой, не мне судить. Он не дыры затыкал, а играл в основе мс. На неплохом уровне играл. Но пеп думал, что он сделает из зинченко классного атакующего защитника. Но ошибся. Зинченко атакующий полузащитник. Этим пеп его и сломал. И выкинув из команды, тем самым признал свою ошибку
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 20:29
Мог стать классным футболистом,не мог- науке это уже не узнать...
В игре с хорошими партнёрами играть не высовываясб- можно, на на их фоне тянуть команду ?!
Это другое. Как говорится -,, не по Сеньке шапка"!
Серго, представь себе, что Зинченко играет в условных ,Химках"... Он выделялся бы? Чем?
Согласен, задатки у него были. Потому и попал к Перу... Подменял заполнял дыры и т.д. Зато получал титулы и прочее.
Но и Пеп знал ему цену...Узнали и в Арсенале.
За ним подвигов не наблюдалось, голы и асисты на смешном уровне...
Думаю, уважаемый Серго, можно заканчивать. Да и человек он гнилой...
С уважением.
Sergo81
Sergo81 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 18:20
Пристально следил за игрой Зинченко в МС. Считаю его самой большой ошибкой пепа. Во первых он играл не на своей позиции, защита-это не его. Топтали и продавливали постоянно. Он и ошибся в финале ЛЧ. Но в атаке он был хорош, было видно, что он готов бежать/ обыгрывать и мог это делать. Но тренерский план строго соблюдался и даже в очевидных моментах, где напрашивался рывок вперёд, он отдавал передачу. Считаю, что он мог стать классным футболистом, но пеп своей глупой задачей не давал ему развиваться. А после финала ЛЧ он остановился в развитии.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:41
Да ещё какой !!!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 15:40
Поверь, Витя, твоё одобрение моего комментария для меня имеет значение.Ценю.
lobsterdam
lobsterdam ответ j5sqnttrtyq7 (раскрыть)
вчера в 14:09
Правильно, только переехать из одного района в другой...
lobsterdam
lobsterdam ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 14:04
Не надо было ему из Уфы сбегать, сейчас был бы топ...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 13:59
Отличный комментарий. Всё в точку. Вам от меня два плюса.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:56
А может не перейти!Увидим когда это случится
djocer
djocer
вчера в 11:31
похер на хохла
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:24
Самый бесполезный игрок в АПЛ... какой опыт...
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:21
Да и для Вест Хэма он ненужен . Что вообще он мог делать в АПЛ, тем более в Манчестер Сити . Кто этот герой который его туда сосватал , приз в студию ☝️😜🤣🤣
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:06
Скажу так, всю свою карьеру в клубах АПЛ, Зинченко проводит не на своем месте! Что Пеп, что Артета используют его на позиции ЛЗ, который при атаке поднимается в опорную зону....
Лично мне больше нравится его игра за сборную Украины, когда он играет в центре поля одну из восьмерек! Но ни в МС, ни в Арсенале он бы не выиграл конкуренцию за эту позицию, поэтому приходилось играть на новой позиции, либо вообще не играть!
Изменится ли ситуация в условном ВХЮ?! Возможно да, т.к задачи у клубов разные да и Поттер возможно переведет его в центр! Тут все зависет от тренера!
Лично мне кажется, что Сашке лучше подойдет Бундеслига или СерияА, думаю в стихии Аллегри он бы заиграл точно! В паре с Модричем делал бы разницу в центре поля....ну это только мое мнение
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 10:01
Приветствую, Артём!!!
Взаимно!!! Спасибо!!!)))
На счет Зинченко полностью с тобой согласен, игрок весьма посредственный, но кроме всего, еще и человек г...о.
galem72
galem72
вчера в 09:52
Хороший игрок, но не для большого клуба АПЛ. Думаю, переход в СериАл для Саши будет наиболее комфортным вариантом. Там апл'овцы приживаются на ура.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:42
Один из лучших игроков из Украины. Но лучший его футбол позади. В МанСити и первые годы в Арсенале показал топ уровень. Посмотрим, подойдёт он Весь Хэм
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
вчера в 09:35
Поверь, Витя, твоё одобрение моего комментария для меня имеет значение.Ценю.
s79sxeq7f2h8
s79sxeq7f2h8
вчера в 09:33
Наверно это лучше для него, больше будет игрового времени, чем сидеть вечно в запасе
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 09:31
Никогда не считал Зинченко футболистом высокого уровня...
Так, хороший ,,приспособленец" и всё. Никогда не ,,решал " матчи, играл по принципу ,,получил- отдал""...
Но с удачей футбольной: попал к Гвардиоле, заполнял дыры на игру, получал призы в окружении основы...
Не усилит ни одну команду, где буде играть, но и явных провалов не допустит...
Играет как-то...
Не верю, что реально может помочь Вест Хэму.
Это сугубо моё мнение.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:30
Зинченко, пока, не нашёл клуб, который в полной мере мог бы назвать своим. Весьма неожиданным стало его появление в составе Манчестер Сити. Там Александр проявил себя просто отлично, ему прочили блестящее будущее. Однако, как мне кажется, молодой игрок не смог правильно распределить свои силы на дистанции. А тренер ничем не помог украинцу. Так Александр фактически остановился в своём развитии. Потом появился в его карьере Арсенал, но перелома не произошло. Зинченко показывает стабильную игру и не более. А годы идут...
shlomo
shlomo
вчера в 09:24
Очень сильно похоже на пиар его агента.... еще не хватает Реала и Барсы...:)))
j5sqnttrtyq7
j5sqnttrtyq7
вчера в 09:20
Вест Хэм более реален, чем Ювентус или Милан.
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