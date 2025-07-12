Зинченко может перейти в «Вест Хэм»

Лондонский «Арсенал» хочет продать своего защитника Александра Зинченко.
По информации источника, одним из вариантов продолжения карьеры футболиста стал «Вест Хэм». «Молотобойцы» считают, что опыт 28-летнего Зинченко поможет команде достичь поставленных целей, а поскольку до истечения срока его контракта с «Арсеналом» остался всего год, то покупка может быть оформлена на довольно выгодных условиях.
В сезоне-2024/25 он провёл 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что игрок интересен «Ювентусу» и «Милану».
Так, хороший ,,приспособленец" и всё. Никогда не ,,решал " матчи, играл по принципу ,,получил- отдал""...
Но с удачей футбольной: попал к Гвардиоле, заполнял дыры на игру, получал призы в окружении основы...
Не усилит ни одну команду, где буде играть, но и явных провалов не допустит...
Играет как-то...
Не верю, что реально может помочь Вест Хэму.
Это сугубо моё мнение.
Так, хороший ,,приспособленец" и всё. Никогда не ,,решал " матчи, играл по принципу ,,получил- отдал""...
Но с удачей футбольной: попал к Гвардиоле, заполнял дыры на игру, получал призы в окружении основы...
Не усилит ни одну команду, где буде играть, но и явных провалов не допустит...
Играет как-то...
Не верю, что реально может помочь Вест Хэму.
Это сугубо моё мнение.
Лично мне больше нравится его игра за сборную Украины, когда он играет в центре поля одну из восьмерек! Но ни в МС, ни в Арсенале он бы не выиграл конкуренцию за эту позицию, поэтому приходилось играть на новой позиции, либо вообще не играть!
Изменится ли ситуация в условном ВХЮ?! Возможно да, т.к задачи у клубов разные да и Поттер возможно переведет его в центр! Тут все зависет от тренера!
Лично мне кажется, что Сашке лучше подойдет Бундеслига или СерияА, думаю в стихии Аллегри он бы заиграл точно! В паре с Модричем делал бы разницу в центре поля....ну это только мое мнение
Лично мне больше нравится его игра за сборную Украины, когда он играет в центре поля одну из восьмерек! Но ни в МС, ни в Арсенале он бы не выиграл конкуренцию за эту позицию, поэтому приходилось играть на новой позиции, либо вообще не играть!
Изменится ли ситуация в условном ВХЮ?! Возможно да, т.к задачи у клубов разные да и Поттер возможно переведет его в центр! Тут все зависет от тренера!
Лично мне кажется, что Сашке лучше подойдет Бундеслига или СерияА, думаю в стихии Аллегри он бы заиграл точно! В паре с Модричем делал бы разницу в центре поля....ну это только мое мнение