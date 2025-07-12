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Руководство «Кристал Пэлас» высказалось об исключении клуба из Лиги Европы

вчера, 08:16

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш прокомментировал исключение клуба из Лиги Европы.

Мы разочарованы. Мне очень жаль игроков, болельщиков и персонал. Это плохой день для футбола. Когда клуб, который честно заработал путёвку в турнир, исключается из-за нелепой технической формальности, это абсурд! Большинство осознанных болельщиков поймёт, что в этом есть серьёзная несправедливость. Мы планируем подавать апелляцию и рассматриваем различные варианты.

Ранее стало известно, что УЕФА не пустил англичан в Лигу Европы из-за французского «Лиона», с которым у них был один владелец до конца июня. «Кристал Пэлас» теперь выступит в Лиге конференций.

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Перевод с skysports.com
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:16, ред.
Это формализЬм! Как говаривал один из классиков (не к ночи будь упомянутый): по форме правильно, а по существу - издевательство! Примерно также и с миллиметровым офсайдом, когда кончик ногтя на левом мизинце зашел за черту... Пэласу - не унывать! У вас, ребята, все впереди!
Слепое, бездумное, следование догмам - разновидность идиотизма! Жизнь все-таки шире, чем запись на бумажке и надо принимать решения, руководствуясь здравым смыслом!
112910415
112910415
вчера в 12:21
Очень обидно, факт
catal
catal ответ sxytra3kb4sm (раскрыть)
вчера в 10:26
Они устроили переоформление и реструктуризацию владельцев.
sxytra3kb4sm
sxytra3kb4sm
вчера в 09:44
РБ Лейпциг и Ред Булл (Зальцбург) играли в лиге Европы в одном турнире, а в сезоне 18/19 так вообще попали в одну группу и играли друг с другом.
Оба клуба принадлежат Red Bull и всё нормально.
"Что позволено Юпитеру, не позволено быку".
jbuw22dt95nm
jbuw22dt95nm
вчера в 08:57
Есть правила и их необходимо соблюдать. Иначе разочарования.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 08:53
Чем разочарованы, своей ленью? Ведь прекрасно знаете правила - нельзя участвовать в одном турнире клубам, имеющих одного хозяина. Время, чтобы решить вопрос с собственником было, но вы все им не воспользовались. Апелляцию собираетесь подавать? Это бесполезно. Лига Конференций тоже хороший турнир. Кстати, выиграть его Кристал Пэлас имеет больше шансов, чем Лигу Европы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:17
Это называется футбольные манипуляции УЕФА.
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