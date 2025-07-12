Руководство «Кристал Пэлас» высказалось об исключении клуба из Лиги Европы

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вчера, 08:16

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш прокомментировал исключение клуба из Лиги Европы.

Мы разочарованы. Мне очень жаль игроков, болельщиков и персонал. Это плохой день для футбола. Когда клуб, который честно заработал путёвку в турнир, исключается из-за нелепой технической формальности, это абсурд! Большинство осознанных болельщиков поймёт, что в этом есть серьёзная несправедливость. Мы планируем подавать апелляцию и рассматриваем различные варианты.