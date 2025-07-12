Руководство «Кристал Пэлас» высказалось об исключении клуба из Лиги Европы

Председатель правления «Кристал Пэлас» Стив Пэриш прокомментировал исключение клуба из Лиги Европы.
Мы разочарованы. Мне очень жаль игроков, болельщиков и персонал. Это плохой день для футбола. Когда клуб, который честно заработал путёвку в турнир, исключается из-за нелепой технической формальности, это абсурд! Большинство осознанных болельщиков поймёт, что в этом есть серьёзная несправедливость. Мы планируем подавать апелляцию и рассматриваем различные варианты.
Ранее стало известно, что УЕФА не пустил англичан в Лигу Европы из-за французского «Лиона», с которым у них был один владелец до конца июня. «Кристал Пэлас» теперь выступит в Лиге конференций.
Слепое, бездумное, следование догмам - разновидность идиотизма! Жизнь все-таки шире, чем запись на бумажке и надо принимать решения, руководствуясь здравым смыслом!
Слепое, бездумное, следование догмам - разновидность идиотизма! Жизнь все-таки шире, чем запись на бумажке и надо принимать решения, руководствуясь здравым смыслом!
Оба клуба принадлежат Red Bull и всё нормально.
"Что позволено Юпитеру, не позволено быку".
Оба клуба принадлежат Red Bull и всё нормально.
"Что позволено Юпитеру, не позволено быку".