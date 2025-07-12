Алехандро Гомес вернулся в футбол после дисквалификации

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вчера, 09:41

Полузащитник продолжит карьеру в итальянской Серии B.

37-летний футболист стал игроком «Падовы». Контракт подписан на 2 года. Сообщается, что игрок не сможет тренироваться с командой до 19 августа 2025 года и будет заниматься индивидуально.