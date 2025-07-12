Алехандро Гомес вернулся в футбол после дисквалификации

Полузащитник Алехандро Гомес продолжит карьеру в итальянской Серии B.
37-летний футболист стал игроком «Падовы». Контракт подписан на 2 года. Сообщается, что игрок не сможет тренироваться с командой до 19 августа 2025 года и будет заниматься индивидуально.
Напомним, что в октябре 2023 года победитель ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины был отстранён на 2 года за допинг. По версии самого Гомеса, за несколько дней до сдачи теста он плохо себя чувствовал. Из-за этого он без консультации с клубными врачами ночью принял сироп одного из своих детей.
я погасил мою жаровню:
еще смотрю на нежных дев,
а для чего – уже не помню."
я погасил мою жаровню:
еще смотрю на нежных дев,
а для чего – уже не помню."