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Алехандро Гомес вернулся в футбол после дисквалификации

вчера, 09:41

Полузащитник Алехандро Гомес продолжит карьеру в итальянской Серии B.

37-летний футболист стал игроком «Падовы». Контракт подписан на 2 года. Сообщается, что игрок не сможет тренироваться с командой до 19 августа 2025 года и будет заниматься индивидуально.

Напомним, что в октябре 2023 года победитель ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины был отстранён на 2 года за допинг. По версии самого Гомеса, за несколько дней до сдачи теста он плохо себя чувствовал. Из-за этого он без консультации с клубными врачами ночью принял сироп одного из своих детей.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:28
Это что за детские сиропы с допингом?...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:13
Не будет с него толку - в таком возрасте 2-х летняя дисквалификация не может пройти без последствий. Кстати, версия попадания допинга в организм, озвученная Гомесом, выглядит слишком банально. Интересно, зачем всё это нужно Падове?
ghragc2nuaa8
ghragc2nuaa8
вчера в 10:00
Возвращение блудного Шурика перед пенсией состоялось
Шуня771
Шуня771 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 09:56
"Душой и телом охладев,
я погасил мою жаровню:
еще смотрю на нежных дев,
а для чего – уже не помню."
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:50
Не уверен что из этого выйдет что-то хорошее!Но посмотрим
Гость
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