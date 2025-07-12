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«Бенфика» оформила трансфер защитника «Реала»

вчера, 07:56

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Обрадор стал игроком «Бенфики».

Как сообщает официальный сайт португальцев, 21-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года. По информации инсайдеров, сумма перехода составляет около 5 млн евро.

В прошедшем сезоне Обрадор на правах аренды выступал в Сегунде за «Депортиво», сыграл 34 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Ранее стало известно, что «Реал» продолжает работу над трансфером защитника «орлов» Альваро Каррераса.

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Все комментарии
Серёга Попов
Серёга Попов
вчера в 15:58
Обрабор Гибралтар
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:07
Бенфика берет молодых игроков Реала, доводит их до ума, а после перепродает обратно в Реал))) отличная схема!
Каррерас воспитанник Реала, который попал в Бенфику транзитом через МЮ совершенно бесплатно, а теперь орлы заработают с его продажи приличные деньги!!! Не удивлюсь, если через лет 5 Обрадор вернется в Реал за большие деньги
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:19
В Реале Обрадор только был прописан. Я о нём даже ничего не слышал. Ничего, глядишь поправит свои дела в Португалии и ещё вернётся в Королевский клуб - Бенфика умеет работать с молодыми игроками и часто возвращает им уверенность в своих силах.
6xrz6rcmr4b5
6xrz6rcmr4b5
вчера в 07:57
Бенфика от этого только выиграла.
Гость
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