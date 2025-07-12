«Бенфика» оформила трансфер защитника «Реала»

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вчера, 07:56

Защитник мадридского «Реала» стал игроком «Бенфики».

Как сообщает официальный сайт португальцев, 21-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года. По информации инсайдеров, сумма перехода составляет около 5 млн евро.

В прошедшем сезоне Обрадор на правах аренды выступал в Сегунде за «Депортиво», сыграл 34 матча во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

Ранее стало известно, что «Реал» продолжает работу над трансфером защитника «орлов» Альваро Каррераса.