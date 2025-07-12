Хаби Алонсо собирается отпустить сразу нескольких игроков из «Реала»

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вчера, 10:31

Главный тренер мадридского «Реала» готов расстаться сразу с 4 футболистами.

По данным источника, Алонсо не рассчитывает в новом сезоне на , недавно снова получившего травму, а также . Уйти из «Реала» может и , продажу которого испанский специалист обсудит с руководством в ближайшее время. Что касается форварда , то тренер тоже не станет препятствовать его уходу, если поступит достойное предложение.

Напомним, что «Реал» принимал участие в Клубном чемпионате мира, но уступил в полуфинале «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:4 и покинул турнир.