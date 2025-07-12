Хаби Алонсо собирается отпустить сразу нескольких игроков из «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо готов расстаться сразу с 4 футболистами.
По данным источника, Алонсо не рассчитывает в новом сезоне на Эндрика, недавно снова получившего травму, а также Родриго Силву. Уйти из «Реала» может и Даниэль Себальос, продажу которого испанский специалист обсудит с руководством в ближайшее время. Что касается форварда Гонсало Гарсии, то тренер тоже не станет препятствовать его уходу, если поступит достойное предложение.
Напомним, что «Реал» принимал участие в Клубном чемпионате мира, но уступил в полуфинале «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:4 и покинул турнир.