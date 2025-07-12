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Хаби Алонсо собирается отпустить сразу нескольких игроков из «Реала»

вчера, 10:31

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо готов расстаться сразу с 4 футболистами.

По данным источника, Алонсо не рассчитывает в новом сезоне на Эндрика, недавно снова получившего травму, а также Родриго Силву. Уйти из «Реала» может и Даниэль Себальос, продажу которого испанский специалист обсудит с руководством в ближайшее время. Что касается форварда Гонсало Гарсии, то тренер тоже не станет препятствовать его уходу, если поступит достойное предложение.

Напомним, что «Реал» принимал участие в Клубном чемпионате мира, но уступил в полуфинале «Пари Сен-Жермен» со счётом 0:4 и покинул турнир.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:43
Половину состава нужно поменять и мотивировать команду... Черепахин совсем бесполезный...
5msdhecp8tq8
5msdhecp8tq8
вчера в 11:46
Ну вот и настало время когда Камерунский Эму подмял под себя весь Реал ,совет Бразильцам -кидайте этот Африканский Реал и идите в нормальный клуб!!!
Датак
Датак
вчера в 11:35
от винисиуса надо избавляться,пока есть те,кто готов за него заплатить
8dxm3g7g89xx
8dxm3g7g89xx
вчера в 11:34
Новая метла метёт по новому
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:09
Всё правильно, нужно снять лишнюю нагрузку на зарплатную ведомость и заодно встряхнуть команду.Предыдущий сезон показал, что в Реале есть множество проблем как игровых, так и психологических. Анчелотти оказался не готов к появлению в Королевском Клубе новой звёзды - Киллиана Мбаппе. Француз выдал отличную статистику, но у него не получается взаимодействовать с Винисиусом, так, как этого хочется. Кто в этом виноват? Они оба и виноваты - а ещё тренер, который который просто ушёл от проблемы. Так или иначе, но взаимодействовать на поле Винисиус и Мбаппе придётся. Если не получится, кто-то должен уйти. Хочется, чтобы Алонсо, всё-таки, сам выбирал методы работы со звёздами. Сливочным предстоит провести тяжёлый сезон.
Vilar
Vilar
вчера в 10:54
Ну, и правильно. Какая разница с каким составом получать 0:4.
А так, после продажи, появятся, какие-никакие тугрики.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:44
Лучше бы расиста сбагрили
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