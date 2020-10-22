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1 : 2
завершен
сегодня, 19:55
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Стадион Альянц Штадион
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Фунтас Таксиархис
ассистент Кара Эрджан
|1:0
|51’
|70’
|1:1
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Луис Давид
ассистент Пепе Николя
|74’
|1:2
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Обамеянг Пьер-Эмерик
ассистент Бельерин Эктор
|Граховац Срджан
|15’
|27’
|Ляказетт Александр
|35’
|Партей Томас
|38’
|Нкетиа Эдвард
|Аразе Кельвин
|61’
|Кара Эрджан
|63’
|Ритцмайер Марсель
|70’
|90+2’
|Лено Бернд
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|Нкетиа Эдвард
|61’
|Бельерин Эктор
|Соареш Седрик
|Китагава Коя
|Кара Эрджан
|76’
|Шик Торстен
|Аразе Кельвин
|79’
|84’
|Уиллок Джозеф
|Ляказетт Александр
|84’
|Тирни Киран
|Сака Бакайо
|Кнасмюллнер Кристоф
|Ритцмайер Марсель
|88’
|90+3’
|Нельсон Рейсс
|Пепе Николя
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|12
|Удары по воротам
|11
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|4
|Удары в створ
|4
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|18
|Фолы
|14
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|4
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|3
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|32%
|Владение мячом
|68%
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|2
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|4
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С победой!
С победой!
Ну нет вариантов просто вынос мяча вперед и все....,нет надо катать перед своими варотами и привозить голы на ровном месте....
Ну нет вариантов просто вынос мяча вперед и все....,нет надо катать перед своими варотами и привозить голы на ровном месте....