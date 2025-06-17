Ла Лига разрешила «Барселоне» провести первые три матча Ла Лиги на выезде

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вчера, 19:51

Ла Лига разрешила «Барселоне» провести первые три матча предстоящего чемпионата Испании на выезде.

Это связано с продолжающейся реконструкцией стадиона «сине-гранатовых».

Таким образом, игры Ла Лиги на «Камп Ноу» не состоятся до начала осени.