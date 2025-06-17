Ла Лига разрешила «Барселоне» провести первые три матча Ла Лиги на выезде

Ла Лига разрешила «Барселоне» провести первые три матча предстоящего чемпионата Испании на выезде.
Это связано с продолжающейся реконструкцией стадиона «сине-гранатовых».
Таким образом, игры Ла Лиги на «Камп Ноу» не состоятся до начала осени.
Ла Лига разрешила «Барселоне» провести первые три матча предстоящего чемпионата Испании на выезде.
Это связано с продолжающейся реконструкцией стадиона «сине-гранатовых».
Таким образом, игры Ла Лиги на «Камп Ноу» не состоятся до начала осени.
Радует ваш философский подход к праздности таких "побед" в прогнозах и их оценка в стиле - всё это суета сует. Очень трезво, а главное - по взрослому.
Радует ваш философский подход к праздности таких "побед" в прогнозах и их оценка в стиле - всё это суета сует. Очень трезво, а главное - по взрослому.
Это отступление, теперь суть. Создавал я их давно, в эпоху, когда в топ входили самые залайканные комментарии, чтобы выбивать из этого топа многочисленные клоны Барс-ф. Себя не лайкал - всегда выводил в топ интересный комментарий какого-либо пользователя. Потом, после потери активности Барс-ф, делал тоже самое против комментариев клонов упоминавшегося здесь Славнова. На работе было скучно сидеть за компьютером, это хоть как-то развлекало. Бло интересно, но недолго. В силу уже упомянутой раньше любви к разнообразию.
Помню, пробовал даже пару раз поиграть в ставки и даже выиграл парой аккаунтов, поставив на Гибралтар в матче с Арменией при коэффициенте 58:1. Набрал одной ставкой 116-ть тысяч очков. Получил на те два аккаунта ВИП-статус, что обрадовало только из-за возможности постить картинки, раньше это была привелегия лишь ВИП-пользователей.
К чему я это всё веду. Имея один-два-три профиля, невозможно соревноваться в КП с участником, у которого таких профилей сотня. Хоть сотню "гарвардов" закончить - никаких шансов. Поэтому все эти желания кажущейся справедливости так и останутся желаниями. Клоны молчат и просто делают своё дело. Возможно, даже вероятно, читая недовольство и про себя посмеиваясь.
Правильно говорят модераторы - простого выхода не существует в этой ситуации. Но это в целом для всех. А лично для себя каждый может сделать неплохой выход. Играть в своё удовольствие, не гонясь ни за кем, ни пытаясь кому-то что-то доказать, и игнорируя полностью клонов - действия, на которые не обращают внимания, быстро перестают приносить удовлетворение их делающему.
Это отступление, теперь суть. Создавал я их давно, в эпоху, когда в топ входили самые залайканные комментарии, чтобы выбивать из этого топа многочисленные клоны Барс-ф. Себя не лайкал - всегда выводил в топ интересный комментарий какого-либо пользователя. Потом, после потери активности Барс-ф, делал тоже самое против комментариев клонов упоминавшегося здесь Славнова. На работе было скучно сидеть за компьютером, это хоть как-то развлекало. Бло интересно, но недолго. В силу уже упомянутой раньше любви к разнообразию.
Помню, пробовал даже пару раз поиграть в ставки и даже выиграл парой аккаунтов, поставив на Гибралтар в матче с Арменией при коэффициенте 58:1. Набрал одной ставкой 116-ть тысяч очков. Получил на те два аккаунта ВИП-статус, что обрадовало только из-за возможности постить картинки, раньше это была привелегия лишь ВИП-пользователей.
К чему я это всё веду. Имея один-два-три профиля, невозможно соревноваться в КП с участником, у которого таких профилей сотня. Хоть сотню "гарвардов" закончить - никаких шансов. Поэтому все эти желания кажущейся справедливости так и останутся желаниями. Клоны молчат и просто делают своё дело. Возможно, даже вероятно, читая недовольство и про себя посмеиваясь.
Правильно говорят модераторы - простого выхода не существует в этой ситуации. Но это в целом для всех. А лично для себя каждый может сделать неплохой выход. Играть в своё удовольствие, не гонясь ни за кем, ни пытаясь кому-то что-то доказать, и игнорируя полностью клонов - действия, на которые не обращают внимания, быстро перестают приносить удовлетворение их делающему.
Среди так называемых фермеров/клонов много не указывающих данные для получения приза и остающихся без него. В том числе это победители за прошлые несколько месяцев.
Это полностью подтверждает мою теорию, которую я выдвинул на днях.
"Армии клонов" не играют ради призов, да и вип как я понимаю им не особо нужен.
Это реакция на попытки некоторых пользователей установить правила под клан "писателей".
Чем больше они будут возмущаться, тем больше будут активны клоны.
Не было протона несколько месяцев, была тишина, появился и началось, закрутилось.
Уверен, если опять наступит тишина, то активность клонов значительно уменьшится.
Делать вывод конечно каждому, лично для меня всё понятно.
Среди так называемых фермеров/клонов много не указывающих данные для получения приза и остающихся без него. В том числе это победители за прошлые несколько месяцев.
Это полностью подтверждает мою теорию, которую я выдвинул на днях.
"Армии клонов" не играют ради призов, да и вип как я понимаю им не особо нужен.
Это реакция на попытки некоторых пользователей установить правила под клан "писателей".
Чем больше они будут возмущаться, тем больше будут активны клоны.
Не было протона несколько месяцев, была тишина, появился и началось, закрутилось.
Уверен, если опять наступит тишина, то активность клонов значительно уменьшится.
Делать вывод конечно каждому, лично для меня всё понятно.