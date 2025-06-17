Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Зенит» не смог достичь соглашения о переходе форварда «Рубина» Мирлинда Даку.
Что значит, трансфер Даку под угрозой срыва? Просто не удалось договориться с игроком и его представителем. Он не перейдёт в «Зенит».
Ранее сообщалось, что трансфер Даку из «Рубина» в «Зенит» сорвался.
Как говорится, ВРИ ДА НЕ ЗАВИРАЙСЯ!
Уже прошла инфа, что, как и в прошлом году с почти готовым, но потом сорванным переходом в Спартак ПО ИНИЦИАТИВЕ СПАРТАКА, настоящим поводом для отказа в приобретении являются антисербские более ранние высказывания ентого Даку, которые журналюги албанские радостно цитировали у себя в газетёнках.
Потому сейчас, видимо, локти кусая, эта албанская звЯзда обретается НЕ в Спартаке, НЕ в Зените, а в заштатном Рубине.
Как говорится, ВРИ ДА НЕ ЗАВИРАЙСЯ!
Уже прошла инфа, что, как и в прошлом году с почти готовым, но потом сорванным переходом в Спартак ПО ИНИЦИАТИВЕ СПАРТАКА, настоящим поводом для отказа в приобретении являются антисербские более ранние высказывания ентого Даку, которые журналюги албанские радостно цитировали у себя в газетёнках.
Потому сейчас, видимо, локти кусая, эта албанская звЯзда обретается НЕ в Спартаке, НЕ в Зените, а в заштатном Рубине.