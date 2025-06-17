Медведев: «Не удалось договориться с Даку и его представителем о переходе»

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вчера, 18:07

Председатель совета директоров «Зенита» заявил, что «Зенит» не смог достичь соглашения о переходе форварда «Рубина» .

Что значит, трансфер Даку под угрозой срыва? Просто не удалось договориться с игроком и его представителем. Он не перейдёт в «Зенит».

Ранее сообщалось, что трансфер Даку из «Рубина» в «Зенит» сорвался.