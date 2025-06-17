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Медведев: «Не удалось договориться с Даку и его представителем о переходе»

вчера, 18:07

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Зенит» не смог достичь соглашения о переходе форварда «Рубина» Мирлинда Даку.

Что значит, трансфер Даку под угрозой срыва? Просто не удалось договориться с игроком и его представителем. Он не перейдёт в «Зенит».

Ранее сообщалось, что трансфер Даку из «Рубина» в «Зенит» сорвался.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:35
Отличная новость!
adekvat
adekvat
вчера в 22:20
Албанец в России то не нужен, тем более в ведущие клубы, сербы не поймут.
lotsman
lotsman
вчера в 22:05
Не договорились, ну и слава богу. Этот игрок не нужен Зениту.
nikolah
nikolah ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:35
Тоже об этом подумал в первую очередь
Gotlib
Gotlib
вчера в 19:59
Газпром обнищал и не смог предложить Даку золотую ложку к обеду. А на алюминиевую он не согласен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:27
Все гораздо проще и прозаичнее. Даку потребовал гарантий игры в основе, а не сидение на лавке. Рядом с Соблевым, Касьерой. Гонду и всякими педрами и луисами. Он просто не понял, что его берут в Зенит, чтобы другим не достался. а не чтобы играл. А он выбрал футбол, а не деньги Газпрома. Вот и все.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:17
Забирайте в Спартак млять! Какой За23ный-дирекция в уме ли? Эменике Адриано.. 2025-За23ный-пистетсс...
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:53
    Futurista
    Futurista
    вчера в 18:46, ред.
    Даку я не вижу в Зените...и даже больше)...
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
    вчера в 18:37
    Фёдор Михайлович Сухов:
    "Долой предрассудки! Женщина — она тоже человек!"
    В связи с вышесказанным, должен заметить и предостеречь, что поставить человека в неловкое положение не трудно, но вот женщину нельзя ставить в "неловкое положение"! Обидится и следующий раз может отказать!))
    qvmsa4e4m82g
    qvmsa4e4m82g
    вчера в 18:28
      протон
      протон
      вчера в 18:27
      Байкал вон набирает сейчас, попадая в топ лучших по 350). Прошлый месяц гр. Заболотного не смог взять с трех аккаунтов призовые. не хватило баллов хотя с трех насчитывалось 45 000 очков у игрока. Но для справедливого реванша можно убрать два аккаунта и поиграть с одного в гр. Заболотного. Реванш - матч. Но протон смог с одного и на невысоких кефах взять группу в прошлом месяце. Хотя у нас спора не было за прошлый месяц как в 2023.
      derrik2000
      derrik2000
      вчера в 18:24
      "Просто не удалось договориться с игроком и его представителем. Он не перейдёт в «Зенит»."


      Как говорится, ВРИ ДА НЕ ЗАВИРАЙСЯ!
      Уже прошла инфа, что, как и в прошлом году с почти готовым, но потом сорванным переходом в Спартак ПО ИНИЦИАТИВЕ СПАРТАКА, настоящим поводом для отказа в приобретении являются антисербские более ранние высказывания ентого Даку, которые журналюги албанские радостно цитировали у себя в газетёнках.
      Потому сейчас, видимо, локти кусая, эта албанская звЯзда обретается НЕ в Спартаке, НЕ в Зените, а в заштатном Рубине.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак ответ Брулин (раскрыть)
      вчера в 18:13
      В Спартак наврядли там Сербы правят...
      Брулин
      Брулин
      вчера в 18:10
      Больше Зенита вряд-ли кто-то даст, хотя Спартак может включиться сейчас.Из Рубина надо уходить ему, второй такой сезон вряд ли там выдаст.
      протон
      протон
      вчера в 18:10
      Кажется Даку переиграл сам себя
      Гость
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