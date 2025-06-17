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Гладышев продлил контракт с «Динамо» до 2030 года

вчера, 14:45

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев продлил контракт с клубом.

На пресс-конференции нового главного тренера команды Валерия Карпина было объявлено, что игрок продлевает соглашение с «бело-голубыми» до 2030 года.

В прошедшем сезоне Гладышев сыграл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:40
В Динамо сделали то, что должны были сделать, в прошедшем сезоне Гладышев к окончанию своего первого контракта с клубом заиграл на более высоком уровне и руководство приняло правильное решение продолжить с ним сотрудничество ещё на пять лет.
Брулин
Брулин
вчера в 16:34
Отлично, правда разжирел чего то он за последнии полгода, но голы забивает значит не мешает
Vilar
Vilar
вчера в 16:02
Не многовато 5 лет? Вдруг, позовут в Европу, тренер сборной не обидится?
a8js3q46rugy
a8js3q46rugy
вчера в 15:55
Вот игрок пошёл в гору!!!
баск
баск
вчера в 15:39
Гладышева довольно долго не переподписывали.
Он совсем не торопился изживать недостатки- лень в черновой работе и проблема концентрации при завершении.

Дело легко могло закончиться уходом из клуба.
Прошлым летом он обращался к Личке с просьбой отпустить его, Марцел обещал подумать какое-то время и ответить.
Вскоре ответил, что не надо в другой клуб, но необходимо работать над собой.

Именно Личка в конце концов нашёл нужные слова и уломал Ярика взяться за ум, тот таки взялся и прибавил почти сразу.
Здорово обыграли его переподписание на пресс-конфе. Врывается такой
Гладышев- ну давайте уже, где тут подпись поставить?))
Dinamo
Dinamo
вчера в 15:38
Ярослав входит в новый сезон совсем иным игроком, нежели год назад. Георгич даст ему ещё больше уверенности в себе. Удачи!
4csbtpcxau92
4csbtpcxau92
вчера в 15:20
Правильное продление. Тюкавин скоро уйдёт.
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