Гладышев продлил контракт с «Динамо» до 2030 года

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вчера, 14:45

Нападающий московского «Динамо» продлил контракт с клубом.

На пресс-конференции нового главного тренера команды было объявлено, что игрок продлевает соглашение с «бело-голубыми» до 2030 года.

В прошедшем сезоне Гладышев сыграл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.