Гладышев продлил контракт с «Динамо» до 2030 года

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев продлил контракт с клубом.
На пресс-конференции нового главного тренера команды Валерия Карпина было объявлено, что игрок продлевает соглашение с «бело-голубыми» до 2030 года.
В прошедшем сезоне Гладышев сыграл 28 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.
Он совсем не торопился изживать недостатки- лень в черновой работе и проблема концентрации при завершении.
Дело легко могло закончиться уходом из клуба.
Прошлым летом он обращался к Личке с просьбой отпустить его, Марцел обещал подумать какое-то время и ответить.
Вскоре ответил, что не надо в другой клуб, но необходимо работать над собой.
Именно Личка в конце концов нашёл нужные слова и уломал Ярика взяться за ум, тот таки взялся и прибавил почти сразу.
Здорово обыграли его переподписание на пресс-конфе. Врывается такой
Гладышев- ну давайте уже, где тут подпись поставить?))
Он совсем не торопился изживать недостатки- лень в черновой работе и проблема концентрации при завершении.
Дело легко могло закончиться уходом из клуба.
Прошлым летом он обращался к Личке с просьбой отпустить его, Марцел обещал подумать какое-то время и ответить.
Вскоре ответил, что не надо в другой клуб, но необходимо работать над собой.
Именно Личка в конце концов нашёл нужные слова и уломал Ярика взяться за ум, тот таки взялся и прибавил почти сразу.
Здорово обыграли его переподписание на пресс-конфе. Врывается такой
Гладышев- ну давайте уже, где тут подпись поставить?))