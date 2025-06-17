«Ахмат» планирует купить сразу 8 футболистов

Главный тренер «Ахмата» высказался о подписании новичков в команду.

Нам предстоит большая работа в плане тактического характера и над возвратом былых кондиций и их улучшением. Ожидается группа новых футболистов, которую мы должны адаптировать под наши требования. Не хотелось бы разглашать их фамилии, пока не поставлены подписи на контрактах. Восемь новичков мы планируем приобрести.