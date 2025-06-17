«Ахмат» планирует купить сразу 8 футболистов

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук высказался о подписании новичков в команду.
Нам предстоит большая работа в плане тактического характера и над возвратом былых кондиций и их улучшением. Ожидается группа новых футболистов, которую мы должны адаптировать под наши требования. Не хотелось бы разглашать их фамилии, пока не поставлены подписи на контрактах. Восемь новичков мы планируем приобрести.
Вчера было официально объявлено, что Сторожук назначен главным тренером грозненского клуба.
Восемь новичков для небогатого Ахмата. Есть вопросы по их качеству...
Восемь новичков для небогатого Ахмата. Есть вопросы по их качеству...