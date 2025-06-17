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«Ахмат» планирует купить сразу 8 футболистов

вчера, 16:35

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук высказался о подписании новичков в команду.

Нам предстоит большая работа в плане тактического характера и над возвратом былых кондиций и их улучшением. Ожидается группа новых футболистов, которую мы должны адаптировать под наши требования. Не хотелось бы разглашать их фамилии, пока не поставлены подписи на контрактах. Восемь новичков мы планируем приобрести.

Вчера было официально объявлено, что Сторожук назначен главным тренером грозненского клуба.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:11
Костяк команды остался.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 18:48
Я бы к этим восьми еще 4 игроков добавил,ну пусть будет так.Прекрасно понимаю,что это минус для тренера и вызов,но есть и плюс ,они продолжат свою карьеру с Ахматом вместе с тренером.Как наладит под себя,так и пойдет.Удачи!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:22
Приобретение такого количества футболистов говорит лишь о том, что у Ахмата нет действующей утверждённой модели игры. Конечно, Сторожук уже успел рассказать о своём видении будущего команды, но... Сомневаюсь, что клуб из Грозного заблистает в следующем сезоне. Мне кажется, ничего не изменится, команда будет выживать.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:18
)))))))))))))))))))))))))))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:17
Приветствую Виктор! Это тоже важно)
За адекватность
За адекватность
вчера в 17:02
8 футболистов планируем приобрести. Это практически новая команда. Условно до зимнего перерыва будут притираться друг к другу. По идее мастерство и умение тренера должны роль сыграть. С учетом текущих результатов по ходу грядущего сезона, далеко не факт, что господин Сторожук сам до этого зимнего перерыва дотянет. При том, что не имею абсолютно никакого негатива к данному тренеру. Просто удивляет, вот был же свободный Осинькин, как угодно можно относиться к его футболу, пусть даже авантюрный, но яркий и с душой. Понятно, что могут влететь кому угодно в страшнейшем погроме, но и наказать могут кого угодно. Его футбол хотя бы понятен. Федотов уж сколько времени без работы. Возможно с ними руководство клуба из Грозного и общалось, да что-то не срослось, мне неведомо. Но очень неоднозначное назначение. При том повторюсь, буду рад ошибиться и в случае успеха с легкостью, скажем так, сниму шляпу перед прозорливостью руководителей "Ахмата" Как-то так на мой взгляд.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:58
Привет, Володя!!!
Восемь новичков для небогатого Ахмата. Есть вопросы по их качеству...
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:41
Восемь новичков это много! Надо еще их вписать в команду
Гость
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