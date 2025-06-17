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Стали известны условия контракта, который «Барселона» предлагает Уильямсу

вчера, 17:50

«Барселона» достигла предварительной договорённости с крайним нападающим «Атлетика» Николасом Уильямсом.

По данным источника, контракт с 22-летним футболистом будет действовать до июня 2031 года. Его годовая зарплата до уплаты налогов составит 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов выплатить отступные за Уильямса в размере 62 миллионов евро.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 19:05
Дальше ждем усугубление проблем, и обвинение всех и вся, что Барсу топят)
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:27
Ну а что, Ямаль справа, Нико слева, Рафинья в роли свободного художника при поддержке Педри. Роберт как дядька-наставник, способный забить когда нужно. В атаке будет идиллия.

Ещё бы кого-то как Родри подписать и в защиту нового ван Дейка, и Барселона с ПСЖ будут править Лигой чемпионов. Ах да, вратарь ещё нужен хороший. Главное, чтобы финансов хватило.
протон
протон
вчера в 18:10
То есть Диас мимо я так понимаю. Ну и отлично
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:03, ред.
Николас Уильямс просто отличный нападающий... Он молодой, перспективный игрок, за которого не надо платить фантастическую (по меркам испанских топовых клубов) цену... Но, всё же, это расходы, которые лишь увеличивают долги Барселоны, а их у клуба из Каталонии и так слишком много. Что дальше? Дальше, рано или поздно, продажа ведущих игроков. А может так и надо?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:00
Лучше взять Нико, чем Луиса Диаса из Ливерпуля))) лишь бы Лапорта вовремя завершил трансфер.
Гость
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