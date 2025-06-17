Стали известны условия контракта, который «Барселона» предлагает Уильямсу

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вчера, 17:50

«Барселона» достигла предварительной договорённости с крайним нападающим «Атлетика» .

По данным источника, контракт с 22-летним футболистом будет действовать до июня 2031 года. Его годовая зарплата до уплаты налогов составит 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов выплатить отступные за Уильямса в размере 62 миллионов евро.