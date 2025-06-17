Стали известны условия контракта, который «Барселона» предлагает Уильямсу

«Барселона» достигла предварительной договорённости с крайним нападающим «Атлетика» Николасом Уильямсом.
По данным источника, контракт с 22-летним футболистом будет действовать до июня 2031 года. Его годовая зарплата до уплаты налогов составит 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб готов выплатить отступные за Уильямса в размере 62 миллионов евро.
Ещё бы кого-то как Родри подписать и в защиту нового ван Дейка, и Барселона с ПСЖ будут править Лигой чемпионов. Ах да, вратарь ещё нужен хороший. Главное, чтобы финансов хватило.
Ещё бы кого-то как Родри подписать и в защиту нового ван Дейка, и Барселона с ПСЖ будут править Лигой чемпионов. Ах да, вратарь ещё нужен хороший. Главное, чтобы финансов хватило.