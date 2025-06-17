«Ливерпуль» нацелился на подписание Осимхена

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вчера, 18:42

«Ливерпуль» ведёт переговоры о возможном трансфере 26-летнего нападающего «Наполи» .

«Красные» готовы включить в сделку нападающих и в обмен на нигерийца. В последние дни между сторонами проходили предварительные обсуждения с участием Нуньеса и Кьезы.

Также отмечается, что «Ливерпуль» ведёт переговоры с представителями Осимхена, который заинтересован в переходе к действующему чемпиону Англии, выступающему в Лиге чемпионов.