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«Ливерпуль» нацелился на подписание Осимхена

вчера, 18:42

«Ливерпуль» ведёт переговоры о возможном трансфере 26-летнего нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

«Красные» готовы включить в сделку нападающих Федерико Кьезу и Дарвина Нуньеса в обмен на нигерийца. В последние дни между сторонами проходили предварительные обсуждения с участием Нуньеса и Кьезы.

Также отмечается, что «Ливерпуль» ведёт переговоры с представителями Осимхена, который заинтересован в переходе к действующему чемпиону Англии, выступающему в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:07
Выгодное предложение для обеих сторон
AleS
AleS
вчера в 21:24
Это было бы мощно. Надеюсь трансфер состоится.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 18:56, ред.
может быть то поражение в 2023 году в октябре месяце не даёт покоя. Я могу дать шанс на реванш в любое время байкал

Пользователь протон выдумал какое то соревнование между нами и каждый раз пытается меня спровоцировать.
Я уже много раз ему, что я даже не в курсе всего этого, но он упорно пытается меня спровоцировать.
Может пора пресечь данную провокацию?
Это уже даже не троллинг, а провокация направленая вывести меня на грубость.
Ну раз написал, ну два, а он это делает почти каждый день, на протяжении уже долгого времени.
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:54
Спасибо большое за развёрнутый ответ.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:52
Если Вы считаете что по набору очков то базара нет! И я не собираюсь с ними соревноваться в красноречии! Но говорить что они более талантливые как Вы пишете это обижать других! Еще раз говорю и это мое мнение , что лично я никогда бы не не стал обсуждать при всех кто и как играет и эти высказывания я называю пасквилями! Вы заметьте что Вы подаете Ваше мнение как возведенное в абсолют! Но Вы не Энцо Феррари))
Capral
Capral
вчера в 18:45
Раньше надо было брать, когда он в Наполи феерил, а грузин был у него на посылках...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 18:44
Хороший вариант для Ливерпуля и Наполи.
Гость
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