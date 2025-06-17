«Ливерпуль» нацелился на подписание Осимхена

«Ливерпуль» ведёт переговоры о возможном трансфере 26-летнего нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.
«Красные» готовы включить в сделку нападающих Федерико Кьезу и Дарвина Нуньеса в обмен на нигерийца. В последние дни между сторонами проходили предварительные обсуждения с участием Нуньеса и Кьезы.
Также отмечается, что «Ливерпуль» ведёт переговоры с представителями Осимхена, который заинтересован в переходе к действующему чемпиону Англии, выступающему в Лиге чемпионов.
Пользователь протон выдумал какое то соревнование между нами и каждый раз пытается меня спровоцировать.
Я уже много раз ему, что я даже не в курсе всего этого, но он упорно пытается меня спровоцировать.
Может пора пресечь данную провокацию?
Это уже даже не троллинг, а провокация направленая вывести меня на грубость.
Ну раз написал, ну два, а он это делает почти каждый день, на протяжении уже долгого времени.
Пользователь протон выдумал какое то соревнование между нами и каждый раз пытается меня спровоцировать.
Я уже много раз ему, что я даже не в курсе всего этого, но он упорно пытается меня спровоцировать.
Может пора пресечь данную провокацию?
Это уже даже не троллинг, а провокация направленая вывести меня на грубость.
Ну раз написал, ну два, а он это делает почти каждый день, на протяжении уже долгого времени.