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Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Биджиевым

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anzhi1
anzhi1 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 10:18
С таким составом на большее расчитывать не приходится,к сожалению.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 07:07
Динамо Махачкала!
ev2dfkxzvgwx
ev2dfkxzvgwx
сегодня в 01:36
Всё правильно. Он показывает максимум из того состава, что есть.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 00:26
Вы правы, команда показывает свой максимум или близкое к этому, с учётом всего.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 69Haya96 (раскрыть)
сегодня в 00:25
А другой сейчас нужен?
derrik2000
derrik2000
вчера в 22:50, ред.
А что?
Вполне обоснованно.
Какой футбол показывает эта команда?
Правильно - "БЕЙ-БЕГИ".
ЭТО, конечно, можно сказать и с иронией в известной степени, но дело в том, что Махачкала в этот "бей-беги" ИГРАЕТ.
Причём, на хороших скоростях.
Ну, а то, что НЕ чемпионы, так, извините: с ТАКИМ набором футболёров, что в распоряжении Биджиева, был бы на его месте, ну, например..... да тот же Гончаренко (только его фамилиЁ вспомнил) ), горцы были бы, полагаю, ТВЁРДЫЙ кандидат сразу же на вылет.
А так даже где-то в середине 2-й восьмёрки закончили, да ещё и репутация опасного и "упёртого" соперника за ними закрепилась.
В общем, поздравляю и Динамо Махачкала, и Биджиева с продолжением сотрудничества.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:10
Последнее время прилично смотрелись.
69Haya96
69Haya96
вчера в 20:35
Интересно. Не нашли другого.
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