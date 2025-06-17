Махачкалинское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Биджиевым

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о продлении контракта с главным тренером Хасанби Биджиевым.
Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Биджиев возглавил «Динамо» в феврале 2024 года.
Пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о продлении контракта с главным тренером Хасанби Биджиевым.
Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года. Биджиев возглавил «Динамо» в феврале 2024 года.
Вполне обоснованно.
Какой футбол показывает эта команда?
Правильно - "БЕЙ-БЕГИ".
ЭТО, конечно, можно сказать и с иронией в известной степени, но дело в том, что Махачкала в этот "бей-беги" ИГРАЕТ.
Причём, на хороших скоростях.
Ну, а то, что НЕ чемпионы, так, извините: с ТАКИМ набором футболёров, что в распоряжении Биджиева, был бы на его месте, ну, например..... да тот же Гончаренко (только его фамилиЁ вспомнил) ), горцы были бы, полагаю, ТВЁРДЫЙ кандидат сразу же на вылет.
А так даже где-то в середине 2-й восьмёрки закончили, да ещё и репутация опасного и "упёртого" соперника за ними закрепилась.
В общем, поздравляю и Динамо Махачкала, и Биджиева с продолжением сотрудничества.
Вполне обоснованно.
Какой футбол показывает эта команда?
Правильно - "БЕЙ-БЕГИ".
ЭТО, конечно, можно сказать и с иронией в известной степени, но дело в том, что Махачкала в этот "бей-беги" ИГРАЕТ.
Причём, на хороших скоростях.
Ну, а то, что НЕ чемпионы, так, извините: с ТАКИМ набором футболёров, что в распоряжении Биджиева, был бы на его месте, ну, например..... да тот же Гончаренко (только его фамилиЁ вспомнил) ), горцы были бы, полагаю, ТВЁРДЫЙ кандидат сразу же на вылет.
А так даже где-то в середине 2-й восьмёрки закончили, да ещё и репутация опасного и "упёртого" соперника за ними закрепилась.
В общем, поздравляю и Динамо Махачкала, и Биджиева с продолжением сотрудничества.