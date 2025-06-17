Защитник «Барселоны» Мартин успешно перенёс операцию

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вчера, 18:29

«Барселона» опубликовала заявление о состоянии здоровья защитника , который перенёс операцию на правой руке.

Игрок первой команды успешно перенёс операцию после вывиха основания пятой пястной кости правой руки. Ожидается, что Мартин вернётся к тренировкам к началу предсезонной подготовки.

Сбор «Барселоны» стартует 13 июля, когда футболисты пройдут медицинское обследование. С 14 июля начнутся тренировки.