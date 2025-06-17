Защитник «Барселоны» Мартин успешно перенёс операцию

«Барселона» опубликовала заявление о состоянии здоровья защитника Жерара Мартина, который перенёс операцию на правой руке.
Игрок первой команды успешно перенёс операцию после вывиха основания пятой пястной кости правой руки. Ожидается, что Мартин вернётся к тренировкам к началу предсезонной подготовки.
Сбор «Барселоны» стартует 13 июля, когда футболисты пройдут медицинское обследование. С 14 июля начнутся тренировки.
ОТБОРОЧНЫЕ РАУНДЫ
Первый раунд
Первые матчи - 10 июля, ответные - 17 июля.
Сутьеска (Черногория) - Динамо-Брест (Беларусь)
Урарту (Армения) - Неман (Беларусь)
Торпедо-Кутаиси (Грузия) - Ордабасы (Казахстан)
Торпедо-БелАЗ (Беларусь) - Работнички (Северная Македония)
Тре Фиори (Сан-Марино) - Пюник (Армения)
Расинг Юнион (Люксембург) - Дила (Грузия)
Сент-Патрикс (Ирландия) - Хегельманн (Литва)
Влазния (Албания) - Даугавпилс (Латвия)
Мэгпайс (Гибралтар) - Пайде (Эстония)
Рунавик (Фареры) - ХИК (Финляндия)
Дечич (Черногория) - Силекс (Северная Македония)
Биркиркара (Мальта) - Петрокуб (Молдова)
Ла-Фиорита (Сан-Марино) - Вардар (Северная Македония)
Атлетик Эскальдес (Андорра) - Дюделанж (Люксембург)
Железничар (Босния) - Копер (Словения)
Ларн (Северная Ирландия) - Ауда (Латвия)
Кауно Жальгирис (Литва) - Пенибонт (Уэльс)
Валюр (Исландия) - Флора (Эстония)
Сейняйоки (Финляндия) - Клаксвик (Фареры)
Флориана (Мальта) - Хеверфордвест (Уэльс)
Сент-Джозефс (Гибралтар) - Клифтонвилл (Северная Ирландия)
Малишево (Косово) - Викингур (Исландия)
Нымме Калью (Эстония) - Партизани (Албания)
Борац (Босния) - Санта-Колома (Андорра)
ОТБОРОЧНЫЕ РАУНДЫ
Первый раунд
Первые матчи - 10 июля, ответные - 17 июля.
Сутьеска (Черногория) - Динамо-Брест (Беларусь)
Урарту (Армения) - Неман (Беларусь)
Торпедо-Кутаиси (Грузия) - Ордабасы (Казахстан)
Торпедо-БелАЗ (Беларусь) - Работнички (Северная Македония)
Тре Фиори (Сан-Марино) - Пюник (Армения)
Расинг Юнион (Люксембург) - Дила (Грузия)
Сент-Патрикс (Ирландия) - Хегельманн (Литва)
Влазния (Албания) - Даугавпилс (Латвия)
Мэгпайс (Гибралтар) - Пайде (Эстония)
Рунавик (Фареры) - ХИК (Финляндия)
Дечич (Черногория) - Силекс (Северная Македония)
Биркиркара (Мальта) - Петрокуб (Молдова)
Ла-Фиорита (Сан-Марино) - Вардар (Северная Македония)
Атлетик Эскальдес (Андорра) - Дюделанж (Люксембург)
Железничар (Босния) - Копер (Словения)
Ларн (Северная Ирландия) - Ауда (Латвия)
Кауно Жальгирис (Литва) - Пенибонт (Уэльс)
Валюр (Исландия) - Флора (Эстония)
Сейняйоки (Финляндия) - Клаксвик (Фареры)
Флориана (Мальта) - Хеверфордвест (Уэльс)
Сент-Джозефс (Гибралтар) - Клифтонвилл (Северная Ирландия)
Малишево (Косово) - Викингур (Исландия)
Нымме Калью (Эстония) - Партизани (Албания)
Борац (Босния) - Санта-Колома (Андорра)
ОТБОРОЧНЫЕ РАУНДЫ
Первый раунд
Первые матчи - 10 июля, ответные - 17 июля.
Легия (Польша) - Актобе (Казахстан)
Шахтер-Донецк (Украина) - Ильвес (Финляндия)
Шериф (Молдова) - Приштина (Косово)
Спартак-Трнава (Словакия) - Хеккен (Швеция)
Сабах (Азербайджан) - Целе (Словения)
Левски (Болгария) - Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль)
АЕК (Кипр) - Партизан (Сербия)
Пакш (Венгрия) - ЧФР (Румыния)
ОТБОРОЧНЫЕ РАУНДЫ
Первый раунд
Первые матчи - 10 июля, ответные - 17 июля.
Легия (Польша) - Актобе (Казахстан)
Шахтер-Донецк (Украина) - Ильвес (Финляндия)
Шериф (Молдова) - Приштина (Косово)
Спартак-Трнава (Словакия) - Хеккен (Швеция)
Сабах (Азербайджан) - Целе (Словения)
Левски (Болгария) - Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль)
АЕК (Кипр) - Партизан (Сербия)
Пакш (Венгрия) - ЧФР (Румыния)
«Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта);
«КуПС» (Финляндия) – «Милсами» (Молдова);
«Нью-Сейнтс» (Уэльс) – «Шкендия» (Северная Македония);
«Иберия» (Грузия) – «Мальмё» (Швеция);
«Левадия» (Эстония) – РФШ (Латвия);
«Дрита» (Косово) – «Дифферданж» (Люксембург);
«Викингур» (Фареры) – «Линкольд Ред Импс» (Гибралтар);
«Эгнатия» (Албания) – «Брейдаблик» (Исландия);
«Шелбурн» (Ирландия) – «Линфилд» (Северная Ирландия);
ФКСБ (Румыния) – «Интер Эскальдес» (Андорра);
«Виртус» (Сан-Марино) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина);
«Олимпия» (Словения) – «Кайрат» (Казахстан);
«Ноа» (Армения) – «Будучност» (Черногория);
«Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» (Минск, Беларусь).
Первые матчи пройдут 8 и 9 июля, а ответные – 15 и 16 июля.
«Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта);
«КуПС» (Финляндия) – «Милсами» (Молдова);
«Нью-Сейнтс» (Уэльс) – «Шкендия» (Северная Македония);
«Иберия» (Грузия) – «Мальмё» (Швеция);
«Левадия» (Эстония) – РФШ (Латвия);
«Дрита» (Косово) – «Дифферданж» (Люксембург);
«Викингур» (Фареры) – «Линкольд Ред Импс» (Гибралтар);
«Эгнатия» (Албания) – «Брейдаблик» (Исландия);
«Шелбурн» (Ирландия) – «Линфилд» (Северная Ирландия);
ФКСБ (Румыния) – «Интер Эскальдес» (Андорра);
«Виртус» (Сан-Марино) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина);
«Олимпия» (Словения) – «Кайрат» (Казахстан);
«Ноа» (Армения) – «Будучност» (Черногория);
«Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» (Минск, Беларусь).
Первые матчи пройдут 8 и 9 июля, а ответные – 15 и 16 июля.
Хороший футболист.
Хороший футболист.