Игрок сборной Сербии хочет перейти в клуб Российской Премьер-Лиги

Горан Ловре, агент 24-летнего футболиста сборной Сербии Деяна Зукича, сказал о том, что его клиент готов перейти в клуб РПЛ.
Прошлым летом мы должны были подписать контракт с ЦСКА, но не получилось. Деян готов переехать в Россию, но есть несколько клубов из Европы, с которыми я сейчас веду переговоры. «Краснодар» — это знаменитый и большой клуб, нынешний чемпион. Мы были бы рады узнать, что нами интересуются клубы с такой репутацией.
ЦСКА мог купить полузащитника в летнее трансферное окно ещё в 2024 году, но тогда переход заблокировал тренер армейцев Марко Николич.