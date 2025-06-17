 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Игрок сборной Сербии хочет перейти в клуб Российской Премьер-Лиги

вчера, 16:52

Горан Ловре, агент 24-летнего футболиста сборной Сербии Деяна Зукича, сказал о том, что его клиент готов перейти в клуб РПЛ.

Прошлым летом мы должны были подписать контракт с ЦСКА, но не получилось. Деян готов переехать в Россию, но есть несколько клубов из Европы, с которыми я сейчас веду переговоры. «Краснодар» — это знаменитый и большой клуб, нынешний чемпион. Мы были бы рады узнать, что нами интересуются клубы с такой репутацией.

ЦСКА мог купить полузащитника в летнее трансферное окно ещё в 2024 году, но тогда переход заблокировал тренер армейцев Марко Николич.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Ахмат» планирует купить сразу 8 футболистов
Вчера, 16:35
Долгожданный шаг для недооценённого игрока. Идёт к тренеру, который раскрыл его для сборной России
Вчера, 15:55Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии2
ОфициальноГладышев продлил контракт с «Динамо» до 2030 года
Вчера, 14:45
Официально«Акрон» выкупил Роберто Фернандеса
Вчера, 12:17
Тюкавин — о переходе Осипенко в «Динамо»: «Он сделал правильный выбор»
Вчера, 11:03
Осипенко поблагодарил болельщиков «Ростова»
Вчера, 10:41
 
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:27
Хотеть ,не значит перейти . Всё решают агенты .
протон
протон ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:25
Дружище, оставаться при своем мнении - это ваше право. А то, что все основные игроки играют в основном конкурсе, это очевидно и наглядно. Уходят в конкурс без призов уже от безысходности. К примеру, игрок Incredulous. Где вы увидели с моей стороны пасквили? Вам нравится исходящая турнирная таблица с КФХ? Что делать тем остальным трудягам из месяца в месяц, из года в год? У них нет шанса на победу, вот о чем я. Кстати и Вы набрали с двух аккаунтов большое количество и у вас нет шансов в основной группе.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 