Игрок сборной Сербии хочет перейти в клуб Российской Премьер-Лиги

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вчера, 16:52

Горан Ловре, агент 24-летнего футболиста сборной Сербии , сказал о том, что его клиент готов перейти в клуб РПЛ .

Прошлым летом мы должны были подписать контракт с ЦСКА , но не получилось. Деян готов переехать в Россию, но есть несколько клубов из Европы, с которыми я сейчас веду переговоры. «Краснодар» — это знаменитый и большой клуб, нынешний чемпион. Мы были бы рады узнать, что нами интересуются клубы с такой репутацией.