Сёмин: «Станкович дал „Спартаку“ эмоций. Может, даже переборщил»

Бывший главный тренер «Локомотива» поделился мнением о наставнике московского «Спартака» .

На вопрос, видит ли Сёмин тренерское влияние на игру, он сказал:

Конечно, влияние есть. Раньше «Спартаку» явно не хватало эмоций. Станкович их дал. Может, даже переборщил. Но если он такой по характеру и так себя ведёт, это его право. Не вижу ничего плохого в том, что он такой темпераментный.