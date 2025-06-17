Сёмин: «Станкович дал „Спартаку“ эмоций. Может, даже переборщил»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о наставнике московского «Спартака» Деяне Станковиче.
На вопрос, видит ли Сёмин тренерское влияние на игру, он сказал:
Конечно, влияние есть. Раньше «Спартаку» явно не хватало эмоций. Станкович их дал. Может, даже переборщил. Но если он такой по характеру и так себя ведёт, это его право. Не вижу ничего плохого в том, что он такой темпераментный.
Напомним, что Станкович продлил контракт с клубом до лета 2027 года.
При Абаскале он даже пару месяцев нормально не играл. Эпизоды были, но при сербе его лучший и самый длительный отрезок именно в Спартаке. Плюс не забывай, у него операция была зимой.
А по физике красно-белые были одной из худших команд весной. Та форма, что была набрана осенью растворилась, а заново набрать не успели. Это вопросы к тренерскому штабу.
При Абаскале он даже пару месяцев нормально не играл. Эпизоды были, но при сербе его лучший и самый длительный отрезок именно в Спартаке. Плюс не забывай, у него операция была зимой.
А по физике красно-белые были одной из худших команд весной. Та форма, что была набрана осенью растворилась, а заново набрать не успели. Это вопросы к тренерскому штабу.