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Сёмин: «Станкович дал „Спартаку“ эмоций. Может, даже переборщил»

вчера, 15:28

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о наставнике московского «Спартака» Деяне Станковиче.

На вопрос, видит ли Сёмин тренерское влияние на игру, он сказал:

Конечно, влияние есть. Раньше «Спартаку» явно не хватало эмоций. Станкович их дал. Может, даже переборщил. Но если он такой по характеру и так себя ведёт, это его право. Не вижу ничего плохого в том, что он такой темпераментный.

Напомним, что Станкович продлил контракт с клубом до лета 2027 года.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:21
)))))))))))))))))))))))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:20, ред.
"А Станок сам не знаЛ, в какой футбол он играет."

По-моему, он до сих пор, не смотря на уже его относительно долгую тренерскую карьеру, НЕ знает, во что будет играть его новая команда.
СУММА КОНТРАКТА - вот, что для него важно.
В общем, ещё один "успешный манагер"... (
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 19:09
А как по мне, то игры не было ни у кого. Осенний отрезок, кое-как выдали, да и то, с командами, которые позволяли бежать на кураже. Пока у Барко что-то получалось похожее на футбол, Спартак очки набирал, как только у него начался депрессняк, так сразу Спартак остался без распасовщика и игра потускнела... У хорошего тренера должна быть стабильность и качество футбола, команда должна развиваться, а у амбала ничего похожего не было. Нет, конечно, я допускаю, что у любого тренера, у любой команды может быть спад и тп., но это только, тогда когда поставлена игра и есть от чего оттолкнуться. А Станок сам не знал, в какой футбол он играет. Гнал команду вперед, а в оборoне зияли космические дыры...
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:01, ред.
Привет, Витя!
Да, НАКИПЕЛО, понимаешь, после высказывания о "креативном футболе" при борове! ))
Не, конечно, если сравнивать с двумя попрыгунчиками - тедескиным и рыжим - то - ДА.
Что-то наподобие ИГРЫ в действиях КБ-игрочишек появилось....
Так ЭТО, если сравнивать с ШОБЛОЙ НА ПОЛЕ, которая была при двух вышеназванных.
При них команды, ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ и близко не было!
112910415
112910415
вчера в 18:56
Ну... На одних эмоциях далеко не уедешь
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 18:55, ред.
Привет, Володя!!!
Супер!!!!!! Просто прослушал диссертационный доклад!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жаль, Яша не видел. Но еще увидит...)))))))))))))))))))))
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Capral
Capral
вчера в 18:50
И при том, и другом- футбола у Спартака не было. Но Бабича я запомнил, как раз у Абаскаля. А удачного футбола у Бабича при Станке, я не припомню. А на счет его физики в Испании- это только разговоры, котoрые я не могу не подтвердить, не опровергнуть.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 18:40
Кто тебе про тренерскую работу говорил???
При Абаскале не было и пару месяцев, от силы 2-3 матча неплохих. Продолжительного периода не было.
Поэтому что ты пытаешься тут доказать абсолютно непонятно.
Как не крути, а лучший отрезок именно по продолжительности стабильной игры был при Станке, а не рыжем.
Capral
Capral
вчера в 18:19
Что он при Станке выдал- пару месяцев относительного футбола, как и вся команда??? И это называется тренерская работа? Бегунковый, бесшабашный футбол, с рядом креативных техничных игроков, не более того. Я отлично помню первые месяцы Бабича в Спартаке и какой он стал у Станка...
derrik2000
derrik2000 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:00, ред.
"При нём Спартак стал играть креативней"


Стоп-стоп-стоп.
Что такое "КРЕАТИВНЕЙ"???
По-русски это говорится, что Спартак заиграл БОЛЕЕ ТВОРЧЕСКИ.
С каких-таких яиц?
ХДЕ это "творчество" или, как там его, "креативность"???
В действиях Барко?
Только что в нём одном.
А весной так вообще - дрова дровами.
Боров наследника полена Заболотного хочет купить тоже для "креативности" или для "тупых навесов на столба"???
Как раз при борове вторую половину чемпионата практически ВСЕ игроки КБ стали "деревянными".
Один Барко что-то там "изображал креативность")) около ворот соперников.
ФСЁ!
А на Барко, между прочим, уже Фламенго не только глаз положил: сейчас денЮШки от Зенита получат и стразу их на покупку Барко.
И ХТО, спрашивается, будет у борова "креативить" после его ухода???

P.S. Как был боров "успешным тренером" МИЗЕРНОГО, по гейропейским меркам, Ференцвароша, так им и остался...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 17:26
Что значит у Абаскаля заиграл??? А до этого он в футбол не играл??? То что он там несколько игр неплохих выдал это неговорит, что он при Абаскале провёл стабильный отрезок. Стабильности не было никакой. Пару матчей, а потом х.. пойми что и так из раза в раз. При Станке он выдал свой лучший период на протяжении нескольких месяцев, а не пару матчей как при рыжем.
Capral
Capral
вчера в 17:22
При всей моей антипатии к Абаскалю, но именно у него заиграл Бабич- это надо признать.
Capral
Capral
вчера в 17:21
Оказывается в Испании?))) Понятно... А я уж начал обзванивать моих немецких знакомых, с просьбой- найти мне Бабича в Германии...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 17:11
Ничего подобного. Лучший отрезок и самый продолжительный это при Станке.
Capral
Capral
вчера в 17:10
Как раз, именно при Абаскале- он заиграл!!! А весенний Спартак уже видел...
Jean_Valjean
Jean_Valjean ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 17:09
Т.е. в Испании. С тобой только о Германии начинаешь думать.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:08
Это не ответ- это ирония. Ну ладно, не буду мучить. Новый сезон покажет...)))
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 17:00
При Станке это лучший отрезок Бабича. Ты его игру в Германии видел??? Сомневаюсь.
При Абаскале он даже пару месяцев нормально не играл. Эпизоды были, но при сербе его лучший и самый длительный отрезок именно в Спартаке. Плюс не забывай, у него операция была зимой.
А по физике красно-белые были одной из худших команд весной. Та форма, что была набрана осенью растворилась, а заново набрать не успели. Это вопросы к тренерскому штабу.
Capral
Capral
вчера в 16:55
Кое-кому напомню, что при приличном тренере- игроки развиваются и растут, а не тухнут весной. Это первое. А второе, кое-кто видимо забыл, что именно Бабич играл прилично, еще до прихода Станковича. И не надо путать, пару месяцев удачной беготни- с классным футболом...
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:54
В анархии и появилась своего рода креативность. Стали двигаться быстрее, стремительнее в атаке. Осталось эту анархию, броуновское движение, упорядочить и направить в нужном направлении.)
Брулин
Брулин
вчера в 16:52
А Симеоне не уважает Испанию получается? Он прыгает похлеще многих
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 16:50
Золотые слова, близко к истине
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:50
Я задал вопрос -в чем креативность Спартака при Станковиче, а получил мой же ответ. Ну и, зачем это надо? Я и сам всё это знаю.)))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:48
Станкович лишил Зенит чемпионства, не забывайте об этом
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:38
Беспорядочная игра по принципу "Анархия мать порядка" это и есть главная недоработка Станковича. Я думаю, что в этом сезоне он учтёт это и приведёт анархию в смысловой порядок. Угальде потерялся потому, что зазвездился и не видит, что соперники поняли его однообразие и стали оставлять его без мяча. От прошлого Бабича, цепкого и фантазийного.........Да если бы он был фантазийным, то находил бы новые приёмы игры. А против однобокой игры всегда найдётся противодействие. Непонимание команды во что она играет, это тоже недоработка тренера. Ему и это надо налаживать, найти общий язык с командой, чтобы команда понимала его, а он её в целом и каждого игрока в отдельности.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 16:27, ред.
От прошлого Бабича ...??? Серб лучший сврй футбол в Спартаке выдал при Станковиче осенью. Уж точно при Абаскале он так не играл. Да, во второй части был хуже. И проблемы с такими напами как Даку и Кордоба он имел всегда. Ещё хорошо, что многие его фолы не свистелись, когда он откровенно держал колумбийца или албанца.
Барко опять же появился при Станке и показал, что-то в первой части. А потом стух. Никто не задавался вопросом, почему у этого когда-то считавшегося очень перспективным футболиста в послужном списке МЛС и родная Аргентина, а теперь и низкопробная РПЛ.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:17, ред.
В чем именно стал креативней играть Спартак? Объясните, будьте любезны. Я вижу, только беспорядочную беготню- "аля Личка", и ничем не подкрепленную оборону. Спартак сейчас играет по принципу "Анархия мать порядка", или другими словами- команда играет в дезорганизованный футбол... Это я уже не говорю о том, что Барко стал играть хуже, нет прежнего куража и креатива в его игре. Тот же Угальде потерялся весной, а про Бабича я уже и не говорю, от прошлого Бабича- цепкого и фантазийного не осталось и следа. А вот что появилось в игре команды- это психоз, передаваемый тренером, и неуверенность. Но самое страшное- это бессистемность спартаковского футбола, непонимание того, во что играет команда...
kbf8a5srhm4m
kbf8a5srhm4m
вчера в 16:13
Только эти эмоции почти всегда заканчиваются истерикой.
протон
протон
вчера в 16:04
Эмоций хватит участвовать в поп ММА
lotsman
lotsman
вчера в 16:02, ред.
Как бы не ругали Станковича, а он всё таки завёл Спартак. При нём Спартак стал играть креативней. В 42 матчах под его руководством Спартак одержал 25 побед, в том числе 13 раз выиграл крупно. Кроме того, в этом сезоне Спартак впервые в этом веке одержал семь побед подряд, в матчах чемпионата России. Может хватит Спартаку играть в чехарду, меняя тренеров каждый сезон. Станкович признал свои недоработки и руководство правильно сделало, что дало ему возможность исправить всё, что недоработали.
Гость
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